Главный итог прошедшей в Нью-Йорке 74-ой Генеральной Ассамблеи ООН, если о нем вообще уместно говорить, не радует, и свидетельствует о неминуемом приближении большой войны. Эпицентром глобального риска остается Ближний Восток с его несметными коммуникационными и сырьевыми возможностями.

Сегодня только ленивый не говорит о важности диверсификации средств в наращивании мировой торговли, однако в реалиях участники глобального действа совсем по-разному рассматривают подходы и цели. Самая большая тревога в этом и кроется.

Невозможно не видеть угрожающего накопления взрывоопасного материала в зоне Персидского залива, где развернулось триумфальное хождение гибридных технологий. Кто чем богат, тем и щеголяет, однако ведомые фигуранты рискуют на максимальной отметке, поскольку их запас геополитической прочности несравним с показателями супер сил.

Бойня между арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и непокорными хуситами, нападение на святая святых мирового энергетического резервуара в лице Saudi ARAMCO, мобилизация Ираном боевого потенциала, наконец, рушащаяся структура соглашения о ядерной программе Тегерана лишь свидетельствуют, что мировые силы ничего превентивного предпринимать не собираются.

Похоже, им не до ожиданий народов и государств, сосредоточенных в солнечном сплетении мировой системы. Бесспорно, Ближний Восток с его ключевыми функциями и показателями станет ареной не только геополитического, но и жесточайшего силового столкновения.

США сделали свой выбор в пользу разрушения СВДП по иранскому атому. Европа по-прежнему делает телодвижения ради спасения сделки, но отчетливо видно, что ей не по силам спасти положение. Иран в свою очередь постепенно отдаляется от обязательств, сокращая свою долю обязательств. Единственно, чем реагируют на нерадостное положение вещей главные игроки, так это вполне резонными опасениями относительно обрушения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Инициированное Вашингтоном разрушение иранской сделки — это первый опасный шаг на пути к глобальной катастрофе. 63-ья Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии также не смогла найти консенсус по наболевшей проблеме. Очевидно, что Иран продолжит таранный натиск на сокращение своих обязательств по соглашению.

Характерно, что многие государства не так настойчиво обвиняют Тегеран в отходе от обязательств. Ящик Пандоры открыл не он, и тактический перевес, им достигнутый на фронтах холодного и дронного противостояния, стал своеобразным стимулом для укрепления тыла. Не случайно высокие военные чины Исламской Республики посвящают соотечественников, а параллельно и сообщество, в тонкости мер по предварительной мобилизации. Это тоже серьезный показатель.

Верно подмечают эксперты, что выстроенный Тегераном баланс в рамках ядерной сделки и экономических обязательств спаррингов нарушен в пользу противников Ирана. Чтобы не дать недругам окончательно склонить чашу весов в свою пользу, тяжеловес региона Персидского залива идет на взлом игры неприятелей.

Чем же ответят его соперники? В том, что у них накопились старые счеты и претензии к Ирану, и при первой же возможности готовы нанести разящий удар, сомневаться не приходится. Парадоксально другое, что в разыгрываемой партии главный внешний актор Вашингтон ведет дело к вовлечению в жаркий спор максимально широкого круга возможных участников. По существу, мировой гегемон разыгрывает партию прокси мировой войны, держа про запас ограниченный ядерный потенциал.

Вовсе не обязательно, чтобы в процессе был бы задействован ударный кулак Израиля, то есть, ко-спонсора плана уничтожения Ирана. Если огонь региональной войны окажется угрожающим американским интересам и поставит под угрозу престиж США, как мирового лидера, Вашингтон, не задумываясь, прибегнет к использованию глубинных ядерных боезарядов.

Это понимают все, в том числе остальные члены Совета Безопасности ООН. Понимают, но не предпринимают конкретных шагов на пути к остро востребованной разрядке. Случись большая региональная война, государствам зоны Персидского залива уж точно придется не сладко. Вся промышленная и военно-техническая инфраструктура не то чтобы пострадает, а вконец рухнет.

Кому от этого перепадет плюсов? Конечно же, мировым лидерам, производящим и торгующим дорогостоящими военными технологиями, которым не до национальных проектов развития союзнических государств. Они давно и убедительно рассматривают параметры глобального развития в спектре собственных стратегических расчетов, и проблемы других народов играют для них роль придаточных составляющих, при помощи которых они обставляют собственные планы.

На Генассамблее ООН многие лидеры выразили серьезную озабоченность шатким положением безопасности. Их тревоги свидетельствуют лишь о том, что она мерно расшатывается, и не замечать этого невозможно. Предложенные лидерами новые инициативы по созданию новых механизмов упрочения мира и безопасности могут на корню видоизменить положение. Но для успеха необходимы консолидированные действия.

Прочный мир достигается не на единовременной основе и не одним, или двумя государствами, а всеми, кто находится в пространстве очевидного риска. Тегеран предложил соседям сойтись в «коалиции надежды», чтобы отказаться от политики угроз и наладить устойчивый диалог. Если Саудовская Аравия, как один из лидеров региона, откликнется на призыв, ситуация сможет измениться.

Судя по холодной реакции Эр-Рияда, он не желает де-эскалации положения, что равносильно верности политике жесткой конфронтации. Но нужна ли большая война ей в условиях, когда бойни в пожароопасной зоне жаждут силы, находящиеся в заметном отдалении?

Одна война в заливе уже была, и принесла много бед и потерь не только воюющим сторонам, но и другим государствам Евразии. Теперь, похоже, силы, практикующие в сфере радикальной политики, ведомой силовыми методами, необходимо опробовать более мощную модель тектонического подрыва порядка. Но их бравада и самоуверенность то не есть гарантированная защита от средств ассиметричной войны. Это ведь тоже реалистичный фактор переживаемого турбулентного времени.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az