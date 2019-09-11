Администрация Дональда Трампа имеет все шансы войти в историю США как рекордная по скорости «кадровой чехарды». Уже за первый срок своего президентства нынешний хозяин «Белого дома» менял госсекретаря, министра обороны, главу ЦРУ, постпреда в ООН, а теперь отправил в отставку уже третьего советника по национальной безопасности — Джона Болтона.

Это, без сомнения, внутреннее дело США и безусловное право президента этой страны — менять даже ключевых персон из своей команды. Но у южнокавказской аудитории и экспертного сообщества свой взгляд на ситуацию. Менее года назад Джон Болтон совершил визит на Южный Кавказ, после чего в экспертном сообществе заговорили о существовании «плана Болтона» по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, куда более выгодного Азербайджану, чем Армении.

Строго говоря, существование этого самого «плана Болтона» не было подтверждено официально. Однако в ходе своего визита в Ереван теперь уже бывший советник президента США по национальной безопасности прямо заявил, что Вашингтон ждет от Пашиняна «решительных шагов» в карабахском урегулировании. Контуров не обозначил, но еще на стадии подготовки визита американские дипломаты, включая помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента и посла США в Армении Ричарда Миллса, открыто дали понять, что в числе основных принципов урегулирования конфликта — уважение территориальной целостности, и без вывода армянских войск с захваченных азербайджанских земель ни о каком урегулировании и речи быть не может. В Ереване эти заявления американских дипломатов вызвали настоящую политическую панику.

Здесь, по закону жанра, должен следовать рассказ, что после визита Болтона переговоры действительно набрали темп, но затем были сорваны с помощью серии «утечек», рассчитанных на армянскую аудиторию, и «намеков», что вот сейчас Никол Пашинян договаривается о «сдаче земель». Затем американская дипломатия сделала еще одну попытку реанимировать переговоры по «плану Болтона», но и она не имела успеха.

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И вот теперь Джон Болтон, о котором армянские аналитики раздраженно говорили, что он «видит на карте только Азербайджан и Турцию», ушел в отставку. Но…означает ли это и пересмотр американской дипломатии по Карабаху? И есть ли у Баку повод впадать в уныние, а у Еревана — откупоривать шампанское?

Намеренно оставим за скобками ироничные вопросы о «реальном КПД» плана Болтона. Важно другое. Дело даже не в том, что среди тем, по которым у Трампа выявились разногласия с Болтоном, Карабах и Южный Кавказ вообще эксперты не упоминают никоим образом. Важно другое. Позиция, которую обозначил в ходе своего визита на Южный Кавказ Джон Болтон — это не «суммарный вектор лоббистских усилий», который может быть «развернут» в результате подковерных интриг. Она отвечает коренным интересам США, и не только США. Успешная реализация нефтегазовой стратегии Азербайджана вообще и проекта «Южный газовый коридор» в частности не просто выводит на новый уровень экономическое сотрудничество нашей страны с Евросоюзом — на фоне разгорающейся в Европе «газовой войны» это еще и многократно повышает, скажем так, «политическое внимание» Запада к Азербайджану. Из «политической спячки» постепенно выходит Центральная Азия, надежным «ключом» от которой для Запада опять-таки остается не неспокойный Афганистан, а наша страна с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, новым портом в поселке Алят и паромной переправой через Каспий. Растет напряженность вокруг Ирана. Не самым позитивным образом — и это еще мягко сказано — развиваются события на российском «треке». И все это по понятным причинам заставляет страны Запада укреплять свои позиции в Азербайджане, который из «географических новостей» и политической провинции вдруг превратился в точку пересечения силовых векторов мировой политики. А вот путь к укреплению этих самых позиций лежит именно через Карабах. Во-первых, это ключевой вопрос для Азербайджана — со всеми вытекающими. Во-вторых, после российской аннексии украинского Крыма и начала войны на Донбассе отношение к границам государств постсоветского пространства и попыткам их силовой перекройки тоже изменилось. А в-третьих, на Западе не так много желающих терпеть тлеющий конфликт рядом со столь важными железными дорогами и трубопроводами.

Наконец, свои реалии диктует и поведение в регионе России. Владимир Путин, по последним сообщениям, отправил в отставку заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, отвечавшего, в числе прочего, и за Южный Кавказ. На его место прочат Ивана Волынкина, ранее возглавлявшего посольство РФ в Армении, и если эти слухи подтвердятся, то аудитория Южного Кавказа, да и не только Южного Кавказа, получит очередное подтверждение, что на регион Москва смотрит через армянскую «призму». Но и без этого вряд ли остались сомнения, кто из участников конфликта в Карабахе, несмотря на все «шашлычные» трепыхания, был и остается форпостом России, а кто проводит действительно независимую политику. И вот тут уже нельзя не заметить, как синхронно начали «сдвигаться» в пользу Азербайджана позиции и США, и Евросоюза, и отдельных входящих в него государств, включая даже Францию с ее особыми отношениями с США. И слишком многое указывает на то, что Болтон уходит, но вот «план Болтона», по всей видимости, остается. Просто потому, что эта позиция продиктована интересами США, а не личным мнением или кабинетными интригами.

И, кстати, это обстоятельство азербайджанская дипломатия вполне может записать в свой «актив».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az