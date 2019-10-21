Армянские агрессоры боятся академика Буньятова даже после его убийства

Все ли научные исследования заслуживают уважения и пиетета? Выражение «британские ученые установили» уже давно стало мемом. Наряду с уважаемой Нобелевской, в мире уже давно существует «Игнобелевская» (в России ее часто называют «Шнобелевской») премия за самые курьезные научные исследования.

Но одно дело — заведомый курьез и повод для насмешек. И совсем другое — заведомая провокация, да еще с явным запашком пиара вооруженной агрессии и террора. Но и такой дурно пахнущий «коктейль» порой может пробить себе дорогу во вроде бы уважаемые научные аудитории. Так, в Амстердамском университете состоялась защита докторской диссертации научной сотрудницы этого же университета Сары Кромбах на тему «Зия Буньятов и сочинение о прошлом Азербайджана». А несколькими днями ранее в свет вышла книжонка, авторы которой продвигают всю ту же расистскую идею: у азербайджанцев нет и не может быть своей истории, «это все академик Буньятов придумал» и т.д. Для пущей убедительности приплели сюда и нагорно-карабахский конфликт, где Армения для обоснования своих притязаний на земли Азербайджана весьма бойко использовала исторические фальсификации. А Герой Советского Союза, ведущий ученый-тюрколог, академик Буньятов, которого по ту сторону линии фронта боятся и ненавидят даже после смерти, эти фальшивки убедительно разоблачал. В армянских кругах даже и не думают скрывать, откуда исходил заказ на эту «научную работу». Сотрудник посольства Армении в Нидерландах даже присутствовал на защите госпожи Кромбах.

Здесь, конечно, огромное поле для вопросов и оценок. Нелишне поинтересоваться, указывается ли в «научном труде» госпожи Кромбах, что в 1997 году академик Зия Буньятов был убит в подъезде собственного дома боевиками «Хезболлах», террористической группировки, давно и плотно сотрудничающей с армянскими «коллегами». И уточнить, надо ли так понимать, что при нынешнем уровне тюркофобии в Европе (а реакция на турецкую операцию «Источник мира» в Сирии, будем реалистами, оставляет здесь мало сомнений) уже ненаказуемым стало не только появление такого рода «научных исследований», от которых, пардон, разит и расизмом, но и заведомый пиар вооруженной агрессии и оправдание террора.

Но самое неприятное, что на этом дешевом балагане, стилизованном под науку, мелькнули узнаваемые персоны так называемой «азербайджанской политической эмиграции». А точнее, супруги Юнус — Лейла и Ариф. Те самые, которые сегодня проживают в Нидерландах на правах политических беженцев.

А вот это, простите, как понимать?

Дело не в том, были ли основания у господ Юнус претендовать на статус политических беженцев, можно ли считать их арест «политическими преследованиями» или же речь шла о наказуемых в любом обществе финансовых и налоговых нарушениях. Не станем даже интересоваться, что было бы, если бы госпожа Юнус сбила ударом фуражку с головы полицейского где-нибудь в Германии. Важно другое. Если кто не понял, чета Юнус появилась на мероприятии, посвященном «пиару» агрессии Армении против Азербайджана и армянскому террору. В самом деле, трудно иначе расценить иначе их поддержку той войне, которую власти Армении ведут против академика Буньятова даже после его убийства.

А теперь серьезно. Можно заниматься активной оппозиционной деятельностью и жестко критиковать власть. Но, как представляется, армянская агрессия против Азербайджана, притязания на Карабах, фальсификация нашей истории, а тем более армянский террор и политические убийства — это та «красная черта», которую порядочные политики при всей своей оппозиционности переступать не должны. Пример Турции, где политические активисты, которые еще недавно не давали спуску Реджепу Тайипу Эрдогану, с момента начала операции «Источник мира» отодвинули свои разногласия даже не на второй, а на десятый план — пример показательный.

И как тогда максимально цензурно назвать поведение Юнус?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az