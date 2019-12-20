Азербайджанская аудитория обсуждают «криминально-политические» новости. Задержан глава исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев, его заместитель Рамиз Татаров, по некоторым данным, еще и заместитель по гуманитарным вопросам Лейла Эйюбова. СГБ Азербайджана раскрыло сенсационные подробности. У спецслужб появились данные, что Н.Гулиев злоупотребляет полномочиями, посредством своего заместителя Р.Татарова вымогает деньги у сотрудников исполнительной власти, требует взятки у предпринимателей, вымогает бюджетные средства у органов здравоохранения и образования и даже присваивает «зарплатные карты» малоимущих. А по неофициальным и пока еще не до конца проверенным сведениям, Н.Гулиев оформил в штат районной исполнительной власти на места уборщиков, ремонтников, работников по благоустройству и т.д. три сотни «мертвых душ», а деньги с их зарплатных карт просто присваивал. Причем самое деятельное участие в этих махинациях принимали и его замы-подручные. Уже после ареста Низамеддина Гулиева президент Ильхам Алиев отстранил его от должности.

Через несколько часов грянула новая сенсация — СГБ задержало еще одну группу коррупционеров, во главе которой стоял экс-глава исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов. Здесь тоже присутствуют похожие махинации — присвоение денег, ассигнованных на благоустройство города, «мертвые души» из числа местных безработных, которые на бумаге привлекались к общественным работам, взяточничество и даже воровство средств, предназначенных для помощи малоимущим, членам семей шехидов и инвалидам.

Более того, нет сомнений, что это не «ЧП районного масштаба», а политический процесс. Точки над i расставил не кто иной, как президент Азербайджана Ильхам Алиев. На совещании, посвященном хлопководству, глава государства прямо заявил, что несколько глав исполнительной власти уволены, в том числе и за то, что разбазаривали средства, предназначенные неимущим: «Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это – те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом». В СГБ тоже подчеркивают:«В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия». В переводе: новые аресты, столь же громкие, весьма и весьма вероятны.

Но намеренно оставим в стороне гадания, кто может стать следующим фигурантом громких арестов. Куда важнее политические выводы.

Прежде всего, в Азербайджане на новый уровень выходит борьба с коррупцией. В нашей стране уже осуществляется программа институциональных мер по борьбе с коррупцией. Суть их в том, чтобы в обществе не оставалось «лазеек» для коррупционных схем. Но теперь эти институциональные меры «дополняются» реальными расследованиями, разоблачениями и «посадками», в том числе на беспрецедентных «кадровых этажах»: региональному начальству такого масштаба еще не приходилось отбывать «за шведские гардины» в прямом смысле слова прямо из роскошных кабинетов.

Растут и, скажем так, «рабочие» требования к главам исполнительной власти — достаточно вспомнить, какие неприятные минуты пережил на том же совещании по хлопководству глава ИВ Уджарского района. Это, конечно, не арест, но более чем серьезный сигнал: надо работать и добиваться конкретных результатов, а не наслаждаться синекурой и изобретать «отписки».

А теперь вспомним: еще несколько дней назад в Азербайджане обсуждали громкие и для многих неожиданные отставки в Кабинете министров. Затем последовали масштабные кадровые подвижки в Администрации президента. Затем — новый «тектонический сдвиг»: роспуск Милли Меджлиса. Теперь же в стране, судя по многим косвенным признакам, начинается серьезная «перетряска» (и «зачистка») весьма специфичного класса чиновничества — глав исполнительной власти в регионах, где некоторые явно почувствовали себя едва ли не «удельными князьками».

А это не просто кадровые перетряски и громкие аресты. По сути дела, в Азербайджане по инициативе президента начинается «революция сверху» — с изменением самого стиля руководства, «философии» власти, ее кадрового «спектра» и, наконец, писаных и неписаных правил поведения. Где уже не должно быть места взяточничеству, коррупции, наконец, высокомерной уверенности, что законы писаны для кого угодно, но не для возомнивших себя «небожителями» чиновников.

А вот здесь уже нелишне вспомнить, что в 2005 году президент Ильхам Алиев уже осуществил одну «революцию сверху». К этому моменту уже произошла серия «бархатных» (и не очень «бархатных») революций в странах бывшего СССР. Сначала был смещен президент Грузии Эдуард Шеварднадзе — ему не простили попытки фальсификации именно парламентских выборов. Затем последовал первый украинский Майдан. Потом — «тюльпановая революция» в Кыргызстане. То, что следующим в этой череде революций станет именно Азербайджан, где в октябре 2005 года должны были пройти парламентские выборы, эксперты не сомневались.

А в Баку понимали и другое. Да, революции прекрасно смотрятся на экранах телевизоров и мониторах компьютеров, но только в том случае, если любоваться ими «из прекрасного далека». А в реальности это очень болезненный и травматичный способ, который далеко не всегда приводит к решению тех проблем, из-за которых люди и выходят на улицы. А для воюющей страны риск многократно возрастает. И самое главное, есть универсальное средство, которое позволяет избежать революционных потрясений — это своевременные реформы. Причем не просто «покраска фасада», а настоящие, ощутимые преобразования.

В результате предрешенный, казалось бы, «революционный сценарий» был сломан. Еще на старте избирательной кампании в Азербайджане прошла реформа избирательного законодательства, лишившая оппозицию тех лозунгов, под которыми и осуществлялись «бархатные революции» в других странах. Ожидаемого «взрыва» не произошло. Как оказалось, реформы «сверху» — это не только не травматичный, но еще и куда более эффективный, чем «уличная политика», способ «продвинуть» демократию. Уже после выборов занимавший тогда должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэниэл Фрид во время своего визита в Азербайджан признал, что наша страна нашла способ развиваться без революций.

Сегодня в Азербайджане революцию уже не предрекают вслух. Но вот попытки раскачать ситуацию извне предпринимаются постоянно. Насколько они связаны со стартом «Южного газового коридора», политическими «подвижками» в Центральной Азии, где Азербайджан — самые удобные для Запада ворота в регион, и т.д. — все это тема отдельного и очень обстоятельного разговора. Важно другое: президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал политическую волю в осуществлении коренных преобразований. Те вопросы, ради которых в других странах люди выходят на улицы, в Азербайджане решаются при помощи продуманной программы реформ «сверху». И самое главное, эта «революция сверху» только начинается.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az