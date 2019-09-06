Когда-то Баку был одним из самых культурных городов бывшего СССР. И мы очень долго держали эту почетную марку, пока вдруг однажды не пришло страшное понимание: мы уже не те.

Вроде бы смотришь – фестиваль какой-нибудь пройдет раз в году, и труппа гастролеров заедет, или певец какой-то модный (или не очень), Театр оперы и балета часто приглашает гастролеров, за что им огромное спасибо.

Так получается, что все же есть у нас культурная жизнь? Или это – только видимость ее, и не более?

Тема спорная, даже очень, но есть некоторые примеры, говорящие именно об упадке духа культуры. А видимость – так к этому нам как раз–таки не привыкать.

Для начала хочется рассказать об одном событии, которое могло бы произойти у нас в стране, но — увы.

В итальянской Парме вот уже сто лет проводится музыкальный фестиваль им. Джузеппе Верди.

Международный музыкальный фестиваль, посвященный творчеству знаменитого итальянского композитора Джузеппе Верди, приурочен ко дню рождения великого композитора — 10 октября. Традиционные места проведения Фестиваля Верди — несколько прославленных сценических площадок: Королевский Театр Пармы, Театр Джузеппе Верди в Буссето и Театр Фарнезе в Парме.

Традиционно в программе фестиваля престижные концерты и события, посвященные годовщине рождения Верди. А на каждом из вечеров исполняются новые и классические версии таких знаменитых опер маэстро, как «Аида», «Отелло», «Фальстаф», «Травиата», «Риголетто», «Макбет», «Жанна д’Арк» и «Трубадур».

И вот впервые за вековую историю фестиваля фестиваль этот покидает пределы Пармы и направляется в Грузию.

Так, в 2018 году между Тбилисским государственным Театром оперы и балета имени Закария Палиашвили и Королевским оперным театром Пармы, являющимся единственным обладателем лицензии фестиваля Верди, был подписан договор сроком на три года.

Вместе с оркестром и артистами Тбилисского Театра оперы и балета в фестивале участвуют звезды мировой оперы – дирижеры, певцы, режиссеры.

Фестиваль открылся оперой «Бал-маскарад» на либретто Антонио Сомма, а 23 августа мероприятие перенеслось в Гурию, в концертный зал Black Sea Arena, и завершилось постановкой оперы «Аида» театра Arena di Verona.

Партнером фестиваля выступила крупнейшая европейская телекоммуникационная компания Mediaset S.p.A, ознакомившая европейцев с культурным наследием Грузии и вещавшая на весь мир о ходе грандиозного праздника оперного искусства в Грузии.

Не стоит и говорить, что такое мероприятие не только привлекло огромную туристическую (культурную, заметим) массу, но и разрекламировало Грузию на весь мир – как страну, находящуюся на высшей точке культурного и духовного развития.

А ведь если подумать, то такое культовое мероприятие мог бы провести Азербайджан, тем более, что Грузия намного беднее нашей богатой страны, способной организовать любой – даже самый грандиозный фестиваль на своей территории. Своеобразным показателем того, что наша страна в состоянии принимать всемирно известных музыкантов, является фестиваль музыки, проведенный в июле этого года в Габале. Но тут есть все же одно НО: в Грузии билеты на фестиваль Джузеппе Верди были гораздо более доступны, чем билеты на Габалинский фестиваль музыки. Кроме того, цены на проживание и питание были намного ниже, чем цены на нашем празднике музыки. А потому не сложно представить, что количество любителей классической музыки и оперного искусства на грузинском фестивале Верди было гораздо больше, нежели у нас в стране.

Наш народ часто сравнивают с итальянцами – по темпераменту, по необычайной и невероятной любви к музыке и танцам, из-за нашей нескончаемой любви к традициям. Так почему же всемирно известный фестиваль им. Джузеппе Верди будет проходить еще три года не у нас, а в Грузии? Да, наверняка многие скажут, что театров в Грузии в 10 раз больше, чем в Азербайджане, да и обстановка более чем европейская. Мы со всем этим согласны, но все же бесконечно обидно, что Азербайджан делает акцент на грандиозные спортивные мероприятия, а искусство почему-то отошло на второй план.

Ежегодно 27 марта весь мыслящий культурный мир отмечает Международный День театра. Что происходит в этот день в странах, поощряющих развитие театрального искусства? Все зрители становятся участниками грандиозного театрального действа – причем, совершенно бесплатно! Особенно счастливы дети, которые в этот день с 9 утра до 9 вечера могут и в гримерке побывать, и в костюмерной, и на сцене попробовать свои таланты. В культурных столицах мира проходят костюмированные шествия, открываются ярмарки и балаганы, короче срабатывает шекспировский принцип: мир театр, а люди в нем – актеры. И площадки у нас есть – многочисленные стадионы, сады и парки города. Не так давно около Центра Г. Алиева состоялся концерт, который собрал 30 тысяч человек! Но проводилось ли такое театрализованное мероприятие в Азербайджане? Навряд ли кто вспомнит! А ведь театральному искусству в нашей стране уже более двухсот лет! Любой культурный гражданин знает, что история Азербайджанского театра начинается со спектаклей «Визирь Ленкоранского хана» и «Гаджи Гара», поставленных на Бакинской сцене по пьесам М.Ф. Ахундова в марте-апреле 1873 года. Эти первые любительские спектакли, поставленные учащимися «реальной школы» по инициативе Г.Б.Зардаби и при активном участии Н.Б. Везирова и А. Адигезалова (Герани), стали мощным толчком в деле создания национального театра, корни которого связаны с образом жизни, быта, традициями народных торжеств и свадеб, а также мировоззрением народа. Отметим, что именно народный театр сыграл важную роль в становлении профессионального театра в Азербайджане. Почему этого не знают современные дети? Почему сегодня редко в какой школе функционируют театральные и литературные кружки, приобщающие детей к прекрасному? Вопрос на засыпку.

Самое интересное, что руководство Министерства культуры посещает в рамках определенных программ различные мероприятия по всему миру, лично наблюдает за динамичным развитием театрального и музыкального искусства. Но мы, театралы Баку, до сих пор не видели ни одного грамотного перформанса тем временем, как весь театральный мир давно уже начинает спектакль задолго до открытия занавеса. У нас же в этой сфере – конкретный ступор: ни тебе современной сцены, ни тебе новаторских постановок. Так и хочется встряхнуть наши театры, вытряхивая из них пыль бюрократизма и замшелого ретроградства!

Не секрет, что народ наш постепенно отвращается от театра, и виной этому не эпоха глобальных технических перемен (как раз–таки все эти новшества активно используют все театры мира), а неумение (или нежелание) руководства Минобразования и Минкульта вести грамотную и четкую политику в отношении культурного развития нашего общества. Немалую роль, конечно же, играет и экономическая сторона вопроса. Кстати, стоит отметить, что кассовые сборы (как дорого бы не стоили билеты) никогда и ни в каком театре мира еще не возмещали суммы, затраченной на постановки. А тратятся ли такие суммы на наши постановки? Особенно если учесть дороговизну билетов? Костюмы и декорации обновляются раз в 2 или три сезона, декорации – тот же сценарий. Остается открытым вопрос: за что платить больше, если дается мизер?

Кроме того, если в городе есть столько мест для проведения бесплатных концертов местных звезд шоу-бизнеса, то почему бы не предоставлять эти же площадки артистам театров? Ведь и они могли бы делать бесподобные шоу, привлекая, таким образом жителей страны к великому нетленному искусству сцены. Ведь – согласитесь – такой подход к культуре страны гораздо важнее, чем поощрение «свадебного» шоу-бизнеса, который ни смысловой, ни интеллектуальной, ни духовной нагрузки не несет. А тем не менее – именно культура делает человека ЛИЧНОСТЬЮ, и пора бы руководству определенных структур, за нашу культуризацию отвечающих, задуматься над этим глобальным вопросом всерьез, а не отмечаться в рамках «той или иной программы» в качестве представителей министерства, прибывших из Азербайджана. И когда госчиновники, наконец, займутся своими прямыми обязанностями, вспомнив, что помимо доходов есть такое понятие как духовность, практически утраченная нами, возможно, станет ближе день, когда фестиваль им. великого Джузеппе Верди пройдет у нас в стране. Во всяком случае, очень хочется в это верить.

Яна Мадатова

Minval.az