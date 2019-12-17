Экспорт оружия — это во всем мире солидный и уважаемый бизнес. Россия уже не первое десятилетие в числе ведущих игроков на мировом рынке оружия. Накануне в Кремле президент РФ Владимир Путин проводил заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Подводились итоги года, намечались планы на будущее, в том числе в связи с «африканской» стратегией России. Рассказывая об этом, программа «Вести» решила свой «официозный» репортаж о заседании в Кремле немного «оживить» и «разбавила» официальную видеохронику из Кремля репортажами с полигонов и короткими рассказами о современных образцах оружия, в том числе и об ОТРК «Искандер»: «Оперативно-тактические комплексы «Искандер» наносят удар по огневым точкам условного противника на полигоне Капустин Яр. Это масштабные учения. «Искандеры» — настолько грозное и мощное оружие, что их экспорт до недавнего времени был под запретом. Впрочем, экспортный вариант уже разработан».

Казалось бы, обычная «военная хроника», которой сегодня много в российском федеральном эфире. Но… уже несколько лет «размахивать «Искандерами»» пытаются в Армении. Еще в сентябре 2016 года Армения объявила, что приобрела у России ОТРК «Искандер». Вожделенный комплекс торжественно провезли по площади Республики в Иреване на параде в честь дня независимости Армении. Армянские генералы регулярно обещали и обещают нанести с его помощью удар по Баку и даже по «контрактным» нефтяным платформам.

И вдруг — облом. Программа «Вести» российского телевидения — а это не «Дождь» и не чей-то Ютуб-канал, а вполне себе официальный рупор Кремля — объявляет, что «Искандеры» не экспортировались от слова «вообще», и их экспортный вариант только-только разработан. И как это теперь понимать? В программе «Вести» просто не разобрались и оказались не в курсе? Или запустили заведомый фейк? Конечно, в эфире РосТВ можно наткнуться и на перетяжки, и на откровенные фейки, но здесь явно другой случай. Разговор об «Искандерах» зашел в рамках репортажа о заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством Путина. Так что программа «Вести» просто проговорилась: «Искандеры» пока еще никуда не экспортировались. И по площади Республики в Иреване под видом армянских провезли российские ОТРК.

Честно говоря, сомнения в том, что Армении действительно достались в собственность российские «Искандеры», были с самого начала. Механиками-водителями машин в моноэтничной Армении оказались сплошь славяне. Более того, накануне военнослужащие российской базы в Гюмри уже рассказывали, что поведут на параде «Искандеры». Наконец, после 2016 года вожделенные ракетные комплексы так и не были продемонстрированы армянской публике. Случился здесь и оглушительный фейк: вскоре после парада армянские пиарщики в погонах распространили видео «боевых стрельб «Искандер» и «Точка-У»». Только вот… это оказался репортаж телеканала «Звезда» со все того же полигона Капустин Яр, правда, немного обрезанный по бокам — чтобы убрать «опознавательные знаки» чужого телеканала. Но дым, блики, даже разлет осколков совпали полностью.

Фото: azeri.today

И вот теперь армянские оружейные фейки нечаянно разбил телеканал «Вести».

Но… только ли армянских генералов подставил российский телеканал? Теперь, когда уже подтверждено, что никакого экспорта «Искандеров» не было, уже не получится не озвучить вопрос: а как далеко простирается российско-армянский оружейный «лизинг»? ОТРК «Искандер» позволили только «покатать» на параде? Или из него позволят и пострелять? И самое главное, если никаких «Искандеров» в безраздельной армянской собственности не было в природе, то почему Москва не торопилась и не торопится внести ясность в угрозы армянских генералов ударить «Искандерами» по Баку?

Словом, похоже, «Вести» подставили не только армянских генералов, но и кремлевское начальство.

Нурани, политический обозреватель

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