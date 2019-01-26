Открытие величественного памятника пособнику фашизма и отъявленному убийце Гарегину Нжде в центре Еревана вылилось во всенародное празднество. Соотечественники с упоением воспели подвиги лже-героя, виновного в преступлениях против человечности. А у большинства здравых людей не осталось сомнений вокруг приверженности Еревана и дальше продвигать политику поддержания напряженности.

До чего это довело Армению, известно, но этого, как видно, недостаточно авторам и вдохновителям теории перманентного насилия. Вот и выносят свой фирменный товар за пределы страны.

И кого же винить в том, что Ереван не без успеха экспортирует двуединую идеологему террора и сепаратизма?

Установление памятника армянскому преступнику, убийце мирных карабахцев Михаилу Авагяну в муниципалитете Ахалкалаки вызвало недоумение не только в Азербайджане, но и в Грузии. Но официальный Тбилиси повел себя странным образом, сделав вид, будто ничего предосудительного не произошло. Странно, но факт.

МИД Грузии удосужился распространить заявление, но оно настолько беззубо и витиевато, что уж лучше бы его не было.

В сжатом, как видно, силком выдавленном тексте нет внятной позиции Тбилиси к пропаганде культа насилия, сепаратизма и преступлений наподобие этнических чисток, в чем собственно и отличился Авагян. Мало того, что само заявление не выдерживает критики, оно же уводит внимание на отвлеченные мотивы.

«Грузинская и азербайджанская стороны обсудили вопрос, связанный с установкой бюста Михаилу Авагяну, участвовавшему в Карабахской войне», — отмечается в заявлении и далее следует чистая абстракция, смахивающая на обструкцию. МИД напоминает, что «между двумя странами не имеется необсуждаемых тем, и по названной теме посредством послов был произведен обмен информацией».

Похоже, грузинские дипломаты задались целью запудрить головы не только на азербайджанской стороне, но и своим согражданам, которые также возмутились превращением армянонаселенных регионов страны в плацдарм радикальных сил, куда транслируются экстремистские теории со всеми вытекающими последствиями.

Армянский террор наследил в Грузии, как говорится, дай Бог, это общеизвестный факт, однако не понятно, как Грузия с ее двумя неурегулированными территориальными дилеммами позволяет себе терпимость по отношению к армянскому сепаратизму и террору?! Ведь и Грузии от этого соцветия досталось. Достаточно вспомнить лютые зверства армянских боевиков, воевавших на сторону абхазских сепаратистов в начале 90-х.

Еще сто лет назад армянские террористы облюбовали грузинскую территорию, как базу для подготовки и осуществления чудовищных преступлений. Их жертвами стали не только азербайджанские, турецкие, но и грузинские политики, которые яро противостояли разгулу армянского радикализма в своей стране.

Сегодня же парадоксально, что реакция МИД Грузии на протест официального Баку свелась к банальному словоблудию, за которым не прослеживается никакой логики и здравого смысла. Вот контекст из заявления: «Азербайджан – стратегический партнер Грузии и между странами не существует необсуждаемых тем. Это нормальная форма общения и ажиотаж вокруг темы неуместен». Кто бы спорил? Все темы должны обсуждаться, но не ради проформы, а для извлечения рационального зерна и принятия соответствующих решений по проблемным мотивам.

В дипломатии, как известно, практикуется действие волынки, (в данном случае шарманки), чтобы увести внимание от главного предмета в никуда. Этим и занялись грузинские дипломаты в данном конкретном случае. Внешнеполитическое ведомство в ответ на вполне обоснованную обеспокоенность соседа и партнера ответило отпиской. Заявление не затронуло существа серьезного дела, о чем официальный Баку детально проинформировал Тбилиси по свежим следам.

Грузия гордится своей демократией, и об этом непрестанно говорят не только активисты гражданского общества, представители четвертого сектора, но и официальные чины. Но по тому, как армянский шабаш в поселке Бугашен не вписался в контекст состоявшегося народовластия, можно заключить, что не все с демократией в этой стране обстоит гладко. Неужели воспевание «подвигов» террористов пусть даже в регионе компактного расселения армян отвечает чаяниям людей, живущих в Квемо-Картли, то есть полумиллионного азербайджанского населения страны?

Нашлись-таки адвокаты, которые в позорном деле муниципалитета Ахалкалаки использовали фальшивый оправдательный мотив, дескать, памятник создали на личные пожертвования и установили на частной территории. Если даже все так и обстоит, все равно невозможно оправдать пропаганду террора. С таким же успехом любой смертный может соорудить в собственном подворье памятник Гитлеру, и что же тогда? Неужели и такое возможно? Получается, что да.

Тбилиси может соблюдать нейтралитет в конфликте вокруг Карабаха, и это вполне может сойти за обоснованную позицию, однако подводить оправдательную базу под взрывоопасную затею героизации бандита и детоубийцы никак не коррелируется с так называемой политикой интеграции меньшинств в общественную жизнь. Пропаганда фашизма, террора и радикализма должна быть наказуема безо всяких «но».

На это и обратил внимание официального Тбилиси Баку. На берегах Куры сделали вид, что не возьмут в толк, о чем речь. Коль так, пусть грузинскую власть и дальше питают сладостные надежды формализма во всем, что несет на себе печать проблемного.

Лингвистическая бессмыслица, которой Тбилиси ответил на протест Баку, это не тот компонент, которым скрепляются стратегические отношения. Впрочем, убедиться в этом Тбилиси еще успеет.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az