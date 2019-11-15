Информационная война — непременная составляющая любого реального конфликта. В особенности если речь идет о средствах массовой информации, «рабочий» язык которых понимают по обе стороны линии фронта. Армянская агрессия против Азербайджана — не исключение. И ведется она не только во «внешнем информационном пространстве».

Как показывает даже беглый анализ «информационного поля», в Армении внимательно читают Minval.az. И не только читают, но и устраивают полемику и публикуют пространные ответы. Причем у каждого свой стиль. «Голос Армении», к примеру, не приводит ни названий СМИ, ни фамилий авторов, но зато весьма бойко раздает эпитеты. Так, после того, как Minval.az прокомментировал лопнувший фейк про мнимое «вторжение Азербайджана в Грузию» и отметил, что вся эта шумиха, вполне вероятно, направлена на подготовку общественного мнения к уже реальному армянскому вторжению в Грузию, на сайте этой авторитетной по армянским меркам газеты появилось сварливое замечание: ах, какие нехорошие азербайджанские журналисты, которые пишут,«что, мол, таким образом, армяне прикрывают собственные притязания на грузинские территории». После того, как Minval.az, комментируя визит в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова, озвучил вопрос, излагал ли министр, который слишком уж склонился на сторону Армении, свое личное мнение или же официальную позицию России, и отметил, что поставить точку в этих размышлениях должен президент РФ Владимир Путин, полились новые нравоучения: как это так? Почему азербайджанские журналисты пишут, что Путин должен «разобраться»? Мелкие обиды, сварливые рассуждения, какие плохие азербайджанцы, которые напоминают об азербайджанской общине Карабаха и еще советуют Путину обратить внимание на те заявления, с которыми выступает Лавров.

А вот у другого армянского портала — Aysor.am — свой стиль. Здесь все делается с указанием имен, фамилий и названий. И с явным переходом на личности. Вот и в ответ на статью Minval.az «В Ереване намерены присвоить территории Сирии и Ирака» разразились пространным опусом, проиллюстрировав его взятой из соцсетей фотографией автора этих строк. Правда, в этом объемном тексте, изобилующем «наскоками» с претензией на иронию, даже при самом внимательном прочтении не удается отыскать главного — той самой полемики, контраргументов и доводов. Так что остается непонятным: а зачем вообще затевалась вся полемика?

Поясним. Прессу «с той стороны линии фронта» принято, конечно, читать прилежно и аккуратно. Информация на войне порой ценнее танков и пушек, а солидная доля разведданных добывается из «открытых источников», точнее, из СМИ. Понятно, что пресса — кладезь информации о политических процессах и трендах в стране, надежный индикатор общественного мнения…

Но здесь нет ни анализа, ни комментария — все напоминает этакий «наш ответ Чемберлену», да еще с явными «переходами на личности», от эпитетов вроде «маразм и глупость» до советов «печь пирожки на своей кухоньке», а не заниматься политическим анализом. Что, по совести говоря, заставляет вспомнить «полевого командира» Мозгового на Донбассе, который тоже советовал местным женщинам «вышивать крестиком» и «печь пирожки». Впрочем, для Армении, где премьер приказывает спецслужбам разобраться, есть ли в Армении сатанисты и дьяволопоклонники, такой дремучий «домострой» в порядке вещей.

Только вот… к чему весь этот эмоциональный «обмен любезностями»? В чем смысл? Просто «выпустить пар»? Поддержать «образ врага»? Или…

А теперь серьезно. Полный контроль над «информационным полем» собственной страны — заветная мечта многих диктатур, автократий или «недодиктатур», где новоявленному властителю по-настоящему взять под контроль ситуацию в стране ну никак не удается, но зато в изобилии звучат угрозы « закатать в асфальт» или « размазать по стенам» соперников и политических противников. Другое дело, что сегодня эту задачу решить непросто. Уже в ХХ веке в СССР легендарная «Эрика» производства ГДР «брала четыре копии», а сквозь рев «глушилок» страна слушала «радиоголоса». Сегодня, с появлением Интернета, «даркнета» и VPN, уже не помогут никакие «глушилки». И в результате армянской аудитории доступны без ограничений СМИ Азербайджана. Те самые, которые рассказывают и о реальном раскладе сил, и о новых образцах оружия, и об очередном «дипломатическом позоре» Армении, и о политической цене авантюр, которые затевает ее верхушка… И прочитав такое, армянские юзеры уже задаются неприятными вопросами: а если завтра война?

В Армении при Серже Саргсяне уже обещали надежно оградить армянскую аудиторию от нежелательных новостей, только вот все информационные ухищрения рухнули вместе с армянскими оборонительными позициями в апреле 2016 года.

И можно догадаться, что происходит теперь. Создано ли в Армении вслед за саргсяновским уже и пашиняновское «министерство правды», можно только гадать, но слишком много косвенных признаков указывает на то, что перед армянскими пропагандистами поставили задачу: разоблачить зловредных азербайджанских журналистов, которые «говорят про неудачи и нервируют народ» по ту сторону линии фронта. Только вот, по совести говоря, что эти самые пропагандисты могли сделать? Пустить в адрес коллег по ту сторону линии фронта пару ядовитых стрел? Посоветовать «печь пирожки»? С упорством говорящего скворца в клетке повторять заученные мантры? Они честно вывалили в Интернет весь этот «коктейль», только вот на выходе предсказуемо получилось даже не «министерство правды», а ремейк «армянского радио». И, как бы это поделикатнее, нешуточная реклама Minval.az, для читателей из Армении. Которым, кстати говоря, очень полезно самым внимательным образом читать статьи азербайджанских журналистов, чтобы иметь представление о реальном раскладе сил. И делать свои выводы, пока еще не слишком поздно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az