Неожиданно возникший грузино-азербайджанский пограничный спор вызвал невероятный эмоциональный подъем в Армении, где буквально все настроились на долгосрочную эскалацию. Мало кто ожидал, что Баку и Тбилиси не допустят разрастания локального конфликта. Оно и понятно почему.

Благоразумие и строгий подход, которым отличились азербайджанские и грузинские власти, за гранью армянского понимания, коль речь о территориальных вопросах.

Армянский истеблишмент рассматривает ситуацию в регионе исключительно сквозь призму территориальных притязаний к соседям. Разгул сепаратистских настроений в Самцхе-Джавахети вот-вот должен выйти из тени. Подрывная организация «Джавахкская диаспора России» во главе с неугомонным провокатором Агаси Арабяном приступила к маневрам.

Характерные телодвижения есть прелюдия очередного сепаратистского плана по присоединению грузинского Джавахка к Армении. Кстати вспомнить, что и там до 1828 года, то есть к моменту завершения русско-иранской войны, армяне никогда не жили.

В принципе все происходящее в армянонаселенном регионе это калька карабахских событий. Массированная фальсификация истории с подменой понятий и перепиской предметов материальной культуры на себя воссоздали базу дестабилизации, и опробованный в Карабахе механизм под названием «миацум» готов к запуску.

По всей вероятности, грузинским властям придется решительно искоренить скверну, иначе Южному Кавказу не избежать еще одной горячей точки. Тут и гадать нечего, но не об этом разговор.

Несмотря на еле скрываемое разочарование, ставшее следствием спада напряженности вокруг Кешикчидага, ереванский агитпроп перешел к тактике активного поджигательства. Пресса страны пестрит информационными фейками и вбросами, рассчитанными на провоцирование новых эксцессов на грузинско-азербайджанской границе.

Провинциальные аналитики, подвергая действия Баку и Тбилиси ревизии, предрекают неудачу предпринимаемым действиям стран-соседей, которые в отличие от армян договороспособны, трезвы, и лишены комплексов неполноценности.

Непонятно, почему в Ереване не возьмут в толк, что за инцидентом в Кешикчидаге были маргинальные силы. То ли не верят в наличие таковых, то ли представляют пещерный национализм, носителями которого являются сами, высшим достоинством. Что это за порок, нет смысла уточнять.

Если верить ереванским оракулам, то механизма купирования и разблокировки пограничных споров не существует. Они огульно выносят приговор понятию консенсус, предрекая новые обострения в грузино-азербайджанских отношениях. Выдавая желаемое за действительное, всевидящие эксперты банально бредят, привирая реальное положение. Как результат, тешат себя, дескать, обе стороны не желают уступать, и решение лежит вне возможностей политических элит и интеллигенции двух стран.

Ситуация вокруг Кешикчидага стабилизировалась, чтобы со спокойной головой и с участием представителей сторон провести переговоры и консультации для поиска решения. Контакты по определению предполагают дискуссию, когда участники настроены услышать друг друга.

Столь естественный порядок вещей чужд армянскому сознанию, которое отвергает наличие альтернативных видений, выдавая за истину в последней инстанции только собственное мнение.

Эта очевидная данность и есть причина возникновения неопределенного положения в карабахском урегулировании, когда за столом воспроизводится формат, априори обреченный на неуспех. Ереван делает все, чтобы не было результата. Если полагается на свою разлагающуюся армию, то глупо ошибается.

Понятие «добрососедство» армянский менталитет отвергает, отсюда легковесные выводы, согласно которым предпринимаемые азербайджанскими и грузинскими представителями шаги окажутся бесплодными. Агитпроп отвергает инициативы и поступки известных азербайджанских и грузинских деятелей культуры и искусства, считая их пережитком советских времен. И этому есть объяснение.

На рубеже 80-90-х годов, когда Армения вошла в националистический ступор, так называемые интеллигенты (игитяны, капутикяны, адамяны) визгливо разжигали межнациональную рознь, обнажив свою кровожадную сущность. В отличие от провокаторов и мракобесов, что рядились в тогу носителей высокого и вечного, Вахтанг Кикабидзе, Полад Бюльбюльоглы возводят баррикады благоразумия, оберегая связи народов от эпидемии мракобесия.

Они в отличие от армянских деятелей выступают проповедниками мира и послами добропорядочности, и не льют воду на мельницу обитателей дна. Это классический пример высокой гражданственности, чего, как видно, тоже не понимают в Армении.

Будь в свое время благоразумны деятели культуры, литературы, искусства Армении, может не было бы и карабахской войны, унесшей жизни тысяч людей. Но «интеллигенты» добровольно возглавили толпы маргиналов, которых воодушевляли на убийства азербайджанцев, даже направляли матерых бандитов на новые преступления. Могут ли столь эти геройства сойти за служение доброму и вечному?!

Понятия «наука» и «ученый» в Армении в особом почете не только потому, что они предопределяют тренды прогресса, помогают людям разгадывать тайны природы и множества неизученных явлений. Армянская наука с ее авангардом всю жизнь была и остается поглощенной особой миссией — присвоением чужого наследия. Когда азербайджанские ученые выдвигают свои разработки, видения и гипотезы относительно истории Южного Кавказа, они не предстают в образе антинаучно мыслящих псевдо-исследователей.

Послушать армянских ученых, весь Кавказ всегда был армянским, и все его насельники – одни кочевники. Неудивительно, что их выкладки везде и всюду вызывают обезоруживающую улыбку, уж настолько открытия ассоциируются с анекдотичным жанром. Потому они перманентно выясняют отношения с исследователями из настоящей науки. Как минимум, они не шокируют сообщество ученых бредовыми открытиями на подобие «египетские пирамиды стоили армяне».

Азербайджанская наука не болеет армянской болезнью, и если утверждает, что на территории Квемо-Картли живут исконные жители — азербайджанцы, так оно и есть. Грузинские ученые признают эту постановку.

Армянскую науку, впрочем, как и общественную мысль, давно и навсегда занесло, да так, что ни разумом, ни обухом не перешибешь. Впрочем, анализ всего контента непременно выливается в унижение интеллекта.

Проблема разграничения азербайджано-грузинских рубежей является делом двух народов, а не армянских ученых или же экспертов. Баку и Тбилиси обойдутся без стороннего участия. Армянам же лучше заняться своими бедами. А то ведь навечно останутся героями очень грустной истории.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az