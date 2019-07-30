Вполне вероятно, что пропавший шесть дней тому назад истребитель МиГ-29 BBС Азербайджана мог потерпеть крушение в результате применения со стороны России одной из систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), к примеру, так называемой «Красуха-4» или «Леер-3», сообщил Minval.az военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров.

По его словам, данная система РЭБ, примененная ранее в Сирии, может ставить помехи в широком диапазоне частот. И неоднократно натовские генералы выражали свое недовольство в связи с тем, что данные системы создают помехи самолетам Альянса.

«Дальность действия комплекса «Красуха-4» оценивается в 150—300 километров, однако говорят, что оно увеличено в два раза, до 600 километров. К тому же Россия не скрывает того, что использует такие системы. В той же Сирии данные системы РЭБ срывали поставленные перед силами Коалиции задачи», — добавил военспец.

Это, по его словам, одна из возможных версий крушения боевого самолета ВВС Азербайджана, которая произошла 24 июля. Именно в тот период в этом направлении, начиная с 18 июля, военнослужащие Южного военного округа проводят учения, связанные с РЭБ.

«Вновь повторюсь, что остаюсь при своем мнении: это одна из версий крушения нашего истребителя. Нельзя однозначно утверждать, что это сделано намеренно. Возможно, все произошло случайно. Любая версия заслуживает внимания. Но и отвергать ее, мол, это не серьезно, как это возможно на таком расстоянии, нельзя. У РФ есть такие системы РЭБ, которые до сих пор нигде не демонстрировались, но уже прошли определенный процесс испытаний», — добавил эксперт.

При этом по словам эксперта, есть ряд и других версий крушения самолета.

«К примеру, могло резко ухудшиться самочувствие пилота. Но если пилоту становится плохо, и самолет входит в «пике», на определенном расстоянии до земли срабатывает катапульта. Но, и ранее в интервью вашему изданию, я сказал, что вероятнее всего, это произошло по техническим причинам. Но исключать «человеческий» фактор также нельзя. Комиссия в оперативном порядке должна выяснить все эти нюансы. Пилот Рашад Атакишиев даже не успел передать на базу сообщение о том, что он падает, пилотируемый им самолет моментально пропал с радара. Он опытный пилот, кадровый офицер», — подчеркнул эксперт.

Как считает военспец, сейчас самое главное достать самолет из вод Каспийского моря:

«Это возможно по линии Аварийно-спасательной службы Каспийского бассейна при МЧС. Отдельно у Минобороны такой возможности нет. Аналогичная службы есть при Госпогранслужбе. Помимо этого, при случае, мы можем обратиться за помощью к России или Ирану, которые могут помочь в вопросе определения местонахождения этого самолета. Самолет на все 100% упал в Каспийское море. Дай Бог, чтобы останки пилота и самолета были найдены. Чтобы граждане, наконец, успокоились, и выяснилось, по какой причине произошла эта трагедия», — добавил У.Джафаров.

При этом военспец категорически против того, чтобы «черный ящик» рухнувшего МиГ-29 был передан на расшифровку российской стороне:

«Россия — заинтересованная сторона. Даже в 2008, 2010 и 2011 годах, когда летные средства наших ВВС потерпели катастрофу, по сей день не было информации о том, что они представили нам результаты исследований. Хотя были обязаны. Необходимо добиться, чтобы расшифровка «черного ящика» произошла в одной из стран, которой мы доверяем, и которая ведет себя «порядочно» в рамках международных законов. Россия никогда не была искренна в отношении Азербайджана. В лицо нам они улыбались, и одновременно вооружали армянских оккупантов. Это продолжается годами. Поэтому нельзя посылать «черный ящик» МиГ-29 в Москву», — резюмировал У.Джафаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az