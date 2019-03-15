И поставил в весьма неловкое положение российских дипломатов

Передача «Что? Где? Когда?», как известно, была первым интеллектуальным шоу еще на советском телевидении. Сегодня она по-прежнему остается любимой и популярной. И уж тем более постсоветской аудитории не стоит объяснять, что такое «вопрос знатокам от телезрителей» и растолковывать, что кроется за словами «победа за знатоками» или «победа за телезрителями».

Но сегодня один из «знатоков», наш соотечественник Ровшан Аскеров, озвучил нечто такое, что может стать ой каким трудным вопросом, но уже не для его коллег по интеллектуальному телешоу, а для российских дипломатов. И неплохой подсказкой для дипломатов азербайджанских.

Напомним: как рассказал Аскеров, в Армении он последний раз побывал летом 1981 года. Как пояснил «знаток», его в Армению « просто не пустят». После чего продолжил: «Я гражданин России. Но в силу обстоятельств медийная фигура, люди знают, откуда я родом, и у меня не будет никаких гарантий безопасности. Война между Арменией и Азербайджаном идет с 1988 года. И она идет на территории Азербайджана. Нагорный Карабах – территория Азербайджана. Есть противостояние между двумя странами. Это все равно что гражданину СССР въехать в Германию в 1943 году. В Армению я не еду по той же причине, почему не еду в Сирию. Я в любую страну еду спокойно, если знаю, что без проблем вернусь обратно. В случае с Арменией такой уверенности нет».

Будем реалистами: вряд ли Аскеров «сгущает краски». Существующий в Армении культ ненависти в отношении азербайджанцев и турок — факт общеизвестный, прошедшие в этой стране «этнические чистки» азербайджанцев — тем более. Вопрос в другом. Прозвучало это заявление Аскерова вскоре после того, как МИД РФ в очередной раз «озаботился» тем, что власти Азербайджана не впускают на свою территорию россиян армянского происхождения, если те заблаговременно не обговорили для себя гарантий безопасности.

Честно говоря, истерика МИД РФ с самого начала вызывала вопросы. Вряд ли в Москве были ну совсем не в курсе, что Азербайджан и Армения — в состоянии войны, а это уже диктует понятные ограничения и дополнительные меры, в том числе визовые. Но теперь Ровшан Аскеров напомнил о другом. На свете есть не только граждане России армянского происхождения, которые испытывают некоторые «организационные» трудности с тем, чтобы приехать в Баку, но и обладатели таких же «полновесных» российских паспортов азербайджанского происхождения. Которые точно так же не могут посетить Ереван. Но вот по их поводу МИД России не выступает с заявлениями, не требует у Армении прояснить ситуацию и не обвиняет ее в дискриминации своих граждан по этническому признаку. И вот как эту одностороннюю озабоченность понимать? В Москве настолько боятся обидеть свой «форпост»? Или считают, что рухнувшие трэвел-планы россиян армянского происхождения — это повод для столь громкого и эмоционального вмешательства, а вот россияне азербайджанского происхождения такого внимания не заслуживают? И не является ли такая «слепота на один глаз» еще одним — и весьма красноречивым — доказательством, что в основе всей истерики МИД РФ вовсе не забота о соотечественниках, а желание устроить «наезд» на Азербайджан? Это далеко не полный список тех вопросов, которые по «подсказке» Аскерова стоит поднять нашим дипломатам на переговорах с российскими коллегами.

Показательно, что, понимая, в какое неудобное положение Аскеров поставил МИД России, официальный представитель этого ведомства госпожа Захарова, не дожидаясь официальных переговоров, решила действовать по принципу «лучшая защита — нападение». И на очередном своем брифинге принялась сыпать упреками в адрес и азербайджанских дипломатов, и Ровшана Аскерова. Оказывается, по ее версии, «российской стороной неоднократно доводилось до азербайджанских коллег беспокойство относительно сложившейся ситуации. К сожалению, ответа не поступило» — и это при том, что МИД Азербайджана неоднократно выступал с разъяснениями своей «въездной» политики. Затем брякнула: «Я видела в прессе комментарии и интервью о том, что, якобы, аналогичные проблемы есть и у российских граждан (в Армении — Minval.az), которые имеют корни, связанные с Азербайджаном. Я лично читала интервью одного из известных людей и была крайне удивлена. Если есть такие факты — кстати, в этом интервью был упрек, почему МИД России этими случаями не заинтересовался, так вот если такие случаи есть — нам о них неизвестно. У нас просьба, уведомлять нас о подобных случаях. Мы реагируем вне зависимости от региона или страны. Мы реагируем на конкретные случаи».

Госпожа Захарова вообще-то не в первый раз оказывается поразительно неосведомленной. Точно так же она глубоко не в курсе насчет Дильгама Аскерова, которого уже несколько лет незаконно удерживают армянские оккупанты на захваченных азербайджанских землях. Она ни сном ни духом не ведала, что в центре Еревана, в правительственном квартале, установлен памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде. Точно так же у нее не было информации об участии российских официальных лиц в заседании Лазаревского клуба, где потом появился советник президента России Сергей Глазьев и еще зачитал приветствие Владимира Путина. Список такого рода ляпсусов можно продолжать до бесконечности. И да, еще одна деталь. Вряд ли российские граждане армянского происхождения, которым не позволили въехать в Азербайджан по причине отсутствия гарантий безопасности, буквально через пару часов добивались аудиенции в МИД РФ и излагали свои жалобы. Более того, любой «туристический форум» в Интернете переполнен невеселыми историями тех, кто, оказавшись за рубежом в затруднительной ситуации, обратился за помощью в консульство РФ, но столкнулся с непробиваемым равнодушием, и советами в стиле «на консульство рассчитывай в последнюю очередь».

Наконец, нельзя не заметить: россияне азербайджанского происхождения, понимая, что в Армении их не ждет ничего хорошего, почему-то даже не пытаются туда въехать. А вот граждане России армянского происхождения стремятся в Баку, взяв с собой детей и еще старую бабушку-«блокадницу» впридачу. По данным из заслуживающих доверия источников, это не просто личный недосмотр. За такого рода визитами стоит вполне просматриваемая активность спецслужб Армении: Любой инцидент с приехавшими в Баку россиянами армянского происхождения, как нетрудно догадаться, немедленно будет раздут в качестве подтверждения «армянофобии» в Азербайджане. Не говоря о том, что подобного рода инциденты могут быть спровоцированы и самими приехавшими, и теми, кто приедет вместе с ними. Азербайджан в подобные игры не играет, а вот в Армении традиции «политического жертвоприношения» весьма глубоки. Но если так, то какую роль в этом сценарии играет МИД России? Тот самый, который вроде бы и выражает озабоченность, но в то же время обозначает свой интерес к теме и подталкивает граждан РФ армянского происхождения: да, мы вроде бы и не советуем вам ехать, но помните, что Россия вас не оставит?

А тогда уже становится понятным: дипломатический скандал, который продолжает раздувать МИД РФ вокруг мнимой «дискриминации российских армян», явно выходит за рамки сугубо «пограничных» и «визовых» вопросов. А значит, во-первых, ситуацию эту надо обсуждать уже на другом уровне и под другим углом, чем если бы речь шла об обычном «недопонимании». Во-вторых, эта история оказалась нечаянным «тестом» для МИД РФ и на «объективность», точнее, ее отсутствие, и на степень координации действий с профессиональными армянскими провокаторами. А в-третьих, и «в-главных», дает слишком уж выразительную информацию к размышлению об истинном наполнении внешней политики РФ на Южном Кавказе. Так что выводы из этого скандала надо делать уже сейчас.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az