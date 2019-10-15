В Баку стартовало 7-е заседание Тюркского совета —Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Председательство в этой организации перешло к Азербайджану. В Баку для участия в работе саммита прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свою встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Турции анонсировал еще перед отлетом в Баку: «Как только я прибуду в Баку, то в первую очередь встречусь со своим братом Алиевым».

Наиболее интригующие подробности переговоров глав государств остались за закрытыми дверями. Однако многое указывает на то, что одной из основных тем обсуждения стали турецкая военная операция в Сирии под кодовым названием «Источник мира» и ситуация, сложившаяся в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Уже после переговоров с президентом Азербайджана, выступая на заседании Тюркского делового совета в Баку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил все государства во главе с Азербайджаном, которые с первого дня были рядом с Турцией и оказали ей поддержку. Еще раньше в Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлута Чавушоглу. Как отмечается в сообщении МИД Азербайджана, «министры широко обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также процессы на Ближнем Востоке. Была отмечена важность проводимой двумя странами политики для обеспечения своей безопасности». После этой встречи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей официальной странице в Twitter: «Благодарны братскому Азербайджану за поддержку операции «Источник мира»».

И на этом фоне обсуждение операции «Источник мира» на переговорах и президентов, и министров иностранных дел Турции и Азербайджана придает уже существенно более высокую актуальность вопросу, который сегодня обсуждается в экспертном сообществе: станет ли Карабах следующей точкой антитеррористической «зачистки»? И следует ли ждать в регионе именно совместной азербайджано-турецкой операции?

Понятно, что подробности переговоров и президентов, и министров остались за закрытыми дверями. Но слишком многое указывает на то, что лидеры Азербайджана и Турции «сверяют часы» на фоне масштабной «военной перезагрузки» региона — операции «Источник мира», с одной стороны, и заметного смещения в пользу Азербайджана и политического, и военного баланса в Карабахе, с другой.

Совпадение это или нет, но как раз в те часы, когда в Баку приземлялись «борты номер один» тюркоязычных стран, СМИ распространили показательную новость: из Тель-Темира к городу Рас-эль-Айн отправился добровольческий батальон сирийских армян имени Нубара Озаняна — чтобы вступить в бой с турецкой армией.

Это, конечно, хороший повод спросить: и что? Один «добровольческий батальон», сформированный из сирийских армян, тут же разобьет всю турецкую армию? Это был бы хороший сюжет для пародии в стиле милитари, но никак не реальный военный план. Впрочем, знающие люди не заблуждаются: «армянский батальон» — это не столько реальный военный козырь, сколько политический жест. Точнее, красноречивое доказательство того, что в регионе уже не один десяток лет называется PKK-ermeni isbirligi. А еще — свидетельство, насколько сильно исход операции «Источник мира» в Сирии повлияет на расклад сил в Карабахе.

Более того, армянских экспертов пугает и другое. Турецкая военная операция в горах Сирии, кроме всего прочего, еще и продемонстрировала, как мало в современном мире значат цветистые ссылки на «самоопределение», «право на свое государство» и прочие красивые лозунги. Территорию, где проходит турецкая «зачистка», главари РКК уже были готовы объявить «независимой Рожавой». А это очень плохая новость для Еревана. Здесь уже начинают осознавать, какой «бомбой» для Армении, особенно после «крымнаша», грозит обернуться пашиняновская демагогия в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» И даже готовы записать авторов этого лозунга в «агенты Азербайджана». По ту сторону линии фронта по-прежнему делают ставку на лозунги о «самоопределении». Но если сейчас турецкая армия спокойно и методично защищает то, что должно было именоваться «суверенной Рожавой», то…у ереванцев уже мурашки по коже и холодный пот: как это понимать? Ссылки на самоопределение более не работают? Ереванские эксперты неуверенно рассуждают: это все потому, что курды, дескать, «не самоопределились как нация», только вот звучит это слишком уж неубедительно. И на самом деле военная операция Турции в Сирии, точно так же, как реакция мирового сообщества на российскую аннексию Крыма или сепаратистский мятеж в Каталонии, не оставляет сомнений: ссылки на «самоопределение» — это уже далеко не «золотой ключик» и не волшебное заклинание.

И, наконец, нет сомнений и в другом: «Источник мира» уже обозначил существенные политические сдвиги в регионе. Турция не просто создает вдоль сирийской границы «буферную зону», что позволит Анкаре эффективно перекрыть «инфильтрацию» террористов РКК из Сирии на юго-восток Турции — эта зона еще и оказалась куда обширнее, чем это, похоже, представлялось многим. Турецкая армия наступает на Манбидж. Еще перед отлетом в Баку Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что турецкая армия займет и Кобани. Для этого мало одной военной мощи — нужна еще и политическая поддержка. И, по словам Эрдогана, Анкаре из дипломатических источников стало известно, что Россия не будет препятствовать взятию Кубани — а это верный показатель, что соответствующие договоренности с Кремлем уже достигнуты. О чем Анкара договорилась с США, можно гадать, но министр обороны США Марк Эспер уже объявил о выводе из Сирии тысячи американских солдат. По его словам, «американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», а Вашингтон «не подписывался под таким» — воевать с Турцией, защищая сирийских курдов. В СМИ циркулируют слухи, что США как раз активно препятствуют продвижению сирийской армии на север страны. На фоне громких призывов к Анкаре прекратить свою военную операцию на севере Сирии о выводе своих военных из зоны «Источника мира» заговорили в Париже. Словом, «люфт» между официальной риторикой и происходящим «в поле» оказался слишком уж впечатляющим. И это не просто успех отдельно взятой военной операции — «Источник мира» и все, что происходит вокруг него, обозначил принципиально иной «политический вес» и уровень влияния Турции в регионе. Тем более здесь дает изрядную пищу для размышлений явное смещение российского внешнеполитического курса в отношении Еревана и Баку.

А это значит, что для Армении по сути дела начинается «обратный отсчет». Пусть даже об этом и не объявлено вслух.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az