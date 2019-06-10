Гибель военнослужащего Азербайджана Эльшана Халилова в расположении Тертерского района не может рассматриваться, как случайность. Снайперская охота армянских террористов за азербайджанскими военными на азербайджанских же землях превратилась в постоянно действующий тренд, который не оставляет даже гипотетических надежд на победу мирного процесса.

Агрессор конкретными фактами доказывает, что он не договороспособен, и плюет на попытки перевести незавершенный конфликт в мирное русло. Этим Ереван осознанно переходит красную черту, что не может восприниматься иначе, как прямой вызов Армении Азербайджану.

В условиях продолжающейся войны кровавые провокации армян не должны оставаться без ответа.

Не исключено, что прицельные выстрелы оккупантов на линии соприкосновения огня являются делом рук партии войны, бандитских формирований, которые управляются заправилами сепаратистского движения. Даже если в стране, отказывающейся пересмотреть свой экспансионистский курс, имеется партия мира, это не меняет дела.

Вопрос о том, чьим сценарием является убийство азербайджанских военнослужащих, не коррелируется с усилиями Азербайджана, направленными на сохранение режима временного перемирия. Он уступает место другому резонному вопросу – как обуздать зарвавшегося противника, который в реалиях подорвал мирный процесс, и ведет дело к легитимации оккупации азербайджанских территорий.

Неоднократные заявления премьера-министра Армении Никола Пашиняна о противозаконности де-оккупации азербайджанских земель в Карабахе и вокруг него, заявление министра обороны страны-агрессора о том, что Ереван переключается на реализацию стратегии «новые войны и новые территории», информация от армянского лидера о договоренностях с Россией о закупках новых видов вооружений свидетельствуют о фактическом выходу Еревана из формата мирного процесса, реализуемого по мандату Генсека ООН при участии Минской группой ОБСЕ.

Не прекращающиеся провокации армянских оккупантов на азербайджанских территориях продолжаются с молчаливого согласия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, деятельность которых по факту оформилась в манипулятивную процедуру.

Вопиющая сдержанность дипломатов МГ ОБСЕ на фоне новых преступлений армянской стороны, которая осознанно подрывает режим прекращения огня путем целенаправленного убийства азербайджанских военнослужащих, выливается в косвенную поддержку политики агрессии и новых угроз официального Еревана.

Если в зоне конфликта Армения системно крушит хрупкие основы мира, ведя дело к новой масштабной эскалации, и на это не следует никакой реакции и адресного осуждения со стороны международной дипломатии, это означает, что политика сдерживания в отношении агрессивной Армении выработала свой ресурс. Оборотной стороной этой медали автоматически становится новая опасная мотивация для Еревана продолжать политику оккупации, диверсифицируя новые вызовы и риски.

В складывающихся обстоятельствах единственно приемлемым становится вынужденный переход к политике принуждения агрессора к миру.

Политическое руководство Армении активно использует бессодержательную риторику для заполнения вакуума вокруг мирного процесса, искусственно ссылаясь на необходимость использовать положения Венской и Санкт-Петербургской повестки с прицелом на подключение к переговорному процессу сепаратистов Карабаха.

Эта постановка в своей сути преступна, и воплощает в себе отказ от здравого смысла с целью нейтрализации дипломатических усилий, которые призваны восстановить в регионе букву международного права с безоговорочным приматом принципа нерушимости границ. Ереван, время от времени торпедирующий действующий переговорный формат, заявляет о своей приверженности к деятельности Минской группы, как единственно приемлемой дипломатической площадки по урегулированию конфликта.

Армения на словах не первый год добивается размещения на линии соприкосновения международных средств мониторинга, чтобы предотвращать повторение инцидентов наподобие апрельских событий 2016 года и фактов нарушения режима прекращения огня. Ереван неоднократно обуславливал продолжение переговорного процесса внедрением механизмов предупреждения новых эксцессов.

Премьер Пашинян даже обвинил экс президента и экс-премьера Сержа Саргсяна в попустительстве, которое-де привело к «потере части армянских территорий», имея под ними в виду оккупированные азербайджанские земли.

Факт гибели двух азербайджанских военнослужащих в последние дни – майора – Агиля Омарова и солдата Эльшана Халилова доказывает, что поднятая Ереваном шумная кампания в пользу внедрения систем мониторинга на линии соприкосновения с упоминанием «договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге», есть отмазка чистой воды.

С ее помощью Ереван оказывает военно-психологическое воздействие на Азербайджан и сообщество, демонстрируя им, дескать, в зоне конфликта отсутствуют надлежащие условия для продолжения мирных переговоров. Иными словами, политическое руководство Армении показывает, что является приверженцем силового решения конфликта, наотрез отказываясь от мирного сценария.

В подобных условиях попытки Азербайджана и посредников призвать агрессора к ответственности и соблюдению принятых обязательств следует рассматривать, или как проявление слабости, или же, как нежелания дать соответствующую правовую и политическую оценку армянским провокациям с последующим применением адекватных действий.

Санкционировав еще одно преступление против Азербайджана и его народа, Армения подтвердила отказ от мирного плана. Теперь слово за Баку, который обязан применить военно-политический инструментарий против агрессора, готовящегося к продолжению оккупационной политики.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az