В США уже давно бытует выражение с изрядной долей «черного юмора»: «Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными». Речь идет об изобретателе популярной модели револьвера, которая действительно произвела революцию в мире стрелкового оружия. А доступность этого самого «образца» сыграла важную роль в становлении политической системы США, где право владеть «огнестрелом» вписано ни много ни мало в конституцию страны.

Такую же революцию, но уже в мире информации и политики, произвели, похоже, социальные сети, создав возможность практически для любого человека обращаться к аудитории напрямую, без посредства СМИ или политических структур. А дальше все уже зависит от «репостов», «лайков» и умения «поймать волну».

Вот и известный азербайджанский олигарх Фархад Ахмедов, который живет и работает в Москве, решил посредством социальных сетей высказаться о политической ситуации в Азербайджане, точнее, о том, что стране остро необходима конструктивная оппозиция. Разместил весьма пространный опус, где, ссылаясь на свой десятилетний опыт работы в парламенте России, рассуждал о том, как нужна Азербайджану конструктивная оппозиция и почему с этой ролью не справится ни «карманная оппозиция», созданная самой же властью, ни оппозиция радикальная, которая не имеет электоральной поддержки. Затем изложил свою «дорожную карту», как этой благодати в лице конструктивной оппозиции надлежит достичь.

И вот тут началось самое интересное. Конечно, дорожная карта изобиловала советами в стиле «расформировать и переназначить Центральную избирательную комиссию и назначить во главе указанного органа аппаратчика нового поколения», «обеспечить максимальную доступность и публичность обнародования предвыборных платформ кандидатов в депутаты, в т.ч., дебатов на ТВ» (теледебаты в Азербайджане, заметим, уже проходят, причем в максимально свободной форме — регламентируется только время), «обеспечить полноценное аналитическое сопровождение и информационное освещение всех аспектов, связанных с выборами» и т.д. Рекомендует Фархад Ахмедов «провести качественный ребрендинг ПЕА», очевидно, не заметив, что этот самый «ребрендинг» уже идет.

Но вот куда примечательнее другое. Господин Ахмедов предлагает «привлечь представителей зарубежной диаспоры к участию в решении проблем исторической родины, за счет использования их опыта и лоббистских возможностей (в связи с чем, изменить соответствующие положения законов о выборах и гражданстве)».

Намеренно оставим за скобками едкие вопросы, не себя ли, любимого, имеет в виду господин Ахмедов и не были ли его последние нашумевшие благотворительные проекты в Азербайджане этакой пиар-подготовкой к броску в большую политику на родине. Тем более не будем выдавать общих характеристик всем нашим соотечественникам за рубежом. Просто вызывает вопросы совет Фархада Ахмедова использовать «опыт и лоббистские возможности» лидеров диаспоры, читай: российских олигархов. Оставим в стороне «опыт» и не станем интересоваться, можно ли механически переносить опыт, полученный в Совете Федерации РФ, в Милли Меджлис Азербайджана. Просто…как господин Ахмедов предполагает использовать лоббистский опыт? Это продвижение интересов Азербайджана за рубежом? Но, как бы помягче, для этого не нужно менять АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ закон о гражданстве. Но если господин Ахмедов это предлагает, то что имеет в виду? Лоббирование азербайджанских интересов в России или, простите за прямоту, российских интересов в Азербайджане? Точнее, формирование здесь «пророссийской партии», главным электоральным субстратом которой должны стать живущие в России азербайджанцы? Это, конечно, нечаянное признание, чего в реальности стоят все популярные разговоры о «миллионах азербайджанцев, которые зарабатывают на хлеб в России, и членах их семей, и эти люди выступают за дружбу с Россией». Более того, судя по всему, на тех, кто носит в кармане азербайджанский паспорт, Кремль уже не рассчитывает. Но как понять самого Ахмедова? Он не понял, где и что предлагает и обещает лоббировать? Это феноменальная для олигарха наивность? Или он как раз считал наивными всех остальных и был уверен, что его идея прокатит?

А если честно, то выдвинутая Ахмедовым инициатива слишком уж напоминает нашумевшую историю с попыткой сформировать в Москве «союз миллиардеров» из числа российских олигархов азербайджанского происхождения с явным «прицелом» на азербайджанскую политику. В нашей стране как раз должны были состояться президентские выборы. А как раз перед этим в Грузии партия Бидзины Иванишвили, олигарха, родившегося в Грузии и работавшего в России, одержала победу, по сути отстранив от власти Михаила Саакашвили. Причем в Грузии, которая всего пятью годами ранее подверглась российской агрессии, Иванишвили побеждал под аккомпанемент обещаний «нормализовать отношения с Россией». И понятно, что кое-кому в Москве показалась весьма заманчивой идея «повторить ход» уже на азербайджанском поле: вбросить в местную политику московских олигархов азербайджанского происхождения, которые сформируют здесь «промосковскую» партию. Правда, формировать свою партию олигархи не стали — активно сотрудничавшего с ними кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова попытались выдвинуть единым кандидатом от оппозиции, которая при этом позиционировала себя как прозападная, затем оказалось, что Ибрагимбеков не успел отказаться от российского гражданства и выправить азербайджанское, так что кандидата пришлось срочно менять…

Но не будем слишком уж вдаваться в подробности политических баталий 2013 года и интересоваться, как так получилось, что «кремлевский кандидат» выдвигался от оппозиции, позиционировавшей себя как прозападная. Вспомним другое. Одним из первых шагов «Союза миллиардеров» образца 2012 года, напомним, стала встреча с руководством армянской диаспоры в московском «Президент-отеле». Где выступили с такими расплывчато-примиренческими речами, что уже о политическом успехе на родине мечтать не приходилось.

Фархад Ахмедов — по крайней мере пока — не торопится встречаться с Арой Абрамяном. Он советует «провести выборы по пропорциональной избирательной системе». Поясним. При пропорциональной системе избиратели голосуют не за депутатов, а за партийные списки, голоса считаются в целом по стране, устанавливается минимальный барьер для прохождения партии в парламент, а затем депутатские кресла распределяются между партиями в зависимости от полученных голосов. Казалось бы, все либерально и демократично. Но…

Прежде всего, идея господина Ахмедова с пропорциональными списками, конечно, звучит свежо и интересно на контрасте с его же советами всячески продвигать в парламент независимых депутатов, которым пропорциональная система, в отличие от нынешней мажоритарной, шансов не дает. Но даже не это главное. В Азербайджане благодаря нынешней мажоритарной системе в Милли Меджлисе заседают и работают депутаты, представляющие регионы, находящиеся ныне под армянской оккупацией. Причем голосование организуется с четким соблюдением «избирательной географии» — избирателей из числа вынужденных переселенцев не «растворяют» в общем списке. И переход на пропорциональную систему такое представительство неизбежно «обнулит». И что же — о таком эффекте своей идеи господин Ахмедов просто не подумал? И еще, это была исключительно его идея или ему, бывшему российскому парламентарию азербайджанского происхождения, ее подсказали? А если подсказали, то кто? Не те ли самые персоны, которые дарят Армении «Искандеры» и принимают в Москве Бако Саакяна? И что еще они подскажут персонам «с опытом и лоббистскими возможностями», которых господин Ахмедов пытается втолкнуть в большую политику Азербайджана?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az