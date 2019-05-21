Владимир Соловьев, штатный российский пропагандист, допустил очередную хамскую выходку в адрес Азербайджана. Как сообщает Minval.az, обсуждали в ходе его очередного «вечера имени себя» инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, назвать паясничание и истерики ведущего «обсуждением» можно только с очень большой натяжкой. Но когда разговор зашел о Крыме и Донбассе, в качестве неотразимого аргумента кремлевский пропагандист с самодовольным видом поинтересовался у принимавшего участие в передаче украинского политолога Владимира Ковтуна: «Чей Карабах?» Судя по всему, Соловьев был уверен: все, кто в его студии, ну просто обязаны в этом случае поддержать армянскую агрессию против Азербайджана. Но украинский представитель четко и недвусмысленно ответил: «Карабах — Азербайджана». Соловьев был просто потрясен: он явно не ждал, что в его студии кто-то позволит себе вспомнить о международном праве и уважении территориальной целостности. После чего в качестве последнего аргумента вопросил: «И что, Пашинян согласен с такой позицией Украины?» На что Ковтун ответил, что в этом случае Пашиняну придется не соглашаться с позицией почти что двухсот стран.

Кремлевскому пропагандисту такое напоминание о позиции мирового сообщества совсем не понравилось. И в результате российский ведущий не нашел ничего умнее, чем удариться в рассуждения, «сколько людей там пролило кровь» и «какой это был героический подвиг армянского народа».

Здесь, конечно, нелишне уточнить у господина Соловьева, следует ли считать «героическим подвигом армянского народа» учиненный в Ходжалы геноцид азербайджанского населения, расправы с безоружными мирными жителями, включая женщин и детей. Не грех и напомнить российской звезде телеэкрана, что территориальные захваты совершались в Карабахе, скажем так, «силой русского оружия», точнее, силами воевавших на стороне Армении регулярных российских воинских частей, а вот на долю армянских боевиков оставалось примитивное мародерство и расправы над мирным населением. Словом, не тянет на «героический подвиг», даже если очень хочется. Не говоря о том, что в цивилизованном мире принято ориентироваться на признанные границы, а не «право силы» и не захват чужой территории. Понятно, что для России это неудобная тема, но, по терминологии Соловьева, точно так же солдаты гитлеровского вермахта «проливали кровь» при оккупации Польши, Норвегии или Франции, не говоря уже о Сталинграде и Курской дуге, но это ни в коей мере не сделало гитлеровскую оккупацию хоть сколько-нибудь законной и легитимной. И самое главное, Адольф Гитлер, фотографируясь в Париже на фоне Эйфелевой башни или создавая свою «восточную» ставку «Вольфшанце» под Ровно, тоже был уверен, что Германия захватила эти земли надолго. Закончилось все, напомним, пулей в лоб в бункере, когда бои шли уже на берлинских улицах.

Впрочем, думающая часть аудитории, даже российской, уже давно не использует слово «репутация» применительно к Соловьеву. Что же касается аудитории азербайджанской, то связи Владимира Соловьева с армянскими кругами — ни для кого не секрет и не новость. Но вот озвучивание такого бреда в российском федеральном эфире, на государственном канале, да еще не приглашенным гостем, а ведущим — это уже не просто личное мнение этого самого ведущего. Тут уже в дело вмешивается как минимум редакционная политика.

Более того, нельзя не заметить и другого: очередной наезд на Азербайджан в ходе своего, пардон, «хамло-шоу» Соловьев устроил как раз после того, как эксперты и наблюдатели заговорили о «европейском выборе» Азербайджана и укреплении связей Баку с европейскими институтами и НАТО. Попыток России «ответить» на такой шаг Азербайджана, без сомнения, следовало ожидать, и вряд ли можно считать случайным совпадением, что практически сразу же после брюссельского саммита начались задержания азербайджанской агропродукции российской таможней. На этом фоне соловьевское хамство в адрес нашей страны уже воспринимается как часть российского «ответа» на укрепление сотрудничества Азербайджана с Европой. Но если российская внешняя политика использует такого рода инструменты, тут уж действительно за державу обидно.

Нурани, политический обозреватель

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