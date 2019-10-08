Что стоит за «сенсацией» от армянского лобби?

Армянское лобби в США — тема популярная, особенно в Армении и Азербайджане. Новости, связанные с его деятельностью, появляются на лентах регулярно. Другое дело, что за этими новостями не всегда виден механизм и ответ на вопрос, как это самое лобби работает. Где на самом деле очень мало высоких материй вроде «патриотизма», но зато наличествует банальный и циничный бизнес. Сенаторы и конгрессмены получают от лоббистов взносы в свои предвыборные фонды и обещания «правильного» голосования американцев армянского происхождения. А вот армянские лоббистские структуры вроде того же «Армянского национального комитета Америки» попросту существуют на эти самые пожертвования «на армянское дело». А значит, должны регулярно напоминать себе и «попадать в новости». А еще, по возможности, «подливать масла в огонь» карабахского конфликта. Неслучайно, что несколько недель назад Мэтью Брайза, бывший посол США в Азербайджане и бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, комментируя только планировавшийся на тот момент визит Никола Пашиняна за океан, отметил, что сегодня премьер-министр Армении находится под серьезным давлением, в том числе и со стороны «Армянского национального комитета Америки» . Отставной американский дипломат добавил: «Карабахский конфликт играет им на руку: дает возможность зарабатывать деньги в США».

На днях «армянское лобби» в очередной раз отличилось. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) опубликовал в своем Twitter «документ Белого дома» под грифом «конфиденциально», который содержит стенограмму встречи президентов США и Азербайджана Билла Клинтона и Гейдара Алиева в Овальном кабинете от 1 августа 1997 года. И если верить ANCA, президенты обсудили и возможную роль США в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как утверждают авторы публикации, Гейдар Алиев упоминает, что Азербайджан «больше всего доверяет Соединенным Штатам», и по его убеждению, «Соединенные Штаты могут сыграть важную роль в нагорно-карабахском вопросе». Со своей стороны, Билл Клинтон отметил, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к сопредседательству Минской группы. Но самое главное, в ANCA на полном серьезе утверждают: оказывается, Гейдар Алиев был не против участия «представителей Нагорного Карабаха» в переговорах под эгидой ОБСЕ.

Впрочем, те, кто действительно «в теме», знают: уже в декабре 1994 года в Будапеште ОБСЕ, совсем недавно называвшаяся СБСЕ, утвердила регламент переговоров, определив две стороны конфликта — Азербайджан и Армению, и две заинтересованные стороны — армянскую и азербайджанскую общины Карабаха. А «утечка» от ANCA против регламента ОБСЕ — аргумент не самый сильный. Более того, в 1997 году армянская сторона точно так же капризно требовала допустить «представителей Нагорного Карабаха» на переговоры. А в Баку отвечали: да, вполне возможно, что на определенном этапе урегулирования представители обеих общин Карабаха подключатся к этим переговорам, но пока этот этап не наступил. Вначале нужно вывести войска. Наконец, у армянской пропаганды уже был печальный опыт с Бишкекским протоколом. Ереванские эксперты и политики упорно твердили: этот документ Азербайджан-де подписал с «представителями Нагорного Карабаха»! Только оказалось, что Бишкекский протокол вообще не является международным правовым документом, и ни одного его экземпляра, подписанного в соответствии с принятыми процедурными нормами, просто не существует в природе. Но даже если не вникать во все эти тонкости, то очень трудно удержаться от вопроса: если все так, как утверждает ANCA, если в Баку не возражали против участия «представителей Нагорного Карабаха», то бишь его армянской общины, то почему переговоры не стали «трехсторонними» уже тогда? А так как переговоры «трехсторонними» так и не стали,..то не занимается ли ANCA дешевым фейкометством? Хоть и с авторитетной вроде бы ссылкой на конфиденциальные документы Белого Дома?

Другое дело, что появилась эта «сенсация» от «армянского лобби» на показательном фоне. Американская дипломатия, как сегодня грустно шутят многие, переживает «второй Wikileaks», только в еще больших и обидных масштабах. Напомним: в 2010 году сайт WikiLeaks осуществил крупнейшую в истории дипломатии «утечку» и опубликовал секретную переписку Госдепартамента — более 250 тысяч секретных и конфиденциальных дипломатических депеш. Такая «демонстрация нижнего белья» оказалась тяжелейшим ударом по престижу американской дипломатии, и не только потому, что, как выяснилось, сотрудники американских посольств порой занимались откровенным сбором сплетен. Многие эксперты в то время язвительно предупреждали: после такого провала в сфере конфиденциальности с американскими дипломатами в ближайшее время будут беседовать разве что о погоде. Да и то трижды подумают, прежде чем ничего не сказать.

Теперь же эта история разворачивается уже на президентском уровне. Под давлением общественности и конгресса Дональд Трамп был вынужден раскрыть стенограмму своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Не исключено, что публиковать придется и его же беседы с Владимиром Путиным. Президент РФ реагирует сдержанно и предупреждает: он всегда помнит, что любое его слово может быть опубликовано. Но вот пропагандисты, и не только российские, предупреждают: теперь и с президентами США беседовать будут «с оглядкой на возможную публикацию».

И вот на таком фоне ANCA и публикует свой «сенсационный документ». Расчет понятен. Есть, конечно, официальная версия: премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно сделал очередную безуспешную попытку «вдавить» за стол переговоров представителей оккупационного режима, созданного Арменией в захваченном Карабахе, Азербайджан выступает против, но «патриоты Армении» из АНКА подкидывает солидный, как они сами считают, аргумент, будто бы в свое время Азербайджан был согласен на участие «представителей Арцаха» в переговорах, а значит, есть шанс «дожать». Только на самом деле волнует авторов этого малоубедительного «вброса» совсем другое. На американской политической арене «армянское лобби» терпит одно поражение за другим. К вящему ужасу ANCA и его коллег, США наращивают военную помощь Азербайджану. Американские дипломаты выступают с такими заявлениями о территориальной целостности Азербайджана и необходимости вывода армянских войск из оккупированных районов, что в Ереване после этого только то что не падают прилюдно в обморок. Полным провалом — и это еще мягко сказано — закончился визит Пашиняна в США. Конечно, можно в который раз напомнить, что агрессия против Азербайджана имеет неодинаковую цену для граждан Армении и для жителей «маленькой Армении» на окраине Лос-Анджелеса: «зажатое» положение, закрытые дороги, экономический кризис и «груз 200» с линии фронта — все это приходит в Ереван, но не в Глендейл. Но вот политическая верхушка армянской диаспоры не может не понимать, что после каждого такого провала растет число тех, кто адресует свои претензии именно руководству ANCA и прочим специалистам любить Армению из прекрасного далека: как вы это допустили? Почему не предотвратили? За что мы вообще платим вам «пятипроцентную дань», если США наращивают помощь Азербайджану и «обнуляют» — Армении? Вот и приходится этим самым лоббистам искать способы мелькнуть в прессе. Хотя бы уровня «Калифорнийского курьера» или ереванских СМИ.

Тем более что платить политическую цену за эти фейки, поддерживающие в армянском обществе прежние заблуждения и агрессивные настроения, тоже придется не им

Нурани, политический обозреватель

Minval.az