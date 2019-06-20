В Вашингтоне продолжается очередной раунд «большой дипломатии» по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Подробности встреч остаются за закрытыми дверями — «на камеру» и «на диктофон» принято выражать поддержку процессу мирного урегулирования конфликта, диалогу и поискам взаимоприемлемого решения.

Одна беда: далеко не всегда за этими декларациями стоит реальная готовность договариваться. Армения — пример классический. Накануне переговоров в Вашингтоне Ереван, напомним, открыто провоцировал в регионе возобновление боевых действий — на это были направлены и убийства азербайджанских военнослужащих, и попытка сбить азербайджанский самолет.

В ответ на вопрос «зачем?» можно привести немало убедительных версий. Достаточно вспомнить, что переговоры по урегулированию конфликта с Азербайджаном давно превратились в Армении в сильнейший внутриполитический раздражитель. Идут они далеко не по сценарию «армянской мечты», и практически все планы урегулирования, которые там обсуждаются, предусматривают вывод войск Армении из азербайджанских земель.

Но, судя по всему, у Пашиняна есть еще и свой особый резон. Как отметил в беседе с Minval.az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, группировка Никола Пашиняна не смогла установить прагматичные отношения с Москвой, и, в первую очередь потому, что российское руководство не доверяет Пашиняну, не видя в нем адекватного и долговременного партнера по целому ряду причин. Осознавая это, и видя, что его оппозицию поддерживает Россия, Пашинян, по словам Зульфугарова, как раз и провоцирует военные действия, чтобы затем обвинить во всем Россию, которая вооружает Азербайджан и не может, дескать, быть для Армении стратегическим партнером. Все это будет обоснованием для того, чтобы сделать политику Армении прозападной, поскольку только на Западе Пашинян может получить необходимые для развития Армении инвестиции и поддержку, полагает бывший глава МИД Азербайджана. В переводе: напряженность на линии фронта нагнетается «с подачи» самого Пашиняна.

Тофик Зульфугаров — опытный дипломат, бывший министр иностранных дел Азербайджана, активный участник переговоров по урегулированию в Карабахе, и он, без сомнения, знает, о чем говорит. Тем более что его анализ подтверждают и многие «горячие новости» из Армении.

Так, если еще несколько дней назад основной драматизм составляли новости с линии фронта, то теперь напряженность нагнетает Никол Воваевич собственной персоной. Как раз на фоне вашингтонских переговоров «революционный премьер» умудрился заявить: дескать, война в Карабахе не закончилась, и активные боевые действия могут начаться в любой момент. Затем старательно начал переводить стрелки на Баку: «Для меня очевидно, что Азербайджан попросту хочет использовать те же инструменты, которые он применял долгое время. Попытаться вывести процесс урегулирования из конструктивного переговорного русла. Армения должна противодействовать этим попыткам». То, что провоцирует напряженность на линии фронта как раз Армения, а первопричиной конфликта является ее агрессия против Азербайджана и оккупация азербайджанских территорий, умолчал.

Кроме того, нельзя не заметить и отчетливого «повышения температуры» на армяно-российском треке. С одной стороны, Никол Пашинян явно хочет «быть хорошим мальчиком», уже практически согласился на назначение представителя Беларуси генсеком ОДКБ и даже «свернул» до нуля прозападную риторику. Но, с другой, в Ереване возмущены, а еще больше напуганы встречей посла РФ Копыркина с Робертом Кочаряном. Решились даже на существенный демарш — российского посла пригласили в МИД и выразили свое недовольство. Наконец, директор Службы Национальной Безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян в парламенте намекнул: дескать, за нашумевшей утечкой информации из его ведомства стоит некая страна, входящая в ОДКБ. Россию по имени как бы не назвал, но вот на пророссийский блок, куда входит Армения и где многие ее партнеры по ОДКБ весьма активно сотрудничают с Азербайджаном, намекнул весьма прозрачно. Что тоже указывает на подготовку этакого «разрыва с Москвой».

Другой вопрос, имеет ли «хитрая задумка» Пашиняна шансы на успех. Ему самому такая игра, конечно, вполне может показаться «беспроигрышной». Если все пойдет по сценарию, то Пашинян удачно «спрыгивает» с тонущего российского корабля и совершает прозападный прорыв, о котором давно мечтал.

Только вот на деле Пашиняна вряд ли ждут на Западе с распростертыми объятиями, особенно после того, как он отправил в Сирию армянских саперов, подготовленных с помощью США, чем нанес Вашингтону смертельную обиду. «Революционный аванс» уже истрачен, новых политических очков нет.

Наконец, есть серьезные сомнения, «поведется» ли на его провокационную игру Москва. Кремль, конечно, не прочь раскачать ситуацию в Азербайджане руками Армении, но вот большая война в его планы не входит. Тем более если придется открыто и гласно вступать в войну против Азербайджана на стороне Армении.

А вот боевые порядки Азербайджана и возросшая мощь вооруженных сил нашей страны — та реальность, от которой Пашиняну уже не уйти.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az