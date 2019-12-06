За время переговорного процесса в Карабахе дипломатия выписывала здесь самые разные кульбиты. Но все же нечасто события развивались столь наглядно, как сейчас.

Некоторое время назад между Азербайджаном и Арменией состоялся «обменный пресс-тур через линию фронта». В том, что речь шла о российской инициативе, мало кто сомневался. Первым о поездках журналистов еще в апреле заговорил глава МИД РФ Сергей Лавров — после встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при российском посредничестве. Затем, уже в октябре, Сергей Викторович вновь подтвердил, что такой обмен готовится.

И вот теперь, уже в ходе визита главы МИД РФ в Азербайджан, «Коммерсант» поведал, что «в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым и Эльмаром Мамедъяровым он (Лавров — Minval.az), в частности, обсуждал апрельское предложение России по сближению сторон путем «малых шагов» в гуманитарной сфере. Часть этого плана уже реализована: в ноябре состоялись первые за много лет взаимные поездки журналистов», а теперь рассматривается также вариант организации взаимных визитов азербайджанских и армянских общественных и культурных деятелей, парламентариев и, конечно же, обсуждается вопрос обмена военнопленными.

А затем последовали переговоры в Братиславе. «…Около трех с половиной часов длилась встреча с моим армянским коллегой. Это были довольно жесткие переговоры. К сожалению, перед нами все еще остаются нерешенные проблемы. То, что мы обсуждали с Минской группой ОБСЕ — это поэтапный подход к урегулированию конфликта. Разумеется, первым шагом должна стать ликвидация основных последствий конфликта, то есть обеспечение незамедлительного, абсолютного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из нагорно-карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана, как это зафиксировано в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН», — заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Но переговоры в Братиславе еще раз подтвердили, что к реальному миру и урегулированию в Армении не готовы. Дело не только в том, что местные политологи умудрились объявить переговоры в столице Словакии «встречей для галочки» еще до их начала. Важно другое. Практически сразу же после переговоров глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вновь капризным тоном заявил, что к переговорам следует привлечь созданный Арменией в Карабахе оккупационный режим.

Пожалуй, одно только это — уже весомый повод интересоваться, а ведут ли вышеупомянутые «мелкие шаги» к миру или как раз наоборот. Особенно с учетом еще одного обстоятельства. Азербайджан, напомним, совершенно справедливо считает, что мир в регионе должен начаться с признания границ, прекращения оккупации, вывода армянских войск с азербайджанских земель и возвращения беженцев. А вот в Армении, напомним в который уже раз, очень охотно рассуждают о необходимости «наводить мосты», «топить лед», «общаться» и т.д., только вот предлагают мириться и открывать дороги прямо сейчас, то есть при продолжающейся оккупации. Вот пусть Азербайджан примирится с оккупацией, признает «самоопределение Арцаха», забудет о международном праве — и все будет тип-топ. Что, кстати, полностью укладывается в озвученную премьер-министром РФ Медведевым еще по горячим следам апрельских боев «платформу»: в регионе не надо ничего менять, главное, чтобы не лилась кровь, вот пусть пройдут два, три, еще лучше четыре поколения — а там посмотрим. В результате все попытки «гуманитарного диалога» и «мелкие шаги» воспринимают именно как первый шаг к этой «армянской мечте». А если эти «мелкие шаги» еще и представляют собой российскую инициативу, то Иреван ведет себя по принципу «Москва за нами».

И уж тем более изрядную пищу для размышлений дает и недавняя массовая истерия в Армении.

Напомним: в августе 2019 года Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии с участием беженцев и вынужденных переселенцев, проходившем в Центре Гейдара Алиева. И, выступая перед его участниками, в числе прочего, напомнив, что в прошлом году 5900 семей беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены новыми домами, а в этом году будут сданы в пользование около 6 тысяч новых квартир, подчеркнула: «Но это временно. Так как, еще раз говорю, мы мечтаем о другом. У нас единая мечта – вместе услышать «Карабах шикестеси» на Карабахской земле. Уверена, что благодаря решительной политике и позиции нашего Президента, государства, с помощью Аллаха мы добьемся этого». Тогда же, в августе, это заявление Мехрибан ханум активно «репостили» в азербайджанском секторе социальных сетей, в том числе в «Телеграмме», где, кстати, официального аккаунта у Мехрибан ханум нет. Тогда армянские СМИ постарались этого заявления «не заметить». Но теперь, на фоне «обменного пресс-тура», визита Лаврова и переговоров в Братиславе, его принялась комментировать…госпожа Анна Акопян. Которая на конференции «Женщины, мир и безопасность Совета безопасности ООН» не нашла ничего умнее, чем заявить, что она-де хочет «пригласить Мехрибан Алиеву в «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)» и пообещать «обеспечить мугам». Не станем интересоваться у мадам Акопян, как она собирается «обеспечить мугам» в Карабахе, откуда изгнано все коренное азербайджанское население. Куда важнее напомнить супруге «народного премьера», что приглашать в гости принято в свой дом, а не на чужие захваченные земли. Особенно если «приглашать» пытаются законных хозяев этих земель. А еще перед тем, как ходить друг к другу в гости, надо бы с чужих земель убраться, и как можно скорее. Может быть, у самой мадам Акопян не хватило, пардон, воспитания это знать. Но если подобные тонкости ей не объяснила даже ее «команда», где то ли не нашлось никого, кто знаком хотя бы с азами цивилизованного поведения, то ли они просто не решились подать голос…тогда остается только признать: первая леди — это лицо страны. В данном случае, какая страна, такая и «первая леди».

Тем более что вышеприведенным ляпом мадам Акопян не ограничилась. С трибуны ооновской конференции она принялась озвучивать угрозы в адрес Азербайджана и обещать нашей стране новые территориальные захваты: «Если они (азербайджанцы — Minval.az) начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой». После чего посоветовала устанавливать с «Арцахом» добрососедские отношения и «ездить друг в другу в гости». А еще одна армянская политизированная дамочка, Наира Зограбян, депутат парламента Армении, еще и дала понять, как далеко простираются армянские мечты: «…Она точно не услышит в Арцахе мугам, но я обещаю услышать и слушать Комитаса в Баку». Проще говоря, обозначила, что армянские притязания распространяются и на столицу Азербайджана.

А вот тут надо бы напомнить: похожие угрозы еще в 2013 году озвучивал Серж Саргсян, который прямо с трибуны Совета Европы обещал, что «если Азербайджан этот конфликт захочет решить силовым путем, тогда не 20, а 25 и более процентов его территории могут быть оккупированы». Весной 2016 года Армения свои угрозы попыталась реализовать на практике. Но закончилось все, напомним, поражением агрессора. Просто потому, что «бряцая языком», в Иреване упустили из внимания сущую малость — реальную расстановку сил.

А сейчас эта расстановка сил еще больше сместилась не в пользу Иревана. Сегодня — и это понимают думающие эксперты и за пределами региона, и в самой Армении — время, когда Иреван мог «затягивать» переговоры и безнаказанно озвучивать угрозы, закончилось. Если дипломатия не даст результата или от словесных провокаций Армения перейдет к «огневым», Азербайджан не станет ограничиваться ни еще одной «высотой Лелетепе», ни тем более «ля-ля на переговорах». И если Армения будет по-прежнему будет срывать реальный диалог, то Азербайджан проведет полноценную военную «зачистку» Карабаха. Так что, вопреки очередным обещаниям госпожи Зограбян, оккупантам придется услышать не «Комитаса в Баку», а «Полонез» в Ханкенди, возможно, даже в Иреване. Пусть даже ждали они совсем другой «концерт».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az