После изощренной выходки грузинского телеканала «Рустави-2» и провалившейся попытки превратить унитазную лексику в инструмент геополитики, многие все еще задаются вопросом – кто станет выгодополучателем от отвратительной эскапады и нового витка грузино-российской эскалации. Спектр мнений не очень большой, но в нем рельефно выпирает армянский мотив.

Все бы ничего, если речь о возбудившихся антигрузинских настроениях в Ереване. Для Армении это обычное явление, и время от времени раскрутка негативного образа Тбилиси дает о себе знать, как один из постоянно действующих элементов армянского самоутверждения.

Но сегодня в самый корень искусственно созданной напряженности устремилась московская армянская братия с ее вездесущими командирами. Небезызвестная Маргарита Симоньян сразу оказалась в теме и снова обнажила разрушительную тональность практики, заточенной на подрыв российских идеологических позиций.

Не так давно главный редактор российского государственного телеканала Russia Today (RT) истерично завопила по поводу мусульманизации России, призвав к арменизации страны своего пребывания, а теперь не постеснялась озвучить провокационный клич, призывающий не ездить в Грузию.

«Русский, уважай себя!» – это плод ее бледной фантазии, и поразительно, что ни Кремль, чью позицию вроде бы отстаивает госпожа Симоньян, ни Госдума, в недрах которой формируется семантика государственной политики, ни другие институты не реагируют на роковое подстрекательство журналистки.

Речь даже не о том, что по ее милости российские журналисты стали изгоями во всех престижных медиа площадках. Только что начавшаяся в Лондоне Международная конференция по свободе прессы стала недоступной для журналистов RT и Sputnik. Случайно ли?

Эта особа доминирует в формировании стратегии российских медиа в спектре внешних приоритетов Кремля, и всюду получается провал. Не потому ли, что она на словах говорит «Россия», а подразумевает под ней «Армению»?

Позиция российского президента Владимира Путина, Госдумы на последний выпад грузинского ТВ оказалась более чем сдержанной и взвешенной. Отказавшись от применения калечащих приемов наказания, которыми орудуют американцы, Москва показала, что не желает продолжения эскалации. Провластная пресса вроде обязана мыслить и действовать в русле государственной парадигмы, и тут Кремль задал тренд на разрядку. Но госпожа Симоньян пошла своим путем.

Она продолжает муссировать антигрузинскую истерию. Случайно ли?

Чтобы не дать успокоиться вздыбившейся антигрузинской волне, она лично ведет кампанию межнациональной розни. Активируя неприкрытую дискриминацию грузин, подогревая ненависть к ним, она возглавила необъявленную борьбу против целого народа.

Ослабление грузинской государственности отвечает коренным интересам армянского лобби, оказавшегося не только в России, но и во влиятельных полюсах. Они последовательно продвигают план «Армения от моря до моря», которому за сто лет.

С тех пор, как армянский сепаратизм сросся с грязным националистическим террором на рубеже первой мировой войны, многое в мире изменилось. Претерпели трансформации не только смыслы национальных государств, но и видения, и концепты оптимальных основ мироустройства. К ним имеют отношение элиты практически всех народов, но кроме армянского.

Многострадальцы в своем большинстве – заложники больной алчности, потому угодили в лоно массовой психопатии. Это особый случай. Но не в этом трагедия, а в том, что они продолжают заражать международную атмосферу.

Токсичность великоармянского националистического духа, как показывает обстановка, трудно истребима. С ней необходима борьба до победного конца. Потому что армяне, самоуничтожаясь, параллельно подрывают международный порядок.

Если Армению образно сравнить с озером без притоков, то она мелеет. Речь о демографическом и социокультурном упадке. Но проблема в том, в результате исхода из национального очага армяне создают очаги напряженности там, везде, где обустраиваются. Это происходит не само по себе.

Отцы великоармянства последовательно работают над планом расчленения соседних с Арменией государств. В грязном порыве раскольники кооперируются с маргинальными силами влиятельных государств, откуда черпнет силы инфекция сепаратизма. Прицельные удары армянского лобби по Грузии не оставляют сомнений в том, что имеет место нацеленность мракобесов ударить по суверенной Грузии руками России и таким вот образом искусственно вывести фактор наживы для себя.

Ереван давно мутит воду в Самцхе-Джавахети, чтобы сотворить второй Карабах. Если присовокупить к этому латентную боль Абхазии, где давно все прибрали к рукам пришлые армяне, и вовсе получается картина маслом, обещающая вожделенный коридор к Черному морю.

Так за кого же так неистово ратует госпожа Симоньян, вбивая клинья в отношения православных народов – русских и грузин, русских и украинцев, в структуру партнерских связей Азербайджана и России? Неужели триединый разрушительный тренд соответствует внешнеполитическим приоритетам официальной Москвы в ближнем зарубежье?

Нет, нет и еще раз нет. Все старания Симоньян и армянского лобби направлены на упрочение позиции армян в России и на усиление Еревана на Кавказе. Российские национальные интересы давно ушли в задворки идейно-политических представлений Марграиты Симоньян, Владимира Соловьева и других теле и медиакиллеров.

Все это в аккурат соответствует политике Запада, который использует свою агентурную сеть в России, в постсоветских государствах ради хаотизации порядка. Дестабилизация обещает возможность для продвижения интересов Запада в так называемых закрытых зонах.

Итак, люди, одержимые пещерным национализмом, по определению не могут быть пропагандистами такой страны, как Россия. Неужели этого не осознают в Кремле, или этого вовсе не замечают политические круги? Все может быть.

Однако не обязательно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть, что не Маргарита Симоньян работает на RT и Sputnik, а эти ресурсы пашут на экзальтированную госпожу и ее сподвижников, которые, отучившись на Западе, усвоили практику тонкой маскировки. Кому от этого хорошо? Вот в чем фокус.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az