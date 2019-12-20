Общественность страны взбудоражена неожиданными арестами Годжи Самедова — экс-главы Евлахского района и Низамеддина Гулиева – главы Агстафинского района, обвиняемых в коррупции (причем, Н. Гулиева взяли с поличным на месте преступления).

Правда, вчера в СМИ мелькнула еще одна новость о коррупционном преступлении: врач Гусарской больницы попался с поличным на взятке размером в … 3 маната. Но врач этот вызвал у комментаторов в соцсетях скорее больше жалости, нежели порицания.

Мы не в курсе размеров взяток, собираемых чиновниками, которым президент доверил высокие должности, но уверены – суммы эти значительно превышали взятку, на которой попался врач гусарской больницы.

Предновогодняя чистка чиновничьего ковра была предтечей, обещанной главой государства кары, которую он посулил главам ИВ в случае, если они преступят черту закона и будут по-прежнему вести себя как местечковые царьки.

– Все нелицеприятные действия должны быть прекращены, взяточничество и коррупция должны быть искоренены. Я инструктирую вас лично, — отметил президент в своей знаменательной октябрьской речи. — Если я услышу, узнаю, что вы идете не в ту сторону, вы будете сурово наказаны. Знайте это с самого начала, и пусть все представители и руководители местных исполнительных властей услышат меня, – подчеркнул И. Алиев, отметив при этом, что в Азербайджане должна вестись беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством, так как эта рана может замедлить развитие страны и подорвать амбициозные планы на будущее.

А так как у главы государства слова не расходятся с делом, чиновничий ковер как следует тряхнули, выбивая из него крупнокалиберных коррупционных блох.

И главное – президент своими решительными действиями подарил общественности самое настоящее предновогоднее чудо: после вчерашних арестов и задержаний районные царьки (главы ИВ) вдруг резко вышли «в народ» с объятиями и поцелуями. Так, глава Исполнительной власти Ясамальского района Баку Эльшад Гасанов посетил дом жительницы района Багировой Сонаханум Мамедбагир, которой исполнилось 100 лет, а глава ИВ Шамкира поцеловал руки пожилой местной жительнице.

Только диву даешься – сколь молниеносно поменялось отношение недосягаемых прежде глав ИВ к простому люду! Раньше эти самые старушки даже не в курсе были, какого цвета двери кабинетов у этих начальников, так как дальше порога мэрии их попросту не пускали, а сейчас – глядите, руки целуют, на дни рождения ходят… Оно и понятно: в страхе перед большой чисткой еще и не такие кренделя выписывать будут.

Но на самом деле, показатель очень хороший, так как сейчас все те, кто месяцами караулит высоких чиновников в приемных, могут наконец-то познакомиться с ними лично, а если те артачиться будут, припомнить о предновогодней коррупционной чистке, в результате которой были задержаны Самедов и Гулиев.

Мы искренне надеемся, что аналогичным образом себя будут вести не только главы ИВ, но и другие чиновники, к которым невозможно попасть на прием, и очередь жаждущих поделиться с ними своими насущными проблемами ежемесячно увеличивается (а воз и ныне там). А на самом деле все должно быть с точностью наоборот, тем более, что глава государства сделал в своей речи акцент именно на тот факт, что прозрачность и честность в стране должны стать «образом жизни» каждого государственного чиновника.

Самое главное – процесс пошел, и это здорово!

Яна Мадатова

Minval.az