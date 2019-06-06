Красть в современном мире могут все что угодно. И не только в современном. Воруют золото и драгоценные камни, деньги и лошадей, автомобили и скот, произведения искусства и секретные документы. Зафиксированы в истории и кражи святых мощей. Так, в 1087 году крестоносцы вывезли из города Мира (ныне Демре в Турции, близ Антальи) останки святого Николая, которого считают прототипом Санта-Клауса. И теперь в Турции действует общество, которое готово добиваться возвращения его мощей в Демре.

Теперь похожий сюжет разворачивается на Кавказе. Где то ли похитили и перезахоронили останки Хаджи Мурата, одного из наибов имама Шамиля и прототипа знаменитого произведения Льва Толстого, то ли нет.

Напомним: Хаджи Мурат был убит в бою с русскими войсками у села Тангыт в Гахском районе Азербайджана. Для доказательства, что убит именно Хаджи Мурат, его отсеченную голову отправили в Санкт-Петербург. А тело похоронили. На протяжении более чем 100 лет жители окрестных сел почитали Хаджи Мурата как святого, совершали паломничество к его могиле, завязывали на растущих рядом деревьях цветные ленточки и лоскуты…В последние годы заговорили о том, что череп Хаджи Мурата тоже надо бы по-человечески похоронить. И вообще негоже в XXI веке держать отрубленную голову в качестве военного трофея.

Но вдруг события принимают неожиданный оборот. Сначала небезызвестное информагентство РИА «Дербент», не раз замеченное в откровенных провокациях против нашей страны, заявляет: останки Хаджи Мурата, до сих пор покоившиеся в Азербайджане, будут захоронены на родине, в ауле Хунзах. Такой сенсационной информацией поделился председатель оргкомитета Магомед Амирханов. И даже пообещал, что церемония перезахоронения пройдет уже 2 июня. Тут же в СМИ появились заявления руководителей Хунзахского района Дагестана. Замглавы Хунзахского района Шамиль Алиев и пресс-секретарь администрации Камиль Гусейнов сообщили, что районные власти ничего о предстоящем захоронении не знают. По их словам, не в курсе ни глава района, ни имам, ни местные депутаты, ни даже проживающие в районе прямые потомки наиба. «Я не знаю, как они собираются проводить захоронение, не предупредив ни одного человека», — добавил Шамиль Алиев.

Тем не менее 2 июня в Хунзахе на кладбище прошла церемония, как заявлено, перезахоронения останков Хаджи Мурата, в которой приняли участие не только местные жители и журналисты, но и депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров. А пресс-секретарь Хунзахской районной администрации Камиль Гусейнов подтвердил, что церемония действительно состоялась, но, по его словам, нет никаких доказательств, никакого подтверждения того, что захоронены были именно останки ХаджиМурата. Правда, признал, что в мероприятии приняли участие и потомки наиба, которых «поставили перед фактом, что останки едут, надо захоронить».

Еще меньше ясности на азербайджанской стороне границы. Никакой эксгумации останков Хаджи Мурата в Гахском районе Азербайджана официально не проводилось. В социальных сетях появились фотографии его могилы, где с одной стороны «сдвинуты» плитки, которыми вымощен участок, а за оградой свалена земля. Как бы это должно указывать на эксгумацию, но вот на самом ли деле останки Хаджи Мурата выкопали из могилы или же попытались создать впечатление — вопрос открытый. Но самое главное, хранят упорное молчание представители официальных властей, и прежде всего Гахского районного звена. Где правоохранительные органы не ведут даже расследования: для этого надо, чтобы кто-то из жителей села Тангыт обратился с соответствующим заявлением, а этого нет.

А вопросы на фоне такого молчания тем временем множатся. И что куда опаснее, множатся слухи и домыслы. Вскрывали ли могилу Хаджи Мурата? Как его останки провезли через границу? Приняли ли власти какие-то меры безопасности, когда заговорили о будущем перезахоронении? Или, как показал опыт Кешикчидага, усиление мер безопасности в таком месте только провоцирует конфликт, и решили не рисковать?Наконец, когда все произошло? В Дагестане заговорили о грядущем перезахоронении еще 30-31 мая, сама церемония прошла 2 июня, а когда вскрывали могилу? Уже после того, как было объявлено о предстоящем перезахоронении, или все же до? И вскрывали ли вообще?

Сказать, что в подлинности останков, захороненных на кладбище в Хунзахе, есть сомнения, ничего не сказать. И не только из-за обстоятельств смерти самого Хаджи Мурата. Просто слишком уж подозрительно все выглядит. Тем более что «оргкомитет» даже не попытался договориться с Азербайджаном о таком перезахоронении и предпочел действовать «по-воровски» и предложил всем поверить, что останки наиба тайно выкопали в Азербайджане и перезахоронили в Дагестане. О том, что надо бы провести генетическую экспертизу, тем более что живы потомки Хаджи Мурата, устроители всего этого действа даже не подумали. Что тоже множит подозрения: а кого же похоронили в Хунзахе? Хаджи Мурата? Одного из его сподвижников? Или…?

Плюс ко всему есть еще и такая сторона вопроса, как, пардон, уровень происходящего. Речь идет об известном герое Кавказской войны, сподвижнике имама Шамиля. И что же — церемония его перезахоронения и в прямом, и в переносном смысле делалась силами районной самодеятельности? Кому и зачем понадобилось устраивать, пардон, весь этот цирк с перезахоронением, пока не удалось добиться возвращения и захоронения черепа Хаджи Мурата? В СМИ вроде бы обсуждалось, что череп вернут и позволят захоронить. Правда, уже тогда осторожно вбросили фразу, что хоронить череп будут не в Азербайджане, а в Дагестане, в родном селе Хаджи Мурата. Но вот зачем понадобилось устраивать все это, не дожидаясь, пока решится вопрос с черепом? Что за спешка?

Честно говоря, вся история с перезахоронением Хаджи Мурата куда больше напоминает историю с «перезахоронением» небезызвестного Гарегина Нжде, гитлеровского пособника и военного преступника. Нжде, напомним, был арестован в Болгарии, где пытался «отсидеться» после краха гитлеровского рейха, предстал перед советским судом, получил 25 лет тюрьмы и умер во Владимирском централе в 1955 году. Там же, на тюремном кладбище, был похоронен. Но в августе 1983 года во Владимир приезжает муж внучки Гарегина Нжде, который, если верить официальной армянской версии, тайно выкапывает его кости на тюремном кладбище, привозит в Ереван, затем кости несколько лет прячут по квартирам (!) и только в 1987 году хоронят в одной из сельских церквей на юго-востоке современной Армении. В 2005 году часть его останков перезахоронили еще раз — уже в городе Кафан.

И такое совпадение сценариев уже не кажется случайным. Все происходящее отдает махровой провокацией против Азербайджана. Точнее, попыткой раздуть страсти на севере страны, где уже не раз предпринимались попытки и спровоцировать мятеж, и развязать террористическую войну — достаточно вспомнить подготовку террористов «Садвала» спецслужбами Армении и патронирование этими же спецслужбами вооруженного «джихадистского» подполья. Тот факт, что «мышиная возня» вокруг перезахоронения Хаджи Мурата совпала с «конференцией по талышеведению» в Ереване, тоже наводит на размышления. Наконец, есть и пример монастырского комплекса Кешикчидаг: места паломничества и поклонения не так уж редко «встраивают» в пограничные споры. В отличие от Грузии, здесь граница не считается спорной, но профессиональных провокаторов это останавливает далеко не всегда.

И вот на этом фоне уже куда больше вопросов к властям Дагестана. Будем реалистами: при известной ловкости рук можно и выкопать кости на кладбище, и провезти их через границу. Тем более если это граница Азербайджана и России с ее напряженным «пассажирским» и «грузовым» потоком в официальных пунктах перехода и «горно-лесным» рельефом за их пределами — если, конечно, все это имело место, и на кладбище в Хунзахе хоронили действительно останки Хаджи Мурата, извлеченные из могилы в Гахском районе Азербайджана. Но вот «торжественная церемония перезахоронения» с участием депутата Госдумы, о которой местные дагестанские власти не ведают ни сном ни духом — что-то из области фантастики. Особенно с учетом российских реалий, где даже встреча трех-четырех оленеводов в тундре уже квалифицируется как «несанкционированный митинг» (и это не анекдот, а реальный прецедент).

Наконец, есть и религиозная сторона дела. Тревожить покой мертвых, да еще святых — это не просто гробокопательство, а еще и святотатство. И как отнеслись к происходящему дагестанские имамы? Да-да, те самые, которые еще несколько лет назад составили список российских эстрадных исполнителей, которых сочли «вредными» для нравственности и морального облика местных жителей? Почему они теперь хранят упорное молчание и не торопятся высказываться? В такой ситуации именно российские (или дагестанские региональные) власти должны начать собственное расследование: а что же произошло в Хунзахе? Но этого не происходит. И вот «дагестанское» молчание на фоне явного провокационного сценария, направленного против Азербайджана, получает уже совсем другое «прочтение».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az