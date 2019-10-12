Военная операция Турции в сирийском приграничье, получившая кодовое название «Источник мира», продолжается. Вооруженные силы Турции медленно, но планомерно продвигаются вперед — невзирая на бурную реакцию политиков «третьих стран». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напомнил, что операция проводится в соответствии с международным правом, статьей 51 Устава ООН и резолюциями Совбеза ООН по борьбе с терроризмом. А сообщения об обстрелах турецких городов и гибели гражданского населения — это, простите за цинизм, лучшее доказательство, что повод для таких действий у Турции есть. В поддержку Анкары выступил Азербайджан.

В военном исходе операции эксперты и наблюдатели не сомневаются. У курдских «пешмерга», лишившихся военной поддержки США, нет даже теоретических шансов выстоять против атаки второй по мощи армии в НАТО. Наконец, есть весьма наглядный пример разгрома курдских формирований в Ираке после попытки организовать «референдум о независимости», а иракская армия, прямо сказать, не турецкая ни по выучке, ни по материальной оснащенности. Лидеры сирийских курдов сегодня взывают к мировому сообществу. И, казалось бы, турецкую военную операцию наперебой осуждают страны Европы, угрожающие «твиты» публикует Трамп, но… дальше слов и призывов европейские лидеры не идут и вряд ли пойдут. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Турции заявил, что ни одна страна-член НАТО не пострадала от террора так, как Турция. Еще раньше он заявил, что обеспокоенность Анкары по вопросу угрозы национальной безопасности обоснована. С нулевым результатом закончилось созванное по инициативе пяти европейских стран заседание СБ ООН: США и Россия отклонили предложение принять совместную декларацию, осуждающую Турцию. Что уже однозначно можно считать большим успехом турецкой дипломатии. Наконец, неназванный сотрудник Госдепартамента пояснил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии: «Речь идет об этнических чистках, неизбирательных артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против гражданского населения. Мы сейчас следим за этим, мы пока не видели серьезных примеров этого», — сказал он. В переводе: угрожающие «твиты» Трампа не стоит переоценивать.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Понятно, что у Турции есть и моральное, и юридическое право провести трансграничную антитеррористическую операцию в сирийском приграничье, но тем не менее операции против РКК вызвали мо многих столицах «форменную истерику». А то, что эта истерика не дошла до «красной черты» — показатель, что «Источник мира» потребовал не только «выбора момента», но и огромной дипломатической подготовки, которую официальная Анкара грамотно провела. Не говоря о том, что нынешняя операция — уже не первая: до нее были «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Но если военный исход операции сомнений не вызывает, то вот ее политические последствия только начинают «прорисовываться». В том числе на карабахском треке. Турецкая военная операция на севере Сирии и международная реакция на нее вызвали в Ереване настоящий шок. И дело не только в том, что из городка Телль-Абья, как отрапортовал МИД Армении, эвакуировали этнических армян, не в заявлении эчмиадзинский католикоса Гарегина II, который окончательно сбил ситуацию на уровень политической пародии, заявив, что турецкая военная операция, оказывается, «пробуждает воспоминания о «геноциде армян»» (и, возможно, даже сам не понял, насколько был близок к истине, если учесть, что и в 1915 году речь шла о кампании вооруженного террора и попытке поднять мятеж в турецкой Восточной Анатолии, с той лишь разницей, что тогда на турецких землях пытались сколотить «Западную Армению», а сегодня — «независимый Курдистан»), и даже не в спиче Никола Пашиняна, по словам которого, «Республика Армения осуждает этот акт вторжения».

Понятно, что на фоне существующей в Ереване пещерной тюркофобии здесь бы вряд ли упустили повод кинуть комок грязи в сторону Анкары. Но у того шока, в который ереванских думающих экспертов вогнал турецкий «Источник мира», есть и вполне рациональные причины. РКК — давний и испытанный союзник Армении, а ей турецкая военная операция не обещает ничего хорошего. «Тридцать три подзатыльника» получает еще один большой друг армянского народа в кавычках и без — Башар Асад. Турция заметно укрепляет безопасность на юго-востоке страны.

И это еще не все.

Давние связи официального Еревана с РКК — уже давно не новость и тем более не секрет. Боевики этой группировки регулярно принимают участие в ежегодных шествиях к монументу «жертвам геноцида армян» в Ереване. Более того, еще зимой 2018 года уже в армянских СМИ появились сведения, что бежать от турецких «зачисток» боевики РКК предпочитают именно в Армению. И на сей раз опыт может повториться. Общей границы с Сирией у Армении, правда, нет, «просочиться» через турецкую территорию вряд ли получится, но «коридор» может предоставить Иран. Тот самый Иран, чьи власти ну очень обеспокоены действиями Турции в северной Сирии и еще устроили у сирийской границы свои военные учения. Наконец, по иранской территории террристы могут просочиться и в Армениию, и в оккупированный Карабах. Тем более что популярный в Армении завсегдатай российских ток-шоу Семен Багдасаров еще в феврале 2018 года советовал «воспользоваться боевым опытом курдских пешмерга» в Карабахе.

А Турция Турция по сути дела создала, точнее, подтвердила прецедент трансграничной военной антитеррористической операции. И еще заручилась для ее проведения согласием и Вашингтона, и Москвы одновременно. И если боевики РКК из Сирии действительно побегут по иранскому коридору в Армению и оккупированный Карабах, то не пройдет ли следующая «зачистка» уже здесь? Тем более что Анкара вполне может еще раз заручиться поддержкой и Вашингтона, и Москвы одновременно?

Но даже если этого не произойдет, велика вероятность, что в Азербайджане просто воспользуются созданным Анкарой прецедентом. Турция, напомним, дала старт антитеррористической операции на основе Статьи 51 Устава ООН и антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН. А в случае с оккупацией Карабаха наличествуют и четыре резолюции СБ ООН, принятые еще в первую половину девяностых, но так и оставшиеся на бумаге, и уж тем более — право на самооборону.

Именно на «карабахские» резолюции СБ ООН в своем программном выступлении на Валдайском форуме сослался президент Азербайджана Ильхам Алиев. А Валдайский форум — это «российская» площадка, что уже совсем страшно для Еревана. Наконец, есть серьезные данные о существовании здесь инфраструктуры террора. Им можно верить или не верить, но вот угрозы задействовать «диверсионно-штурмовые подразделения» и «устроить Азербайджану хаос в тылу», нанеся удары по нефтепроводам и железным дорогам, по ту сторону линии фронта озвучивали вполне официально. И все это складывается в единую картину: у Азербайджана есть все основания провести в Карабахе свою «зачистку».

Здесь, конечно, предположения и версии все еще доминируют над фактами. Было ли выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме анонсом уже азербайджанского антитеррористического рейда? Обсуждался ли этот вопрос на переговорах Ильхама Алиева и Владимира Путина? И если да, то удалось ли Азербайджану заручиться согласием Кремля? Будет ли эта операция азербайджанской или совместной с Турцией? Тем более что в последнее время вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные учения. Обо всем этом остается только гадать. Но в чем нет сомнений, так это в том, что на фоне безответственного поведения Армении региону остро необходим свой «Источник мира».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az