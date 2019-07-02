Вот и завершились «Евроигры», стартовавшие в Минске 27 июня. Азербайджанские спортсмены постарались на славу, принеся в копилку нашей страны 28 медалей, из которых пять золотых, десять серебряных и 13 бронзовых. В результате Азербайджан занял десятое место в медальном зачете. Стоит отметить, что спортивные комментаторы называют Европейские игры главной репетицией в преддверии Летних Олимпийских игр в Токио.

В Минске азербайджанские спортсмены выступили в 18-ти спортивных дисциплинах, из которых лишь в восьми были завоеваны медали. В олимпийских дисциплинах азербайджанские спортсмены завоевали 22 медали, а в двух не олимпийских видах спорта – шесть. При этом лишь шесть из этих восьми дисциплин являются олимпийскими: самбо и акробатика – не олимпийские дисциплины, а вольная, греко-римская и женская борьба, каратэ, дзюдо и бокс – олимпийские. Кстати, именно о боксе хочется поговорить особо и подчеркнуть тот факт, что спортсмены-азербайджанцы представляли другие страны: Сахиль Аллахвердиев – Грузию (серебро), Мурад Алиев – Францию (серебро), Габиль Мамедов – Россию (серебро).

А вот Азербайджан – страну, издревле славящуюся богатырями во всех боевых видах спорта, на Евроиграх в Минске представил кубинский легионер Лорен Альфонсо Домингез – любитель пляжного отдыха с полуголыми красотками, оседлавшими его могучую шею. Правда, Лорен Альфонсо Домингез завоевал золото, но, тем не менее, все же очень странно: свои богатыри сражаются за медали для других стран, а медали в копилку Азербайджана кладут купленные за бешеные деньги чужеземцы? Разве у нас нет своих ребят, способных покорить спортивные вершины в этой спортивной дисциплине? Достаточно вспомнить 3-кратного чемпиона мира по боксу Магамедрасула Меджидова, чемпиона мира Магамеда Абдуллаева, чемпиона мира Джавида Челябиева. А первый азербайджанский чемпион мира по боксу Агаси Маммедов, в юности переехавший на ПМЖ в Турцию, и выступал под псевдонимом Агаси Агагулоглу под турецким флагом. В 2000 году Агаси Мамедов побеждает на чемпионате Европы в финской Тампере и представляет Турцию на Олимпиаде в Сиднее. В 2001-ом Агаси завоевывает серебро чемпионата мира в Бельфасте. После этого Маммедов возвращается на родину, и уже представляя Азербайджан, он побеждает на чемпионате мира в Бангкоке, в первом полулегком (54 кг) весе. На Олимпийских Играх 2004 года в Афинах, Маммедов удостоился бронзовой медали. Агаси Маммедов признается одним из величайших боксеров Азербайджана, на ринге он побеждал таких звёзд, как 2-кратного Олимпийского чемпиона Гийермо Ригондо (Куба) и 2-кратного чемпиона мира россиянина Раймкуля Малахбекова.

Очень уместно вспомнить олимпийского чемпиона Ниджата Рагимова, уехавшего в Казахстан и в одном из своих интервью заявившего о том, что в Азербайджане школа легкой атлетики слабо развита. По словам Ниджата Рагимова, он добился лучшего результата за всю карьеру именно в Казахстане, потому что в этой стране работают специалисты высокого уровня. По его словам, Федерация хорошо поддерживает спортсменов. Тренеры смотрят на всех в сборной одинаково, не разделяя спортсменов на «слабых» и «сильных».

А Рамиль Гулиев, победивший в 2017-м году в беге на 200 метров на чемпионате мира в Лондоне? Он выступал под флагом Турции, и хотя не был фаворитом финала, но тем не менее в итоге стал чемпионом — вторым по счету белым чемпионом мира в этой дисциплине и первым в ней за последние 16 лет. Спортсмен признался, что ему пришлось покинуть Азербайджан, так как Федерация легкой атлетики вообще не помогала: ни со стипендией, ни с тренировками. Р. Гулиев рассказывал в своем интервью о том, что в 2008-м и 2009-м он выступал за Азербайджан на Олимпиаде и ЧМ, хотя готовились в основном на энтузиазме. Зимой тренировки в холодном манеже, летом на стадионе с плохой дорожкой. Конечно же, он старался, работал – все равно других вариантов не было, зарплата была ничтожной. Спортсмен рассказал, что пытался выбить деньги, условия – но Федерация это не приветствовала. В 2010-м он, все еще оставаясь гражданином Азербайджана, заключил годовой контракт с клубом «Фенербахче». Выручили связи: некоторые бывшие спортсмены из Азербайджана остались в Турции, один из друзей помог с переходом. Безусловно, азербайджанской стороне это не понравилось: было много разговоров о том, что Р. Гулиев «продался», «поймал звезду» и вообще «закончился как спортсмен». Кроме того, в те годы в Азербайджан активно завозились эфиопские бегуны, которым создавались отличные условия. Это тоже послужило причиной для окончательного решения Р. Гулиева о переезде в Турцию, так как в Азербайджане для натурализованных спортсменов делается все, а для местных – практически ничего.

Получается, что была своя «звезда» у нас в стране, которая могла бы прославить Азербайджан, но ее просто погасили – сознательно или по глупости, по тупому принципу «так получилось» — сейчас уже неважно. Факт, что Р. Гулиев прославил Турцию, хоть и дружественную, братскую нам страну, но все же…

И потому все мы не сильно удивляемся, что Азербайджан на Евроиграх представлял Лорен Альфонсо Домингез. А ведь если бы суммы, вкладываемая в оплаты чужеземных спортсменов, вкладывалась в азербайджанских спортсменов, горящих желанием покорять спортивные вершины под флагом своей страны, то на месте Домингеза мог бы быть Мамедов, Ахмедов, Гулиев, Агаев и так далее. Но, увы! Наверное, нашим спортивным чиновникам «покупать» легионеров гораздо выгоднее, чем создавать приемлемые условия для воспитания местных кадров.

Яна Мадатова

Minval.az