Беларусь — на пороге политической «перезагрузки». Здесь в воскресенье, 17 ноября, прошли выборы в нижнюю палату парламента — Палату представителей Национального собрания Беларуси. Они, впрочем, сенсационных «подвижек» не принесли — радикальная оппозиция осталась за бортом, в парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения «Белая Русь», которое поддерживает политику действующей власти. Произошло другое — президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлениями, политические последствия которых могут оказаться весьма масштабными. Встречаясь с журналистами в день голосования, Александр Григорьевич, во-первых, сообщил, что он намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах. А во-вторых, и «в-главных», жестко «прошелся» по адресу отношений Беларуси и России. Прежде всего, Лукашенко выразил понятное недовольство тем, что Москва каждый год «подсовывает» Беларуси новые условия организации процесса интеграции, что ведет к экономическим потерям для Минска, и высказал свою оценку: «Извините, нахрена нужен тогда такой союз». Кроме того, Александр Григорьевич заверил, что не подпишет с Россией «интеграционные» документы, если они будут угрожать суверенитету Беларуси: «Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. Самый главный принцип — суверенитет и независимость». Наконец, президент Беларуси заявил, что не будет создавать военный союз с Россией. Он подчеркнул, что создание военного альянса против стран Запада никогда не планировалось.

Понятно, что эти заявления Лукашенко — уже де-факто начавшаяся его предвыборная кампания, где лозунги защиты суверенитета страны будут играть далеко не последнюю роль. Кроме всего прочего, таким образом Александр Григорьевич еще и перетягивает голоса у белорусской оппозиции, резко сужая для нее возможности играть на антироссийской риторике и, что самое главное, не позволяя монополизировать тему независимости и суверенитета собственной страны. Но не только. Эксперты напоминают: между Москвой и Минском уже давно повеяло, если угодно, «стратегическим холодком». Манеру Москвы «менять на ходу» и, разумеется, в свою пользу, условия уже достигнутых договоренностей никто не отменял, и в Азербайджане об этом знают лучше, чем где бы то ни было. Вот и в Беларуси сделали выводы из «налогового маневра» России с ценами на нефть, который «наказал» страну на несколько миллиардов долларов.

Тем более любопытные процессы происходят в военной области. Беларусь входит в ОДКБ, но, в отличие от коллег по блоку, на ее территории нет российских военных баз. Отказ Минска разместить такую базу на своей территории глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом». Теперь ситуацию разъяснил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, изначально Минск пробовал договориться с Москвой об оказании ему помощи в решении «сложной и очень затратной задачи» — покупки истребителей. При обсуждении этого вопроса белорусской стороне поступило предложение разместить на ее территории военно-воздушную базу РФ, сказал Зась. «Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — отметил Зась, подчеркнув, что его страна в этом вопросе опиралась на собственные возможности.

Наконец, понятно и другое. В конце октября, когда в Литве стартовали масштабные натовские учения, Александр Лукашенко заявлял: «Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало. Мы, например, в Белоруссии уже над этим работаем». В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «НАТО — это оборонительный альянс. Любые страны имеют право тренировать свои войска, это касается и НАТО — мы тренируемся вместе. Мы прозрачны, предсказуемы, когда речь идет о наших учениях», — и заверил, что Минску беспокоиться не о чем. Но это возможная, точнее, невозможная атака со стороны НАТО. А в Беларуси не могут не понимать: именно с территории их страны Россия, скорее всего, будет атаковать с суши ту же Литву, перерезать Сувалкский коридор : в Беларуси на фоне роста напряженности между РФ и НАТО явно не хотят оказаться «на линии огня» и первыми принять на себя натовский ответный удар.

И самое главное, в Минске, без сомнения, читали и о планах Москвы реализовать «вариант 2024»: согласно ему, Владимир Путин после истечения своего нынешнего президентского срока намерен пересесть в кресло главы «союзного государства» России и Беларуси, после чего реальный суверенитет Минска по понятным причинам будет сведен к минимуму. Можно, конечно, отмахнуться и сказать, что это не более чем теоретические выкладки западных и прозападных политологов, что Жириновский с его советами Лукашенко «стать Богданом Хмельницким» и «воссоединить» свою страну с Россией — эпатажный политик, но в Минске слишком уважают собственный суверенитет. И отдают себе отчет, откуда исходит самая реальная угроза «слияния и поглощения». А значит, заявления Лукашенко — это куда больше, чем предвыборная риторика, и Россия, изрядно растерявшая политическую популярность благодаря собственной агрессии, санкциям и их политическим и экономическим последствиям, действительно может потерять своего единственного союзника на западном направлении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az