«Дело Генриха Мхитаряна», безусловно, талантливого армянского футболиста лондонского «Арсенала», стало своего рода лакмусовой бумажкой в плане демонстрации, к сожалению, нашей слабости в плане информационного противостояния откровенно проармянским и армянским фигурам в российских СМИ. Они, использовав формальный повод, в очередной раз принялись плеваться ядом и глупостью.

В итоге, мы стали свидетелями того, как российская пропагандистка армянского происхождения, генеральный продюсер гостелеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила с критикой в адрес УЕФА относительно проведения финала Лиги Европы в Баку. Дама, насмешкой судьбы превратившаяся в руководителя спортивного телеканала, озвучила ряд совершенно неуместных заявлений.

Я просто напомню, что это та самая Тина Канделаки, всюду выпячивающая свое армянское происхождение, как бы задвигая на второй план родного отца, принимавшего деятельное участие в процессе будущего появления Тины на свет. К примеру, она в конце января «поймала» премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях Всемирного экономического Форума в Давосе: «Вы знаете, что моя мама — армянка? Знали или нет?», – голосисто верещала Канделаки. «Об этом в Армении знают все», — ответил Пашинян, удовлетворив настойчивость мадам из телевизора.

И вот теперь, эта самая Тина, то есть лицо предвзятое и изначально антиазербайджански настроенное, принялась рассуждать об уместности выбора Баку в качестве места проведения финала ЛЕ. И, естественно, вольность мыслей она себе позволяла непревзойденную.

«Поскольку между Арменией и Азербайджаном нет дипломатических отношений, и существует территориальный конфликт, Генрих не играет против команд из Азербайджана», – умозаключила Канделаки.

Неудивителен тот факт, что Канделаки умолчала о том, почему Армения имеет закрытые границы не только с Азербайджаном, но и с Турцией, что, впрочем, было весьма ожидаемо! Не будет же Канделаки признавать, что Армения является государством-оккупантом. Ведь в таком случае все в Армении обидятся на Тину, а она этого не хочет.

Потому и промолчала она о том, что хабвек «Арсенала» нарушил законы Азербайджана, посетив оккупированные Арменией азербайджанские территории. На тему финансовой помощи карабахским сепаратистам и о деньгах, выделенными Михитаряном на покупку оружия для оккупационных войск, Канделаки также предпочла не разглагольствовать. Не стала она упоминать так же и о том, что в Баку на различные спортивные соревнования уже не раз приезжали не только этнические армяне, выступавшие под флагами разных стран, но и сборные Армении.

В общем, она сказала ровно столько, сколько необходимо было для формирования у российской аудитории извращенного представления о сути «дела Мхитаряна».

Удивительна ли такая позиция Тины Канделаки? Отнюдь. Как не удивительна и запредельная предвзятость и ангажированность глумливого телепровокатора Владимира Соловьева, который давно уже вывел себя из рядов журналистской братии, весьма комфортно чувствуя себя в качестве представителя куда более древней, чем журналистика, профессии. Этот многолетний «адвокат» всего армянского, получавший награды из рук армянских богатеев, напрямую вопроса участия или неучастия Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы, который состоится в Баку, не касался. Но задаться вопросом «чей Карабах?» он снова решил, причем, сделал это в ходе обсуждения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Все аргументированные ответы украинских гостей студии о том, что Карабах является территорией Азербайджана встречались Соловьевым с привычным паясничанием и хамством.

Но удивительно ли такое поведение Соловьева? Конечно же, нет. Человек давно сделал осознанный выбор в пользу работы на армянскую сторону, не гнушаясь в ходе доставления им удовольствия озвучивать откровенную ложь.

Тина Канделаки, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Роман Бабаян, Тигран Коесаян, Семен Багдасаров… Есть и масса иных армянских лоббистов и пиарщиков государства-агрессора, занимающих топовые позиции на российских телеканалах. И вот тут самое время задать острый вопрос: а что им можем противопоставить мы? Гневные ответные публикации в азербайджанских СМИ? Так их мало кто прочтет в России, даже если авторы выдадут блестящие тексты.

Где азербайджанцы на российских телеканалах? Их нет. Был до недавнего времени Фуад Аббасов, но и тот, мягко говоря, вызывал больше чувство неловкости за свою манеру полемики и весьма узкий кругозор.

Сейчас же нет никого «от слова» совсем! Так же как нет и лоббистов Азербайджана в ведущих российских СМИ, на ведущих российских телеканалах среди представителей экспертного сообщества России. И эта пустота особо заметна сейчас, когда возникла необходимость в достойном, аргументированном и массовом ответе на все инсинуации проармянских и армянских дам и господ, задавшихся гнусной целью использовать бакинский финал ЛЕ для поливания грязью и ложью нашу страну.

И ведь дело, заметим, не в деньгах, ведь в России есть немало состоятельных азербайджанцев. Они давно могли бы работать в информационном пространстве, выдвигая на первые роли в ведущих российских СМИ азербайджанских и проазербайджанских журналистов. Но, увы, этого нет. Зато есть масса примеров самопиара со стороны состоятельных российских азербайджанцев или же разборок между представителями нашей диаспоры в России.

Таковы наши грустные реалии, логичным итогом которых является доминирование армянской точки зрения на карабахский конфликт и на многое иное, включая «дело Мхитаряна» в российском медийном пространстве. И надежд на то, что ситуация в будущем изменится, нет никаких.

Акпер Гасанов

Minval.az