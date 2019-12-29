Накануне нового 2020 года редакция Minval.Az отобрала лучшие, на наш взгляд, публикации уходящего года, которые представлены ниже:
Что происходит на нахчыванском направлении?
Как Анна Акопян попала в армянский капкан
Залог удачи в избавлении от балласта
Кто кого переиграл в дуэли Пашинян – Лавров (Калантарян)?
С чего это Ереван предлагает Тбилиси руку и сердце?
Кто кому преподносит урок – Запад Анкаре, или наоборот?
Новый заход «американской демократии» в Карабах
Азербайджан, Иран, Армения и неутешительная формула безопасности
Ереван обозначил точку отсчета. Но поможет ли она ему?!
Степень риска для Москвы на Кавказе растет
Маневр Тбилиси – дань игре вне правил
Новые «открытия» армян по Кешикчидагу
Армянское эхо грузинской эскапады
Скандал на «Рустави 2»: кому на руку злоречивый телеэфир?
Москва, теряя сателлита, провоцирует союзника
Война с Арменией стала неизбежностью
Армения бросила дерзкий вызов Азербайджану, слово за Баку
Российский государственный эфир на службе коллаборантов
Браво, Генрих! Большое тебе спасибо!
Опасная обстановка у границ Азербайджана
Кто в Персидском заливе хозяин?
Восток принял вызов Запада и готов дать мощный ответ
Борьба застрявшего в Баладжарах
Система образования обязана остановить клонирование антиподов
Апрель и ожидание последней точки
Голанские высоты и «трамповская низменность»
Галоши для покойников на Смоленской
Соловьев преступил грань. Чем ответит официальный Баку?
«Баку не следует направлять «черный ящик» МиГ-29 на расшифровку в Москву»
Азад Рагимов — Minval.az: «Мы уже находимся в одном ряду с ведущими государствами мира»
Как нам дать отпор российским пропагандистам
Опасная игра с Ильхамом Алиевым
Армянский террор и грузинская демократия — совместимы
Армянское жульничество с грузинской конвертацией
Армянские претензии и Кремлевские подсказки
Армения признает факт оккупации Карабаха и предъявляет претензии на Нахчыван
Оккупантам придется услышать не «Комитаса в Баку», а «Полонез» в Ханкенди, возможно, даже в Иреване
В Ереване намерены присвоить территории Сирии и Ирака
Выставка в честь Примакова — «дипломатическое головотяпство» или месседж?
Азербайджан возвращает вопрос Зангезура в повестку дня
Наступательная дипломатия Ильхама Алиева
От Малалы Юсуфзай до Греты Тунберг
Бакинское измерение пакта Риббентропа-Молотова
Эхо «Черного января» на улицах Москвы
Дизайн купюр и «градостроительная агрессия»
Политическая неадекватность госпожи Матвиенко
«Секторальное деление» в условиях войны
С кем вознамерился воевать Китай на границах Таджикистана?
Гроссмейстерский ход Ильхама Алиева
Новая «революция сверху». Что стоит за громкими арестами в Агстафе и Евлахе?
Новый дипломатический ход Азербайджана в переговорах: на что дали согласие посредники?
Как отреагировали Россия и Армения на визит Зеленского в Азербайджан?
«Сдать» Карабах вместе с Саакяном и прочими «недомарзпетами» — единственный шанс для Пашиняна и Армении
Сенсация РосТВ: Москва не продавала «Искандеры» Армении
Азербайджан взрывает ситуацию в Армении
Москва пытается возродить «Союз миллиардеров» руками олигарха Фархада Ахмедова?
Иреванский режим решил шантажировать Россию: чем ответят Азербайджан и Турция
Местное самоуправление может быть предоставлено и армянам исторического Иреванского ханства
Азербайджан включил «обратный отсчет»: «шашлычная недодиктатура» в растерянности
Необозначенные итоги визита Лаврова в Азербайджан
Азербайджанская армия в Ереване появится раньше, чем турецкая
Дипломатический успех президента Алиева на российском поле
Провал в Бишкеке. Как Армения проиграла Азербайджану в ОДКБ
«Дело Нжде»: посол России жестко ответил Пашиняну
Масштабная «перезагрузка» отношений Азербайджана и России
Россия вновь вбрасывает тему «миротворцев» в Карабахе
Армения превращает Гарегина Нжде в проблему для Кремля
Из Кремля друга для Турции не получится
Россия теряет своего единственного союзника на западном направлении
«Немецкий счет» для миграционного правосудия
«Прекрасная идея» Захаровой против памятника Нжде
Уроки чтения азербайджанских СМИ для армянской аудитории
Провокационная изнанка «калантаряновской» дипломатии
Лопнувший фейк и реальные провокации
Провокационное «наследие» Евгения Примакова
Кто ответит за провокационную выставку Примакову в Баку – соучастнику карательной акции 20 января 1990 года?!
Политическая цена «точки Пашиняна»
«Кадровая революция» и беспрецедентное заявление Ильхама Алиева
Чета Юнус на пиаре армянского террора против Азербайджана
День независимости — в переводе на «постсоветский»
Жесткий и адекватный ответ Грузии Армении: «Ситуация поменялась»
Баку и Анкара сверяют часы: сирийская «зачистка» должна получить карабахское продолжение
Азербайджан должен использовать в Карабахе созданный Турцией прецедент «антитеррористической зачистки»
Алиев наносит новый удар по отношениям Москвы и Еревана
Армянские фейки, мелкий бизнес и большая ложь
«Формула Штайнмайера» — уроки для Азербайджана
В России увидели угрозу в дружбе Азербайджана и Турции
«Пять районов», «пять миллиардов» или…
Цена Карабаха — вступление Азербайджана в ОДКБ?
Главный «ястреб» Вашингтона ушёл. Какой будет судьба «плана Болтона» по Карабаху?
Армения-ИГИЛ: в курсе ли Россия, с кем дружит ее форпост?
«Французский акцент» азербайджанской дипломатии
Скандальная встреча посла РФ в Армении Сергея Копыркина по Карабаху: какие цели преследует Москва?
Пропагандист Соловьев призвал «долбануть» по Азербайджану и Казахстану
Экс-глава МИД раскрыл коварный план
Ереван пытается сфабриковать «азербайджанский след» в протестах в Тбилиси
«План Болтона» по Карабаху возвращается: Баку заметно усилил свои позиции
Почему некоторые азербайджанцы всё еще тоскуют по СССР?
Газовый прорыв Азербайджана в Европу и мелкие пакости России
«Французское разочарование» Еревана. Как Баку «обрабатывал» Париж
Скандальное заявление Токаева: «армянский акцент» по московскому заказу?
Что же произошло в селе Хунзах?
Баку и Варшава обозначают «северо-западный вектор»
Армения дала старт агрессии против Грузии
Какую ловушку расставляет Азербайджану Владимир Жириновский?
Хамская выходка пропагандиста Соловьева в адрес Азербайджана
Юбилейный экзамен «Восточного партнерства»: Баку его выдержал, а Евросоюз в очередной раз провалил
Провокационная «мышиная возня» вокруг комплекса Кешикчидаг
«Война утечек»: кто ведет ее против Азербайджана?
Кто испортил дипломатию Сергею Лаврову?
Азербайджанский страх иранского режима
Российские кукловоды армянского лобби
Новое имя для не своей столицы
Литва создала прецедент. Воспользуется ли им Азербайджан?
Годовщина геноцида в Ходжалы: Армения проигрывает информационную войну и обвиняет Россию в «высшем пилотаже лицемерия»
О чем забыл Абдурахман Везиров?
Трудный вопрос от «знатоков»: Аскеров дал «подсказку» азербайджанским дипломатам
Поворот Азербайджана на Запад и провокации «пятой колонны»
Затянувшееся молчание Мамедъярова
Страхуй — не страхуй: что получат граждане Азербайджана от обязательной страховки недвижимости?
Главы ИВ в Азербайджане резко вышли в народ с объятиями и поцелуями
Мытарства семьи азербайджанского шехида
«Ценности», которые нам навязали
Лучше один Хеллоуин, чем бесконечный шабаш
На месте Домингеза мог бы быть Мамедов, Ахмедов и так далее. Но, увы!
Несущие «демократию»: «Тебе 40, кому ты нужна?»
Поломанная жизнь и украденная мечта. Как известный модельер Лейла Ахмедова продолжает войну с ветряными мельницами
Дела и делишки: хватит ли у Рафаэля Джабраилова мандатов?