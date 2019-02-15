Бывший «московский наместник» пытается вернуться в большую политику?

Считать ли социальные сети добром или злом, спор из разряда вечных. Но в чем нет сомнений, так это в том, что они уже стали частью нашей жизни, и популярность их в обозримом будущем будет только расти. Растет и аудитория YouTube-каналов, которые уже готовы бросить вызов «традиционному» телевидению.

Вот и в азербайджанской диаспоре Москвы заявил о себе новый YouTube-проект — Paxlava TV. Создатели которого, несмотря на «сладкое» и легкомысленное название, замахнулись на серьезный политический проект. И взяли интервью у Абдурахмана Везирова, того самого бывшего первого секретаря ЦК КП Азербайджана, занявшего этот пост в мае 1988 года и позорно бежавшего из Баку после карательной акции советской армии в ночь на 20 января 1990 года.

Намеренно оставим в стороне оценки профессионального мастерства молодых видеоблогеров. Тем более что Paxlava TV только в начале своего пути, а стать с первого интервью Дэвидом Фростом и Ларри Кингом в одном лице еще никому не удавалось. Другое дело, что интервью превратилось в один большой «ляпсус» уже со стороны самого Везирова. И дело не только в покровительственно-менторском тоне, который избрал бывший комсомольский лидер-посол-первый секретарь, а ныне доживающий свои дни пенсионер в беседе с журналистами.

В самом деле, есть такое расхожее выражение, авторство которого приписывали и Талейрану, и Наполеону: «Они ничего не забыли и ничему не научились». Вот и интервью Paxlava TV оказалось классическим доказательством: господин Везиров просто не понял, что на дворе уже не весна 1988 года, когда его «спустили» из Москвы на должность первого секретаря ЦК КП Азербайджана, и его попытки доказать, как ему доверяли в первопрестольной и какую карьеру он сделал в советском МИДе, вряд ли произведут должное впечатление на аудиторию. И в течение всего интервью повторял затрепанные штампы тех времен, когда руководил, а вернее, пытался руководить Азербайджанской ССР. Впрочем, судите сами. В беседе с журналистами Абдурахман Халилович изрекает: «Понимаете, какая вещь: при Мир Джафаре Багирове слово “коррупция” абсолютно не существовало в Азербайджане, при Багирове не было и кланов. Слово “клан” появилось в жизни Азербайджана при Алиеве. Разница есть? Есть. Хотя оба чекисты». Оставив за рамками интервью вопрос, мечтал ли бы он сам «разобраться» с инакомыслящими, продолжает: «Вы знаете, при национальном лидере несколько миллионов не покидают свою родину. Это общенациональный? Так что национальный лидер – это Ататюрк, который соединил свой народ. Впервые в жизни нашего народа, к которому мы с вами принадлежим, слово “эмигрант” появилось, впервые беженцы появились. Это уже говорит о стиле и так далее». «Не понимает» Везиров, почему в Азербайджане добивались освобождения из венгерской тюрьмы Рамиля Сафарова и еще повысили его в звании. Всячески открещивался, что еще в 2007 году писал президенту Азербайджана покаянное письмо и просил разрешения вернуться на родину. В ответ на просьбу прокомментировать жесткие оценки, высказанные в его адрес президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не нашел ничего лучше, чем заявить: «Надо же говорить, почему они у власти, и держаться за эту власть»…

Здесь нелишне вспомнить вот о каком обстоятельстве. Абдурахман Везиров — не политолог, не журналист и не писатель, который в этом самом интервью просто высказывает свое мнение, и это мнение может не совпасть даже с позицией большинства. Только вот есть грань, за которой это самое «мнение» превращается уже в откровенный, подберем самый мягкий эпитет, ляпсус. Бывшему дипломату и бывшему же первому секретарю ЦК КП Азербайджана по штату положено разбираться в политике. А значит, понимать, что Ильхам Алиев, во-первых, пользуется в Азербайджане такой популярностью, что зарабатывать очки на критике своих предшественников ему в принципе не нужно. На его авторитет работают и экономика, и социальная политика, и снижение бедности и безработицы с 49% до 5%. 86% с лишним голосов избирателей при явке в 74% с «хвостиком» — такие цифры не падают с неба.

Более того, Абдурахману Халиловичу надо бы максимально вежливо напомнить: врать нехорошо. Особенно взрослым людям. Первые беженцы — азербайджанцы из Армении — появились еще в 1985 году. Большие их группы прибывали в Азербайджан в течение всего 1988 года, и господин Везиров вместо того, чтобы поднять в Москве, где его будто бы так ценили и уважали, вопрос о необходимости защиты азербайджанского населения в Армении, или хотя бы собрать и задокументировать их показания об «этнических чистках», делал все, чтобы «замолчать» и «затереть» сам факт изгнания азербайджанцев из Армении. Более того, весной-летом 1988 года начинается планомерное «выдавливание» азербайджанцев уже из Нагорного Карабаха — и господин Везиров опять молчит и ничего не предпринимает.

Наконец, нелишне вспомнить и другое. В 1987 году Гейдар Алиев, занимавший в те годы пост союзного вице-премьера, по воле Михаила Горбачева отправлен в отставку. Официально — «на пенсию по состоянию здоровья». Неофициально — Михаил Сергеевич банально видел в нем опасного для себя конкурента. И еще планомерно выдавливал из властной вертикали сильных лидеров «неславянской» национальности. А в мае 1988 года в Баку командирован Абдурахман Везиров, который тут же объявляет войну так называемым «коррумпированным кланам», а проще говоря, всем сторонникам Гейдара Алиева. И теперь в своем интервью пытается продолжать ту же политику.

Так что беженцы впервые появились как раз при нем — и во многом благодаря его, подберем самый мягкий эпитет, недальновидной и беззубой политике. Сегодня господин Везиров не очень хочет это вспоминать, но участники многотысячных митингов, бушевавших тогда в Баку, требовали от республиканских властей, то есть от него, Абдурахмана Везирова, реальных мер по противодействию армянским националистам, но власть ничего не предпринимала. Зато господин Везиров с успехом прибегал к «силовой» помощи Москвы, как это было в ноябре 1988 года, во время многодневного непрерывного митинга на площади, официально носившей имя Ленина, но де-факто уже ставшей площадью Азадлыг. А 5 декабря, после того, как советские спецподразделения жестко разогнали митинг, вышел в эфир и призвал подумать о решении такой проблемы, как строительство бань на селе. Уже потом, весной 1989 года, когда в Азербайджане будет создан «снизу» Народный Фронт, вместо реального общенационального диалога Везиров вновь изберет тактику давления и репрессий, на что народное движение ответит забастовками…И теперь субъект с таким «послужным списком» пытается менторским тоном читать нравоучения…нет, не молодым журналистам-видеоблогерам, а современным азербайджанским политикам. Но…только ли потому, что забыл пусть не очень вежливое, но зато многократно подтвержденное жизнью правило: есть в жизни персонажи, которым лучше молчать — так у них больше шансов сойти за умных? Вряд ли. Тем более Абдурахман Халилович дал свое согласие побеседовать с Paxlava TV на фоне небезынтересных «подвижек» на российско-азербайджанском треке. Где наличествует и растущая самостоятельность Азербайджана в политике и экономике, что вряд ли нравится Москве, и рост внимания к нашей стране Запада, что тоже вызывает скрежет зубовный на Смоленской площади, и не только на Смоленской площади…Вопрос, будет ли Россия просто молча наблюдать за тем, как рушатся ее позиции в такой стратегической точке, или же попытается сделать «ответный ход», честно говоря, риторический. Как и то, постарается ли Москва в этом случае сделать ставку на «раскрутку» своего лидера для азербайджанского общества. Особенно на фоне такого примера, как Бидзина Иванишвили. Решился ли Везиров на это интервью по чьей-то подсказке или же собственной инициативе, почувствовав, что в среде азербайджанской диаспоры уже идет «подбор кадров», можно только гадать. Но если перспективу для себя видят даже такие «персонажи»,.. то это значит, что подходящего туза у Москвы просто не нашлось. И остается только разыгрывать «шестерок», пытаясь объявить их козырными.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az