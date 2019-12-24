Интервью президента Азербайджана местным журналистам становятся традицией. В феврале нынешнего года глава государства дал интервью RealTV. И вот теперь — новая встреча и новое интервью, где президент подвел итоги года.

Ильхам Алиев, как того и следовало ожидать, коснулся многих тем: урегулирование конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха, социальное и экономическое развитие Азербайджана, старт проекта ТАНАП, кадровые и структурные реформы, внеочередные парламентские выборы и аресты высокопоставленных коррупционеров. А еще «расставил точки» в вопросах евроинтеграции.

Как напомнил президент, наша страна является членом ОБСЕ и Совета Европы, представлена в парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ. Мы успешно сотрудничаем с государствами Европы в экономике, прежде всего в энергетике. Но вот в дальнейших шагах в этом направлении нет необходимости. В переводе: добиваться членства в ЕС Азербайджан не намерен. Как напомнил Ильхам Алиев, сегодня, «судя по выступлениям ведущих политиков перспектив для расширения ЕС нет». А это ставит в сложное положение многие страны — кандидаты в члены ЕС, которым что-то обещали в ответ на выполнение ряда условий. «И некоторые из них пошли на эти шаги. Для некоторых этот процесс был болезненным», — напомнил президент.

В самом деле, «хотим как в Европе» звучит очень привлекательно. Настолько, что не хочется задавать вопросы, имеют ли страны-кандидаты реальные шансы вступить в ЕС, почему в Евросоюз не вступает Норвегия и по какой причине оттуда стремительно улепетывает Великобритания. Важно другое. Если называть вещи своими именами, то «старая Европа» просто обманула своих партнеров на Балканах и тем более на пространстве бывшего СССР, включая Украину и Грузию, навязав им как минимум неоднозначные реформы и изобразив в конце «финт ушами» в стиле «извините, евродвери пока не открываются». То есть экономическую и политическую цену, включая и прямую агрессию РФ, платить приходится уже сейчас, а вот вожделенное «полноправное членство в европейской семье» отодвигается в неопределенное будущее.

У Азербайджана здесь есть и свое измерение. Ильхам Алиев ставит вопрос: «С какого периода Турция подписала с ЕС ассоциативное соглашение. А какие-то результаты имеются? Нет». И отвечает: «Только потому, что Турция – мусульманская страна. Сейчас это говорят открыто. В этом случае, примут ли туда Азербайджан? Нет». Сегодня в странах Евросоюза приходят к власти партии, которые выступают под лозунгами «Стоп ислам», «остановите мигрантов-мусульман». И в каком статусе там может быть Азербайджан? Как страна второго сорта? Или как государство, выпрашивающее льготы?

Внес ясность глава государства и в то, почему еще не подписано соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС. «Именно мы являемся инициаторами того, что соглашение не подписано» — отметил глава государства, «обнулив» тем самым слухи и домыслы, будто бы задержка подписания связана с тем, что Азербайджан не отвечает неким «требованиям» и «стандартам» Евросоюза. Во-первых, Азербайджан не является членом ВТО. «…Время не настало для такого членства, так как основа нашего экспорта сегодня — это нефть и газ, кроме этого, нам нужно защищать внутренний рынок и внутренних производителей в сфере промышленности и АПК». Да еще внутри самой ВТО — кризис, США пересматривают свое членство, бушуют «торговые войны»… Второй спорный вопрос цены на энергоресурсы. «Нам предлагают продавать газ на экспорт по внутренней цене. Что это означает? Сегодня в Азербайджане 85% населения платит за газ по льготной цене, порядка 100 манат ($58) за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе цены составляют $300-500 за 1 тыс. кубометров. Получается, что нам надо резко увеличить внутреннюю цену, что неприемлемо, или экспортировать газ по цене в $58, что невозможно. Поэтому нам осталось согласовать эти два ключевых вопроса», — добавил Ильхам Алиев. По словам главы государства, «в некоторых случаях так называемая «оппозиция» выходит на улицы с флагами ЕС. Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки».

А вот тут нужен комментарий. Прежде всего, президент Азербайджана сделал «гроссмейстерский ход» на внутриполитической арене и «выбил» один из самых выигрышных лозунгов оппозиции — «сближение с Европой». Избирателям просто предложено определиться: хотят ли они, чтобы ради «евромечты» азербайджанские пенсионеры уже сегодня платили бы за газ столько же, сколько платят немецкие или голландские? Или чтобы Азербайджан после постройки ТАНАП терял миллионы и миллиарды «газодолларов», продавая «голубое топливо» в Европу по внутренним ценам? А азербайджанские фермеры оказались перед реальной перспективой разорения? И все это — без каких-либо осязаемых шансов «стать членами европейской семьи»?

Понятно и другое. Те же страны Восточной Европы и Балтии подмахивали «евросоглашения» не глядя, не обращая внимания на конкретику, прежде всего в экономике. Но Азербайджан повел себя по-другому. И, как это принято среди уважающих себя стран, начал торговаться за каждую запятую и добиваться выгодных для себя условий, не жертвуя интересами своей страны и своих граждан ради евроаплодисментов. Азербайджан на европейском треке продемонстрировал внешнюю политику другого уровня — без униженного ожидания и выпрашивания аудиенции в приемной, с опорой на собственные интересы. И главное, с чувством собственного достоинства. Наша страна не позволяла себе соглашаться на унизительные условия в куда более тяжелые времена и тем более не согласится на роль «просителя в приемной» теперь. И да, это касается не только евроинтеграции. Азербайджан выбирает независимость. Об этом и напомнил всем в своем интервью президент Ильхам Алиев.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az