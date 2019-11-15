Московские дипломаты продолжают снисходительно похлопывать по плечу свой любимый форпост — Армению. В ходе своего визита в Ереван глава МИД РФ Сергей Лавров удовлетворенно отметил: «В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой победы. Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве». Теперь эстафета перешла к пресс-секретарю МИД РФ Марии Захаровой. Она на своем брифинге поделилась с журналистами впечатлениями о визите в Ереван: «Понравилось ли? Да. Мне очень, как всегда, понравилось. Была прекрасной идея принимающей стороны о проведении выставки и выступление двух министров (Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова – ред.) на ней. Выставка посвящена совместной победе в Великой Отечественной войне».

Вряд ли здесь стоит подробно рассказывать, какую важность придают «военной теме» в России или глубокомысленно упоминать, как Путина на саммите БРИКС комментировал возможность приезда в Москву на парад Дональда Трампа. Правда, приезд Трампа под большим вопросом, так что приходится довольствоваться обещанием Никола Пашиняна (если, конечно, он до мая все еще будет на посту премьер-министра, но это уже другая тема). Куда важнее, скажем так, эмоциональный настрой Захаровой, которой ну очень хотелось сделать приятный жест принимающей стороне и публично поблагодарить Армению за приятное времяпровождение, и все это на фоне полного отсутствия хоть каких-то осязаемых результатов у лавровского вояжа. То есть «испортить обедню» на азербайджанском треке главе МИД РФ вполне удалось, но вот договориться в Ереване о чем-то конкретном — уже нет. Вот и приходится госпоже Захаровой нахваливать организованную официальным Ереваном к приезду Сергея Викторовича выставку «про войну».

Возможно, конечно, что лично для Захаровой это как бы даже шаг вперед по сравнению с ее же восторгами по поводу предыдущей поездки в Ереван в «Воскресном вечере у Соловьева: «Это действительно очень красиво, это очень вкусно, это очень весело. И вы знаете, что самое фантастическое, я была принята и меня принимали совершенно разные люди» вперемешку с разговорами о «величии армян». Только вот

Дело не только в том, что такие дипломатические реверансы в адрес Армении на фоне скандального резонанса от заявлений Лаврова в Баку уж точно не укрепят престижа российской дипломатии. Просто лить бальзам и патоку по поводу поездки в Ереван госпоже Захаровой пришлось на не самом выигрышном фоне. На том же брифинге пресс-секретарь МИД РФ нехотя комментировала, как она выразилась, «инцидент на территории армянского храма в Армавире», и заверяла, что следственные органы самым тщательным образом его расследуют.

Напомним, о чем речь. На территории армянской церкви в российском Армавире появилась памятная табличка в честь… гитлеровского пособника Гарегина Нжде. Сей персонаж, напомним, канонизирован в Армении за жестокие этнические чистки азербайджанцев в Зангезуре и Карабахе. К тому же он — гитлеровский пособник и военный преступник, который добровольно пошел на службу гитлеровскому рейху, идейный вдохновитель «Армянского легиона» на службе Гитлера. В своем докладе, посвященном героизации нацизма, еще в мае нынешнего года МИД РФ констатировал: «Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». Тем не менее в Ереване ему установлен памятник, именем Нжде названа одна из станций метро и площадь, ранее носившая имя члена РСДРП (б) Сурена Спандаряна.

Появление памятной таблички в честь столь одиозной фигуры уже на территории России по понятным причинам возмутило многих. Так, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников обещал приложить усилия для демонтажа мемориальной доски Гарегину Нжде: “Я намерен заняться решением этого вопроса лично. Лично отправлю запросы и буду добиваться демонтажа. Будем бороться, будем заниматься!”. А депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов не стал выступать с заявлениями, а просто закрасил памятную доску в честь Нжде чёрной краской.

Тут уже с возмущенным комментарием выступило посольство Армении в РФ: «Действия депутата городской Думы Армавира (Краснодарский край) Алексея Виноградова расцениваются нами как акт вандализма на территории храма Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и проявление самоуправства, что противоречит установленному законному порядку. Эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению, — кипят от возмущения армянские дипломаты. — Посольство в установленном порядке уведомит соответствующие российские органы о произошедшем акте вандализма на территории армянского храма в Армавире. Вместе с тем призываем власти города Армавир дать соответствующую оценку произошедшему». Словом, предостаточно доказательств, с чьей стороны линии фронта второй мировой войны армянская политическая верхушка ищет и находит своих героев.

Показательно, что эту вакханалию весьма неоднозначно восприняли в среде российских армян. Во всяком случае, российский политолог армянского происхождения Геворг Мирзаян отметил: «На Азербайджан или Турцию я не работаю, но полностью согласен с позицией депутата Калашникова: таблички Нжде в России быть не должно». Как пояснил Мирзаян, «на территории России не должно быть памятников коллаборантам и лицам, которые сотрудничали с Гитлером и работали на него в ходе Великой Отечественной Войны». И добавил, что «все заявления о том, что Нжде помогал Гитлеру в надежде на выживание армянского народа являются либо враньем, либо проявлением преступной наивности, не оправдывающей предательство».

Но, в конце концов, Мирзаян, рассуждая в своем ФБ о том, что «табличка нацистским приспешникам на территории России недопустима. Вандализм со стороны представителя органа власти в отношении таблички человека, чей образ глубоко мифологизирован в стране-пока еще союзнице России тоже недопустим. А что тут допустимо? Как выходить? Единственный способ — это убедить руководство ААЦ или армянских властей найти у себя я…ца или мозги и убрать табличку нацистскому пособнику своими силами. Анриал» — высказывал свое личное мнение. А вот как быть с госпожой Захаровой, которая назвала это «инцидентом», который правоохранительным органом надлежит «расследовать»? Что именно, по ее мнению, должно быть «расследовано»? Кто именно закрасил табличку? Но Виноградов и не скрывал ни того, что это сделал он, ни тем более своих мотивов. Куда логичнее этим самым следственным органам заняться расследованием самой попытки героизации нацизма, тем более что все происходит на территории России, то есть в пределах российской юрисдикции, но это ли имела в виду госпожа споуксвумен МИД РФ? И самое главное, непонятно, почему та же Захарова, которая не упускает случая весьма эмоционально метать громы и молнии в адрес властей стран Балтии или Украины за «неправильное прочтение» истории второй мировой войны, на сей раз от политических оценок происходящего решила воздержаться. И даже не вспомнила про мидовский же доклад, где упоминался Нжде.

А это значит, что решимости и дальновидности (если уж кого-то коробят формулировки Мирзаяна типа «я…ца или мозги») остро недостает не только и не столько ААЦ, сколько российским властям. Которые оказались не в силах отреагировать должным образом на прецедент героизации нацизма на собственной территории и на культ вокруг гитлеровского пособника Нжде в стране, которую считают своим союзником и «форпостом».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az