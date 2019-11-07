Ереван готовит общественное мнение к собственному вторжению в Грузию

Есть такая не очень политкорректная поговорка: «Одна паршивая овца все стадо перепортит». Вот и теперь «расследовательскому» сайту Bellingcat придется приложить немало усилий, чтобы восстановить свой прежний авторитет у мировой аудитории —просто потому, что кто-то слишком доверился армянскому журналисту Масису Ингилизяну, «тиснувшему» здесь насквозь лживую статейку о мифическом «вторжении» Азербайджана в Грузию. Новость, напомним, по понятным причинам подхватили многие грузинские СМИ. Шутка ли: журналист сообщал о том, что на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии азербайджанские «силовики» продвинулись на грузинскую территорию. Новость подхватили армянские и грузинские СМИ, посыпались возмущенные вопросы, а затем фейк банально лопнул.

Только вот публиковать опровержения многие не торопятся. Особенно в Армении, где этот лопнувший фейк продолжают «раскручивать». Ереванская «Лрагир», явно претендующая на статус «рупора» команды Пашиняна, не просто повторяет уже опровергнутые байки, будто бы «пограничные войска Азербайджана заняли ряд новых позиций на границе с Арменией, вторгнувшись на территорию Грузии на несколько сот метров». Теперь фейк получил продолжение: якобы «одна из позиций имела значение и в смысле контроля над Арменией, но благодаря действиям армянских вооруженных сил попытки Азербайджана занять эту позицию были нейтрализованы, поскольку армянские силы имели там доминантные позиции». Правда, где именно это произошло, не уточняется. Судя по всему, армянские «фейкометы» сделали выводы из провала апреля 2016 года и Гызылгая-Гюннютсакой операции, когда пользователи при помощи простого и общедоступного Google maps определяли масштабы территориальных потерь Армении, и теперь о своих блистательных успехах (пусть и опровергнутых) предпочитают вещать без указания географических координат. И теперь ереванские эксперты интригующим тоном вещают: а помните, мы пару месяцев назад говорили, что армянские вооруженные силы заняли новые позиции на границе с Азербайджаном и «обеспечили себе доминантное положение»? Так вот, через пару недель после этого Григорию Хачатурову, который, как говорят, и командовал той операцией, было присвоено звание генерала!

Это, конечно, более всего напоминает старый анекдот на тему «ретро-фейк-ньюс» — про то, как в небольшом местечке местная газета выходит с аршинным заголовком: «Сенсация! Невиданный в мировой истории случай! Родился ребенок, который умеет играть на скрипке!», — а в качестве самого что ни на есть убедительного доказательства публикует фотографию скрипки. Очередная звезда на погоны «спарапета Хачатурова» — это, мягко говоря, не доказательство мифического «продвижения» армянских войск.

Понятно и другое. Страшилка про мнимое «вторжение Азербайджана в Грузию» была запущена на показательном фоне. В конце октября новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершил официальный визит в Турцию, провел переговоры, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пригласил его посетить Грузию с визитом, и глава Турецкой Республики это приглашение принял. Обсуждали и эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и увеличение товарооборота. И накануне этого визита, и по его «горячим следам» армянские «стратеги информационной войны» в худших традициях «флустерпропаганды», то бишь нашептывания слухов, запугивали грузинскую аудиторию мнимой опасностью «исламизации страны». Публиковали фальшивые карты, будто бы иллюстрирующие турецкие притязания на грузинские земли. Небезызвестный сайт Verelg встраивается в кампанию: «Турецко-азербайджанский тандем в Грузии будет использовать тюрко-мусульманский элемент как рычаг и средство для оказания воздействия на официальный Тбилиси», — представляя и этниеских азербайджанцев, и турок-месхетинцев в качестве «источника опасности» для Грузии. На этом фоне «реанимации дохлых уток», то бишь лопнувших фейков, следовало ожидать.

Только вот в чем дело. Как можно понять из восторженных воплей армянских экспертов, на сей раз речь идет о том, будто бы «армянские силы нейтрализовали азербайджанскую угрозу против Армении с территории Грузии».

А вот это уже интересно. Потому как заставляет озвучить совсем уж неудобный вопрос: так куда же, по версии армянских экспертов, доблестно «продвинулся» Хачатуров? На территорию Азербайджана? Или Грузии? И не был ли запущенный от имени Bellingcate топорный фейк про мифическое «азербайджанское вторжение» частью подготовки общественного мнения к уже вполне реальному вторжению в Грузию, но уже армянских войск — под жиденьким соусом «защиты от Азербайджана»?

А эта идея не такая уж и бредовая, как может показаться на первый взгляд. Особенно на фоне попыток «приармянить» монастырь Худжаби. А претензии на Борчалинский уезд в Ереване предъявляли еще в 1918 году — раньше, чем даже на Джавахетию. Конечно, пока что о собственном «продвижении» армянские эксперты прямо предпочитают не говорить. В Армении уже рассуждают в стиле «как это Грузия позволила, чтобы такие-сякие азербайджанцы с ее территории угрожали Армении?», «этот вопрос обязательно должен быть поднят на переговорах между Тбилиси и Баку» и т.д. И нетрудно догадаться, что на следующем этапе уже может быть поднят «шум на заданную тему»: если Грузия не намерена «нейтрализовать» угрозу для Армении со своей территории, то Ереван, дескать, займется этим самостоятельно. Тем более не исключено, что здесь попытаются в очередной раз просить о помощи Россию, особенно после нашумевших заявлений Затулина: «Хотел бы также обратить внимание на то, что здесь, на территории Армении, в Гюмри, находится наша 102-ая российская военная база. И она здесь находится не зря — не только для красоты». Так что за лопнувшими армянскими фейками могут крыться вполне реальные провокации, направленные не только против Азербайджана, но и против Грузии. Она, конечно, единственные «ворота в мир» для Армении, но умением просчитывать последствия собственных агрессивных притязаний в Ереване никогда не отличались.

Только вот эта история уже заставляет вспоминать события первой четверти ХХ века, когда независимая Армения, едва возникнув на карте Южного Кавказа, в результате агрессивных войн и с Азербайджаном, и с Грузией, и с Турцией столкнулась с реальной перспективой вообще с этой карты «вылететь». Тогда Армению от исчезновения спасла XI Красная Армия. Но теперь, век спустя, Москва на выручку своему «форпосту» может и не прийти. Просто потому, что изменились правила игры.

И хочется надеяться, что по ту сторону линии фронта это поймут своевременно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az