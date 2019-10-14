Ашхабадский саммит СНГ отшумел, но молва о сенсационном контенте, озвученном президентом Ильхамом Алиевым, продолжает резонировать. Азербайджанский лидер озвучил то, что в принципе было известно всем. Но означает ли это, что многие не видели в героизации фашизма армянской политической элитой ничего предосудительного? Не верится.

Алиев, помимо всего прочего, подтвердил свою универсальную способность мотивировать высокую аудиторию и вместе с ней общественные силы на главное, что имеет значение для судеб будущего. И произошло это в аккурат с осуждением Еревана операции Турции на севере Сирии, где на карту поставлена цель покончить с курдским террором. Все это не случайно, но не в этом суть.

Ашхабадский саммит, благодаря конкретике, настойчивости и принципиальности азербайджанского лидера, продемонстрировал, что в международной практике не бывает перворазрядных, или второразрядных платформ. Коль они есть, необходимо подходить к их целям и задачам со всей серьезной деловитостью ради поиска прорывных механизмов.

Для особо строптивых персон Ашхабадская площадка вдобавок ко всему стала еще и аудиторией мастер-класса, где в одной речи уместились точный исторический экскурс, сравнительный анализ, ударное заключение, наконец, факультатив для отставших.

Выступление Ильхама Алиева по-настоящему и без всяких преувеличений стало громом среди ясного неба не только для армянского премьера Никола Пашиняна, его соотечественников, но и для международных сил, взваливших на себя пагубную миссию стимулирования человеконенавистничества и мракобесия в солнечном сплетении Евразии.

Строго придерживаясь красной линии повестки и говоря по существу обсуждаемых тем, Ильхам Алиев лапидарно возвестил, что основанная на культе фашизма, грубой силы, пренебрежении морали государственная политика Еревана опасна не только для одного отдельно взятого региона, но и для человечества.

Алиев решительно пробил стеклянный потолок шапкозакидательства, который соорудили заигравшиеся с маргиналами бездушные мировые круги ради собственной гегемонии. Компетентная аудитория политических лидеров СНГ, разумеется, за малым исключением, равно как и народы, внесшие посильную лепту в победу во второй мировой войне, прекрасно осознают, чего стоил разгром гитлеризмом. Героизация урода-пособника фашизма Гарегина Нжде не только опасна, но и непозволительна. И не только потому, что подменяется смысл отшумевшей войны, а потому что Армения системно переводится на рельсы отчуждения ввиду своей непредсказуемости, превращаясь в пространство зла и человеческой нетерпимости.

Опасная одержимость, культ войны и фашизма, вульгаризация смысла современной жизни — это вовсе не то, что должно сегодня пропагандироваться в человеческом измерении. Разумной альтернативой как раз является позиция азербайджанского государства, которая предлагает сообществу классическую модель поступательности, предметной интеграции и здравого взаимодействия с партнерами.

В своей речи Ильхам Алиев убедительно доказал, что все, что сегодня делает Армения, выходит за грань здравого понимания, и фатальное обрушение неадекватным субъектом социальной ответственности есть очень опасный синдром не только для Азербайджана, Южного Кавказа или же пространства СНГ, а для глобального мира.

В речи Ильхама Алиева был заключен исчерпывающий ответ на вопрос «что делать». Баку вместе с партнерами из СНГ, Евразии и остального мира показывает убедительные примеры воссоздания источников социальной, нравственной, деловой энергии, и все, кто не вписывается в круг полезного действия, виновны, потому как упорствуют в раскручивании милитаристской истерии. Цель мракобесов — расширение пространства хаоса. Можно ли на это спокойно смотреть, или же бездействовать?!

Бедственное положение Армении, ее удаленность от мировых трендов не есть следствие бессилия одного Пашиняна, это логический исход провального и упадочнического курса армянского политического кластера. Пролив свет на анатомию классической болезни самообольщения, Ильхам Алиев дал рецепт излечения от нарушенного сознания, сославшись на конкретные исторические примеры из жизни азербайджанского и всего советского народа.

Саммит планировал обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне и направил его по адресу. Ильхам Алиев же вывел квинтэссенцию послания, выделив в главное парадигму избавления от всего разрушительного. Он обозначил позицию Армении, как контр историческое явление, никак не коррелирующееся со здравым осознанием вызовов эпохи. Отсюда и вывод: поля политического, геоэкономического и уж тем более нравственного действия не могут быть засорены скверной травмированного сознания.

И напоследок. Иногда представители экспертного сообщества, говоря о роли и месте СНГ в системе международных институтов, сетуют на спад интереса к формату, который, кстати говоря, сыграл историческую роль в постсоветском бракоразводном процессе. Ни для кого не секрет, что Россия в структуре играет центровую роль, и ей важно, чтобы взаимодействие отделалось от формализма и канцелярщины таких бездеятельных субъектов, как Армения.

Москве бы вооружиться примером Баку и настроиться на гибкую функцию регулятора. Как этого добиться, показал Ильхам Алиев. Не исключено, что Владимир Путин загодя был проинформирован об обвинительном выступлении азербайджанского главы. Но вся соль в том, что ни он, ни другие главы государств не отважились высказаться по существу опасной технологии, которой балуются европейские, да и американские политические круги, превращая пещерный национализм в доминирующий тренд.

Главный смысл алиевского выступления в том и заключен, что фашизм, как минимум, на Кавказе не пройдет, благо, есть сила, которая способна свернуть голову гидре. Если кто-то этого не заметил, пусть поборется с собственной бесхребетностью.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az