Сакраментальную фразу «Грузия исторически нацелена на Запад» неизменно повторяют представители грузинской политической элиты, невзирая на то, что больше прока их стране все же досталось с другой стороны. Новая экономика современной Грузии выросла на азербайджано-турецких дрожжах, и с этим трудно не согласиться.

История рождения тройственной унии на стыке Европы и Азии не столь уж отдаленная. Благодаря настойчивости Гейдара Алиева и Сулеймана Демиреля, Тбилиси без раскачки занял место рядом с Баку и Анкарой, оказавшись в сердцевине выгодной геоэкономической конфигурации. Благо Эдвард Шеварднадзе сразу смекнул, как позиционировать.

Три страны не первый десяток лет в одной упряжке реализуют выгодные интеграционные программы, и всем перепадает добра, что называется, дай Бог.

Времена Шеварднадзе и Саакашвили с высоты сегодняшнего дня выглядят порой золотого партнерства, когда над тройкой неизменно властвовал чистый небосвод. Нынешние преемники экс-руководителей Грузии, похоже, видят дальше предшественников, иначе не стали бы искушать судьбу, подвергая выигрышную партию ненужным испытаниям.

Как бы представители центра, местных властей не нацеливались на Запад, не искали новых преференций, им не мешает держать в поле зрения то, что вписалось в прагматичные представления о сотрудничестве и взаимном доверии.

В век скоростного интернета даже захочешь, не сможешь отгородиться от мира, а от близкого окружения – тем более. Реверансы Тбилиси перед Ереваном в последнее время стали чем-то вроде навязчивой идеи. Такое впечатление, что кто-то тестирует грузинскую волю армянским притяжением.

Все бы ничего, если бы попытки сближения затрагивали сугубо двустороннюю ипостась. В том и дело, что книксены, показушные акты братания и сусальные жесты христианского побратимства напрямую выпячивают их антиазербайджанскую направленность. Не видеть, не замечать чреватости нелепых поползновений и телодвижений невозможно.

Спрашивается, с чего это послу Азербайджана в Грузии пристало бросать неотложные дела, являться во внешнеполитическое ведомство страны пребывания, чтобы на официальном уровне передать местным бонзам недовольство Азербайджана очередной недружественной выходкой? Установление памятника военному преступнику Авагяну, повинному в убийстве мирных азербайджанцев в селе Бугашен рядом с Ахалкалаки, это откровенная и грубая провокация. За ней просматривается подлый и античеловечный подтекст.

Дело случилось 20 января, в день, когда азербайджанцы всего мира скорбят и поминают невинно убиенных от рук советских карателей. Армянам свойственно ликовать, если плачут их недруги. А как же грузинские власти и общественность? Им ли навязываться в соучастники постыдной антиазербайджанской акции?

Авагян, нашедший заслуженную смерть за свои преступления, является убийцей мирных азербайджанцев в Нагорном Карабахе, человеком, который, не отличившись в мирной жизни, завоевал славу палача в войне против женщин и детей.

Армянская одержимость ненавистью к тюркам общеизвестна, и бороться с этим бессмысленно. Но одно дело вакханалия реваншизма и воспевания бандитизма разыгрывается в каком-нибудь гремучем армянском селе, а совсем другое – в Грузии. Между прочим, совсем рядом с важным пунктом, откуда пролегает новая трансконтинентальная железнодорожная ветка Баку-Ахалкалаки-Карс.

Ереван до последнего бился, чтобы и его пристегнули к важному коммуникационному коридору с прицелами на будущее. Баку оказался непреклонным и не пошел на поводу у лоббистов Армении. Если вор должен сидеть в тюрьме, то грабитель обязан искупить свой грех голодом и лишениями. Все по справедливости.

Помпезность, с которой в армянонаселенном селе Грузии открыли памятник, воспели оды живодеру, может кого-то и не впечатлила, но нормальных, со здравым рассудком людей это не может не удручать. Это ясно, как божий день. Однако быть того не может, чтобы центральные власти Грузии остались бы в неведении, или узнали о происшедшем постфактум.

На церемонии открытия убогого памятника уроду-мракобесу были мэр Ахалкалаки Юрик Унанян, депутаты грузинского парламента Энзел Мкоян и Самвел Манукян, наконец, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян. И что, в Тбилиси об этом никому не было известно?

Воздвигнув памятник отъявленному террористу, мракобесы оскорбили память азербайджанского народа. Вопреки ожиданиям, грузинские власти не сделали ничего, чтобы не дать разгуляться политическому мошенничеству, замешанному на крови безвинно павших, и фактически Тбилиси не в первый раз подыграл врагам Азербайджана, нанеся тем самым удар по устоям партнерства с Баку.

Есть в большой политике и дипломатии понятие зеркальный ответ, и согласно этой логике в азербайджанских городах и населенных пунктах с чистой совестью можно выстраивать парадигмы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а еще и устанавливать скульптуры и бюсты, увековечивающие память абхазов и осетин, павших от рук грузинских военных. Случись такое, какой бы могла стать реакция грузин? Неужели индифферентной? Маловероятно.

Однако в настоящем интересно другое – долго ли будут испытывать терпение Азербайджана грузинские чины, заплывшие в бурлящее море армянских козней? Вопрос этот давно стал не риторическим.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az