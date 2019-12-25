«Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали» — эта знаменитая цитата Станислава Ежи Леца как нельзя лучше характеризует внешнюю политику Армении. Здесь руководитель пресс-службы МИД Армении Анна Нагдалян решила отметить «100-летнюю годовщину погромов армян в Агулисе» («Агулис» — это новоизобретенное армянское название села Айлис в Нахчыване), затем попыталась обвинить Азербайджан в «этнических чистках». А в конце провозгласила, что Армения, дескать, преисполнена решимости защитить и обеспечить право на мирное существование и развитие армянского народа на своей исторической родине — в том числе в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az).

Напомним: в Нахчыване, включая село Айлис, сто лет назад имели место вовсе не «погромы армян», а жесточайшие этнические чистки азербайджанцев. Так что госпожа Нагдалян в очередной раз оправдала свой сомнительный титул «Анки-фейкометчицы». Устраивал эти «чистки» будущий гитлеровский пособник Гарегин Нжде, что особенно пикантно звучит на фоне недавних заявлений Владимира Путина. И ставит Кремль перед выбором: после столь эмоциональных «наскоков» на Польшу, Чехию, страны Балтии не замечать культа гитлеровских пособников в союзной Армении уже не получится.

Но куда опаснее обещание «защищать армян на их исторической родине». Намеренно оставим за скобками, что Армения была искусственна создана Россией на землях азербайджанского Иреванского ханства. Не станем интересоваться, планируют ли в Иреване десантировать своих «зинворов» в Берлин и Мадрид, где «поприжали» армянскую мафию. Важно другое. В Армении, во-первых, в очередной раз официально признали сам факт оккупации Карабаха. А во-вторых, открыто обозначили притязания на Нахчыван уже на уровне МИДа.

И как это понимать? В МИДе раньше времени начали отмечать новогодние праздники? Вряд ли. «Бряцание языками» распространяется по армянской верхушке со скоростью сезонного ОРВИ: угрозы в адрес Азербайджана сначала озвучил министр обороны Давид Тоноян, затем эстафету принял Никол Пашинян со своим обещанием «катастрофических последствий для Азербайджана», и только потом присоединился МИД.

Возможно, Иреван воодушевили новые оружейные подарки России. Но ТОРы и Су-30 еще не гарантируют военного перевеса или даже паритета с Азербайджаном. И тем более это еще не гарантия, что Россия тут же включится в войну и преподнесет своему форпосту на блюдечке Нахчыван, где ей придется иметь дело еще и с второй по мощи в НАТО армией Турции, да еще на «неудобном» театре военных действий, куда не так просто доставить оружие, боеприпасы, подкрепление и т.д.

Но, похоже, обо всех этих тонкостях в Армении просто не задумались. И увлеченно решают свои внутриполитические проблемы. Земля под ногами Пашиняна уже горит. После революции прошло больше полутора лет, но реальных результатов нет и не предвидится. Обещания «закатать в асфальт коррупционеров» уже не имеют прежней притягательности. С нового года в Армении ожидается волна подорожаний. «Погасить» скандальный шлейф вокруг покупки службой охраны нового дорогущего внедорожника для дочери Пашиняна не получается. Советы Анны Акопян «отказаться на новый год от блинчиков и окорока» и отметить праздник на улице в такой ситуации звучат примерно как слова принцессы из анекдота: «У них нет хлеба? Ну пусть едят пирожные!» Карабахский клан открыто готовится к реваншу, сколотив комитет освобождения Роберта Кочаряна. И самое главное, на фоне «информационной дипломатии» Азербайджана, в том числе недавнего интервью министра иностранных дел нашей страны Эльмара Мамедъярова, Николу Воваевичу надо еще отбиваться от обвинений в намерении «сдать Карабах». Остается только демонстрировать крутость у микрофонов.

Только вот реальный расклад сил от армянского «тоннельного зрения» никуда не исчезнет. Подобные безответственные заявления как минимум означают упущенное для реального урегулирования время. А еще создают риск срыва переговоров и военного решения конфликта. Где Армении лучше вовремя прислушаться к словам военных экспертов, которые предупреждают, что в случае настоящего «горячего сценария» Иреван ожидает неминуемый разгром. Самое главное, нет никакой гарантии, что все ее теоретические «заступники» не смахнут «армянский вопрос» со стола переговоров, как битую карту, как это уже было сто лет назад. И все это лучше держать в голове, даже несмотря на то, что подобных реалий в официальный микрофон в Иреване не озвучивают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az