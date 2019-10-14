Власти Грузии принимают жесткие меры против провокаторов

Взаимоотношения Грузии с соседями по региону, Азербайджаном и Арменией — в центре внимания экспертного сообщества. Новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария первый свой зарубежный визит нанес в Азербайджан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили высоко оценила результаты его поездки, в том числе договоренности об открытии церквей в монастырском комплексе Кешикчидаг, или, по-грузински, Давид-Гареджи, и подчеркнула: «Азербайджан является нашим стратегическим партнером, и я уверена, что в результате совместных усилий две дружественные страны найдут решение, отвечающее интересам обоих государств».

Но вот что примечательно. Накануне визита премьер-министра двусторонние отношения Азербайджана и Грузии умело и планомерно накаляли. Главный редактор Minval.az Эмиль Мустафаев в интервью EADaily, напомнив и об активности провокаторов вокруг Кешикчидага, и о «страшилках» ереванской прессы о том, будто бы Турция планирует «вторгнуться» в Батуми, а Азербайджан «отрывает» Кешикчидаг, и о возрастающих армянских аппетитах к Джавахетии, отметил: «…Как выразился Гахария на переговорах с президентом Алиевым, Тбилиси и Баку намерены доказать «врагам», что между странами не существует проблем. Думаю, в данном заявлении есть важный посыл — Тбилиси зафиксировал наличие конкретных центров, которым не нравится стратегический характер взаимоотношений с Баку, которые всячески стараются дестабилизировать их, и говорит об этом уже открыто. Более того, грузинские власти фактически заявили, что сделают все возможное, чтобы пресечь коварные планы этих «врагов». Поскольку они дорожат отношениями с Баку».

И вот теперь это предположение полностью подтверждается. Как радостно сообщает армянская пресса, готовится визит премьер-министра Грузии в Армению. Без сомнения и без иронии, двум странам есть что обсудить. Не на последнем месте по важности здесь — «зерновой кризис», нависающий над Арменией, как Дамоклов меч. Власти Грузии, напомним, намерены запретить транзит зерновых фур через КПП «Верхний Ларс»: «большегрузы» попросту блокируют проезд, и в результате в Грузию не могут проехать туристы на своих автомобилях. Более того, Грузия может провезти зерно для себя по железной дороге через Азербайджан, но вот у Армении таким транзитом воспользоваться уже не получится. Альтернатива есть и здесь — порт «Кавказ», оттуда паром до Поти, и дальше по железной дороге, но это существенно дороже. А в Армении с ее бедностью даже небольшое повышение цен на хлеб уже может спровоцировать социальный взрыв.

Но как раз в разгар подготовки визита, который стартует уже 15 октября, власти Грузии отказались впускать в страну журналистов армянского издания Epress.am. Армянские журналисты направлялись в Ахалцихе, Ахалкалаки и Тбилиси — для интервью с местными журналистами, правозащитниками и другими представителями гражданского сектора (в переводе — наиболее активными армянскими сепаратистами в Грузии). Но планы пришлось пересматривать. Непрошеных гостей сначала более 4 часов продержали на КПП Бавра-Ниноцминда армяно-грузинской границы, а затем развернули обратно.

Армянские журналисты, впрочем, проговариваются: основания не впустить их в страну у грузинских пограничников были. Армянским журналистам напомнили, что сотрудникам СМИ для въезда в страну, где они собираются готовить материалы и брать интервью, требуется аккредитация. Другое дело, что до последнего времени на ее отсутствие особого внимания не обращали. Однако на сей раз один из грузинских пограничников, выйдя к ожидающим решения гостям из Армении, выслушал их объяснения, что едут они «рассказывать о гражданском обществе», и вообще журналисты из Армении, особенно занятые в региональных проектах, очень часто посещают Грузию, и в последний раз с той же целью через тот же КПП те же журналисты въехали в Грузию в конце августа, жестко отрезал: «Ситуация поменялась”. В СМИ цитируется показательный диалог:

— На каком основании вы запрещаете нам въезд?

— Вы плохо понимаете? Вас не пустят. Тот руководитель, который решил вас не пускать, не поменял своего решения.

— Какой руководитель?

— Ваша работа нежелательна, вам запрещено заниматься журналистикой в Грузии. Вы не въедете.

А вот здесь огромное поле для комментирования. Нелишне, конечно, поинтересоваться, кого именно командировали из Еревана в Ахалцихе, Ахалкалаки и Тбилиси как раз после визита Гахарии в Азербайджан и накануне его поездки в Армению, что власти Грузии отказались впускать их в страну. Нетрудно догадаться, что выбрали в Ереване для этой миссии заведомых провокаторов. Тем более вряд ли имеет смысл напоминать, что сегодня армянские «активисты» в Джавахети не только и не столько продвигают лозунги местного сепаратизма, сколько пытаются нанести удар по отношениям Грузии и Азербайджана. Достаточно вспомнить и установку бюста одного из соучастников геноцида азербайджанцев в Ходжалы Михаила Авагяна, и попытки сорвать работу железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и многое другое. Но если раньше власти Грузии стремились не обострять ситуацию, то теперь уже здесь действуют другие правила. То, что в отличие от августа нынешнего года, власти Грузии отказались впускать очередную группу армянских провокаторов в страну — красноречивое событие. Вот уж вправду: «Ситуация поменялась». А это значит, что официальный Тбилиси уже принимает против провокаторов куда более жесткие меры, чем прежде, и в немалой степени власти Грузии намерены защитить от такого провокационного влияния отношения своей страны с Азербайджаном.

Впрочем, обсуждать это с Георгием Гахария вряд ли рискнет даже Никол Пашинян.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az