Крылатые фразы и афоризмы рождаются при самых разных обстоятельствах. В США их главным источником были и остаются предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Фраза тогдашнего президента США Джеральда Форда: «Советского доминирования в Восточной Европе не существует и при администрации Форда не будет» — и ответ Джимми Картера: «Скажите это полякам!» — уже политическая классика. А в 1996 году действующему президенту США Биллу Клинтону тогда противостоял сенатор-республиканец, известный армянский лоббист Боб Доул. Ему было уже 73 года. Доул сделал безошибочную, как ему казалось, ставку на консервативные ценности. И во время дебатов Клинтон бросил в адрес своего оппонента: «Меня не беспокоит возраст сенатора Доула. Меня беспокоит возраст его идей».

Теперь «тест на возраст идей» проходят азербайджанские чиновники. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку двух вице-премьеров — Али Гасанова и Гаджибалу Абуталыбова. Оба перед этим сами подали на имя главы государства заявления с просьбой об отставке по собственному желанию.

Принимая Гаджибалу Абуталыбова, который подал на имя президента прошение об отставке, Ильхам Алиев сделал по-настоящему программное заявление. Он поблагодарил Абуталыбова за работу на различных должностях, высоко оценил его политическую преданность. А затем отметил: «Но жизнь не стоит на месте, ставятся новые задачи, возникают новые вызовы. Вам уже минуло 75 лет, и, конечно, надо уступить дорогу молодому поколению. Поэтому я высоко оцениваю ваше обращение ко мне с заявлением. Считаю, что представленные во власти люди, достигшие пенсионного возраста, во всяком случае, кому больше 70 лет, наверное, последуют вашему примеру. Во всяком случае, я надеюсь на это».

А теперь поподробнее. По сути дела, речь идет не просто об отставке двух высокопоставленных чиновников. Президент открыто дает старт «кадровой революции».

Эти две отставки еще раз подтвердили, что в Азербайджане меняется сама философия кадровой политики. Еще в советские годы отставка высокопоставленного чиновника, не переход на другую работу, а именно отставка была, во-первых, событием чрезвычайным. А во-вторых, следовала после впечатляющих «ошибок в работе», того, что в девяностые обозначалось словом «прокол», потом — «ляп», а теперь — «косяк». Но теперь, как это впервые было продемонстрировано на примере отставки премьер-министра Новруза Мамедова и назначении на его место Али Асадова, в Азербайджане вступает в действие другое правило: меняются задачи, стоящие перед страной, эти задачи требуют другого «кадрового обеспечения», а значит, на командные высоты должны приходить новые люди, с новой квалификацией и новым мышлением. И чаще всего представляют они новое поколение.

Более того, президент Ильхам Алиев открыто призвал ровесников Али Гасанова и Гаджибалы Абуталыбова последовать их примеру и добровольно подать в отставку. А это верный признак, что в ближайшее время могут последовать и новые «кадровые подвижки». Добровольные или не очень — вопрос открытый.

И самое главное, речь идет не о «косметическом омолаживании» команды, где теперь будет больше молодых лиц. В Азербайджане начинается новый этап реформ, и этот этап реформ требует другого «кадрового обеспечения». Напомним: синхронная отставка двух вице-премьеров последовала после совещания, посвященного вопросам социально-экономической политике. В его ходе глава государства, прежде всего, весьма жестко пригрозил чиновникам, которые тормозят реформы. Так что за основу при решении кадровых вопросов будет браться не только возраст конкретного чиновника, но и возраст его идей и управленческого стиля. Кроме того, глава государства заявил: «Перед новым правительством поставлены многие задачи. Назначая Али Асадова на эту должность, я возложил на него много обязанностей. Поставил перед ним задачу проведения реформ, в том числе кадровых. Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы? Правда, реформы проводятся, наглядным доказательством этого являются приведенные мною цифры. Такими результатами может похвастаться любая страна. Однако мы знаем, что у нас много ресурсов. Знаем также, что если в ту или иную государственную или частную структуру назначается чистый, грамотный и привязанный к Родине кадр, то мы сразу же видим там преобразования».

В переводе: президент по сути дела подтвердил, что отставка Новруза Мамедова и назначение на пост премьер-министра Али Асадова были не просто «административным решением» — в Азербайджане начинается масштабная кадровая реформа, которая призвана обеспечить новый цикл уже социальных и экономических преобразований. Да, старт «Южного газового коридора» обещает стране новый приток денег, на сей раз уже не «нефтяных», а «газовых», но президент полон решимости «отвязать» экономику страны от углеводородного экспорта и опираться уже не на природные ресурсы, а на инновации и технологии. Для чего нужны новые кадры, и не только в технологических цепочках и бизнесе, но и прежде всего в сфере государственного управления.

А это значит, что кадровые реформы — это только предвестник социальных и экономических преобразований. Которые не заставят себя долго ждать. И это — еще одно подтверждение, что ради процветания страны надо не озвучивать громкие лозунги, а работать. И принимать непростые решения, в том числе и в такой деликатной сфере, как взаимоотношения с проверенными соратниками.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az