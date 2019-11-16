Азербайджанская аудитория с понятным вниманием отслеживает подробности громкого «миграционного» скандала в Германии. Здесь арестованы, как утверждают осведомленные источники, активисты зарубежных структур оппозиционных партий Азербайджана — по версии немецких СМИ со ссылкой на немецкие же правоохранительные органы, они

создали на территории Германии преступную группировку с целью «торговли мигрантами». Эти лица подозреваются в подделке документов, незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми. Их обвиняют в контрабанде не менее 20 человек. Точнее, находящиеся ныне под подозрением лица помогали своим «клиентам» получить в Германии вожделенный статус беженца, то есть право на легальное пребывание, социальную квартиру, пособие и т.д. За каждый случай «помощи» были получены суммы от 3000 до 10000 евро. О том, что такая состряпанная с разной степенью профессионализма легенда — это еще не «ключи от рая», что месяцы, а то и год-полтора, им предстоит провести в «миграционных центрах», с далеко не комфортными условиями, где их соседями к тому же будут вовсе не добропорядочные немецкие бюргеры, а такие же беженцы, как и они, но уже из Сирии или Ганы, соискатели не задумывались. И выкладывали денежки за «незаконное миграционное сопровождение»: подготовленные легенды, которые должны были произвести неизгладимое впечатление на немецких миграционных чиновников, «тренировки» для собеседований, фабрикацию «документов» и т.д. И вот теперь эта «торговля убежищем» — уже предмет полицейского расследования.

Формально в ФРГ как бы не объявили о проверке «миграционных историй» тех, кто уже получил легальный статус. Но только за последние дни в Азербайджан уже прибыли две большие группы депортированных из Германии — сначала 12 человек, затем — 60, и не исключено, что будут новые эпизоды «реадмиссии». МИД Азербайджана заявил, что «мы проинформированы о задержании в Германии граждан Азербайджана по подозрению в фальсификации документов и незаконной миграции», выразил сожаление, что «эти лица, выдающие себя за «политических эмигрантов», задержаны по подозрению в вышеуказанной деятельности», и заявил, что «между правоохранительными органами Азербайджана и Германии существует сотрудничество и если германская сторона обратится к нам, то этот вопрос может быть рассмотрен в надлежащем порядке».

Расследование только началось, какие еще здесь последуют сенсации, кто в конце концов будет признан виновным, а перед кем придется извиняться, пока еще предмет гадания. Но зато нет сомнений в другом. Разгорающийся в Германии миграционный скандал в очередной раз подтвердил то, о чем в Азербайджане было известно уже давно: среди тех, кто получает политическое убежище в странах Европы, преобладают вовсе не «политические борцы за демократию и гражданское общество», которых на родине ну до ужаса преследовали и подвергали репрессиям, а шустрые и оборотистые «экономические» мигранты со сложносочиненной политической «легендой». А вот для подтверждения этой самой «легенды» в ход идут и «натяжки», и откровенные фейки, и фальшивки. А так как среди потребителей этих «сложносочиненных легенд» были не только миграционные чиновники, для которых и предназначалось шоу, но и политики, особенно из числа любителей порассуждать о «нарушении прав человека в Азербайджане», то из нынешнего скандала следовало бы сделать и политические выводы. Выходит, в Баку были не так уж и неправы, когда подчеркивали, что в основании расхожих обвинений в «нарушении прав человека» лежит слишком много фейков и фальшивок. Тем более когда эти обвинения принимались тиражировать круги, связанные с российским «Газпромом», накануне важных решений по «Южному газовому коридору», а азербайджанские «политэмигранты» устраивали балаганные шоу, где призывали европейцев покупать газ у России, а не Азербайджана.

Только вот есть во всей этой истории, которая только начинает раскручиваться, еще одна малоприятная составляющая. Нынешний «миграционный скандал» — это еще и серьезный повод озвучить совсем уж крамольный вопрос: а могла ли вся эта мошенническая схема «торговли убежищем» существовать, пардон, без «европейского» коррупционного звена? Хотя бы теоретически?

А теперь — немного неафишируемых реалий. Казалось бы, в Европе создана отлаженная система приема и, пардон, «фильтрации» соискателей убежища. Но это в теории. А на практике не только легальный статус в Европе получали, к примеру, боевики РКК под соусом «политических беженцев». Механизм предоставления вожделенного статуса беженца или вида на жительство по гуманитарным причинам слишком уж субъективный и, по совести говоря, непрозрачный, а критерии слишком размытые. И самое главное, очень многое, если не все, здесь зависит от первого собеседования и от личных впечатлений чиновника, который это собеседование проводит. И если вспомнить, что проверяются рассказанные соискателями «легенды» весьма условно, что властям стран, откуда приезжают соискатели, миграционные чиновники не верят априори, то ситуацию можно себе представить. Еще в конце девяностых многие эксперты с тревогой отмечали: «защита» в виде политического убежища достается не тем, кто в ней более всего нуждается, а «шустрым» и «пробивным». И вряд ли они рассчитывают только на свой литературный талант и артистизм.

И теперь уже не получится не спросить: а что происходит теперь? В Германии действительно началась «миграционная чистка», и там будет полноценно расследована коррупционная «цепочка» на всем ее протяжении? Или же расследование «замкнется» на таких-сяких «понаехавших», которые обдирали своих соотечественников, но вот немецкие чиновники в самом худшем случае не более чем оказались жертвами мошенничества и добросовестно заблуждались? По понятным причинам об этом остается только гадать. Однако история, когда немецкая полиция по сути дела «крышевала» неонацистскую банду NSU, сваливая совершенные ее боевиками убийства «мигрантов» на мифические «разборки местной мафии», по совести говоря, дает здесь изрядную пищу для размышлений.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az