Внешнеполитическое ведомство России со своим предупреждением для граждан РФ с армянскими корнями в связи с возможными поездками в Азербайджан, мало того, что не отличилось оригинальностью, но и выставило себя в неубедительном свете. Если подойти к делу детально, то российский МИД ударился в банальную находчивость, и говорить о приобретении имиджевых очков не приходится.

В самой России, Армении многие поторопились зафиксировать антиазербайджанскую сущность заявления, хотя без тени сомнения можно сказать, что инициатива вылилась в элементарное сотрясение воздуха. Документ не содержит в себе ничего нового и неожиданного для всех, кому адресован.

В международной практике внешнеполитические организации, распространяя аналогичные предупреждения, как правило, ссылаются на инсайдеровские данные закрытых служб, и большей частью вынужденно идут на экстренный шаг. Заполучив эксклюзив, они обобществляют то, что представляет важность для определенной группы граждан из соображений безопасности. В случаях наличия скрытых рисков и опасностей, меры предосторожности всегда востребованы.

Российские телекиллеры вроде Владимира Соловьева и иже с ним тему чреватости возможных вояжей лиц с армянскими корнями в Азербайджан настолько затерли, что достали аудиторию. Тема перестала быть диковинной, и все, кто подпадает под так называемую группу риска, то есть, лица армянской национальности из российских граждан давно и всесторонне осведомлены о действующем в Азербайджане режиме.

Излишняя предосторожность МИД РФ предстала в виде совершенно излишней, потому от нее попахивает дешевой спекуляцией. Видать, ведомству изменило чувство политического такта.

Конечно, никому не возбраняется быть заступником Армении и армян, в конце концов, за труды и старания глашатаи тревожных сигналов в телевизионных эфирах, в общественно-политической среде получают бонусы, ведь лоббинг проплачивается.

Но соль в том, что делать сенсацию из топорной инициативы ничего не меняет, потому мидовский вброс оказался галошей для покойника.

Практика недопуска в Азербайджан российских граждан с армянскими корнями будет актуальной до тех пор, пока армянский экстремизм и антиазербайджанский радикализм не сыграют в ящик.

Гарантировать безопасность страны, ее границ и граждан — долг соответствующих ведомств и служб каждой страны. Азербайджан не исключение. Специальная режимность позволяет исключить возможные эксцессы, подрывные действия с участием опасных гостей, которые проходят через коридоры армянских спецслужб. И не факт, что подрывными элементами обязательно должны стать граждане Армении, живущие в неугомонной стране.

Для заплечных дел эмиссары подрывных центров выискивают исполнителей далеко за пределами своих пенат. На удочку попадаются и представители этнических меньшинств, что неоднократно обезвреживались азербайджанскими спецслужбами.

В МИД России прекрасно осведомлены о действующей процедуре и ее причинно-следственных мотивах. Прежде чем гости с армянскими корнями пересекают границы Азербайджана, а делают они это по предварительному согласованию, предпринимаются меры предосторожности, дабы не случалось нештатных ситуаций. Это важно для самих гостей, даже если они чисты и не имеют никакого отношения к Армении и живут в третьих странах.

Приезжающие после предварительного оповещения обеспечиваются сопровождением внутри страны. Мер предосторожности никогда не бывают много, и это доказано практикой. И что в плохого, если Азербайджан заранее берет на себя заботы по безопасности гостей?!

Пафос рекомендации российского внешнеполитического ведомства сводится к «неурегулированности нагорно-карабахского конфликта». Вроде и к этому не придерешься, но в контексте не обошлось без провокативной семантики. Смоленская площадь особо выделяет, дескать, азербайджанские власти не берутся обеспечить личную безопасность таких лиц.

Это тот случай, когда МИД, будучи осведомленным о нюансах положения, сознательно пошло на сгущение красок, ударившись в демагогию.

«Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан Российской Федерации игнорируются», — отмечается в заявлении. А ведь еще в 80-90 годах, когда еще был СССР, не кто-нибудь, а центральные союзные органы дознания в Баку и регионах Азербайджана проводили расследования по взрывам в автотранспорте, в местах массового скопления людей, к которым были причастны армянские террористы. После распада Союза теракты в метро, в городах и населенных пунктах Азербайджана, не говоря о карабахском регионе, участились, отозвавшись большой кровью невинных людей. И что же, Москве об этом ничего не известно?!

МИД РФ сколько угодно, волен рекомендовать, требовать от российских граждан взвешивать вероятные риски, отказываться от поездок. Но на позицию Баку это никак не повлияет.

Интересы национальной безопасности – это сугубо внутреннее дело Азербайджана, граждане которого прекрасно помнят постыдную истерию, которую раздували и продолжают раздувать правоохранители РФ в контексте синдрома «лиц кавказской национальности». Она, к слову, все еще не улеглась, чему свидетельствуют проверки, наезды с пристрастием в российских городах и весях.

Так, не лучше ли обратить внимание на себя, чтобы не выглядеть излишне беспокойным и не вызывать беспричинные бури эмоций?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az