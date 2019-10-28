Ну, вот, началось, — наверняка скажет читатель, увидев «шпильку» в «Минвале», и будет прав. Да, началось, да, опять Хеллоуин! Но только в несколько ином ракурсе.

На самом деле – Хеллоуин – это на просто костюмированный праздник. Это крохотное человеческое зло, это отражение в зеркале наших внутренних и внешних конфликтов, это попытка подружиться с демонами, ибо борьба с теми, кто гораздо сильнее – бесполезна. И бессмысленна.

На самом деле зло, с которым мы сталкиваемся ежедневно – гораздо страшнее, и чем оно больше, тем бесплоднее наша мечта его побороть, а потому приходится договариваться.

Да, конечно же, сейчас начнутся многоярусные рассуждения о том, что наш менталитет претит пляскам с вампирами, но господа, разве нас не окружают вампиры – в виде коррупционеров, мошенников и прочих представителей мира зла? Реального зла? Разве мы не пытаемся с ними как-то договориться, чтобы они кровь нашу не выпили, чтобы имущества и жизни не лишили? Ведь общество наше наводнено оборотнями, с которыми приходится жить, делить социум, доверять свою судьбу и судьбу своих детей.

Зло основательно вжилось в наше общество, стало неотъемлемой частью нашего существования. Ежедневно в СМИ появляются зловещие новости о неправедных судах, чиновничьем беспределе, жестоких убийствах. А число суицидов уже настолько зашкаливает, что сотрудникам СМИ назидательно посоветовали не размещать депрессивную для общества информацию и писать о чем-то «более возвышенном».

Но из песни, как говорится, слов не выкинешь, и даже если издания (после назидательной рекомендации) замалчивают о многих фактах, это отнюдь не значит, что количество желающих отправиться на тот свет значительно сократилось. Или суды наши стали справедливее. Или чиновники наши стали более человечнее и милосерднее. А раз зло это непобедимо, то с демонами нужно уметь договариваться.

И вот только не надо говорить сейчас о менталитете, согласно которому воровство, ложь и предательство считаются грехом. Многие представители гражданского общества, которых жизнь заставляет приспосабливаться, давно уже забыли о таком понятии как грех.

А потому все эти многолетние разговоры «отмечать» или «воздержаться» уже не на шутку раздражают. Особенно, если речь заходит о детских хеллоуиновских утренниках в некоторых школах и детских садах. Значит, костюм скелета на ребенка одевать – «харам». А педагогу деньги передавать в конверте – «не харам»? Какие-то двойные стандарты, господа! Не признаете День святого Патрика? А как насчет того, что в обществе нашем практически все уже очень много лет руководствуются не господством совести, а исключительно превосходством маната над всеми остальными составляющими человеческого бытия? Это нормально?

А как насчет эпатажно одетых ведьмочек, коими пополняется центр города накануне Дня всех святых? А теперь давайте вспомним, сколько ведьм (а заодно и кикимор) среднестатистическому азербайджанскому зрителю приходится лицезреть по ТВ? И ведь околдовывают, заразы, и лишают напрочь способности нормально мыслить!

А наш депутатский корпус? Это ж самая настоящая Лысая гора, где спокойно можно отыскать любую форму нечисти.

А потому все эти ежегодные недовольные разговоры о вреде празднования Дня всех святых уже просто смешны, особенно на фоне наших собственных вышеперечисленных проблем. Нам бы в своем котле разобраться, прежде чем плевать в чужой костер.

Кроме того, веселый, костюмированный Хеллоуин продолжается всего одну ночь. А наш бытовой шабаш, похоже, конца не имеет вообще и весельем отнюдь не пахнет. Разве что слезами.

Яна Мадатова

Minval.az