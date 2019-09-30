РосСМИ выступили с провокационными заявлениями

В РосСМИ — новая информационная атака на Азербайджан, точнее, на братские отношения Баку и Анкары. Российский портал «Лента.ру», достаточно близкий к Кремлю, опубликовал солидный опус под заголовком «Ятаган в спину. Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия». Чем живо напомнил свой недавний перл «Шампур в спину» по поводу открытия газопровода ТАР в Турции.

Впрочем, не меньше, если не больше, волнуют экспертов издания крепнущие позиции Турции в Азербайджане. Так, свой анализ «Лента.Ру» начинает с того, что апокалипсическим тоном возвещает: «В сентябре в Азербайджане прошли командно-штабные учения Eternity-2019 («Вечность-2019»), в которых приняли участие военные из Грузии и второй по численности армии стран НАТО — Турции. Эти маневры — еще один пример того, как Эрдоган пытается распространить турецкое влияние на постсоветском пространстве». К вящему ужасу российских экспертов, «турецкие власти неоднократно заявляли, что «отношения с Азербайджаном — одно из приоритетных направлений внешней политики», а дружба между странами в рамках принципа «одна нация — два государства» в будущем будет только укрепляться». Затем следует очередная фальшивка под названием «экскурс в историю». Напомнив, что «несколько столетий Турция была огромной Османской империей, с мощью которой считались сильнейшие державы мира», портал продолжает: «Очередная попытка вернуться к имперскому прошлому была предпринята во время Первой мировой войны: турки решили воспользоваться ослабленным положением России и прибрать к рукам все принадлежавшие ей территории с тюркоязычным населением. Опять не получилось — Турция в той войне потерпела поражение. Однако от своей идеи Анкара так и не отказалась. Очередная возможность реализовать ее представилась с распадом СССР» — дескать, «впервые с момента гибели Османской империи им предоставилась возможность распространить свое влияние за пределы собственных границ, возродить былое величие, повысить свою значимость на международной арене, а также получить столь желанный доступ к месторождениям газа и нефти». Теперь, уныло констатирует «Лента.Ру», «особенно тесные экономические отношения сложились между Турцией и Азербайджаном. Анкара уже заняла лидирующее место среди внешнеторговых партнеров Баку, страны сотрудничают по важным энергетическим проектам, например, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан или газопровод TANAP. Турция немало сделала для становления азербайджанских вооруженных сил после распада СССР, а также, не задумываясь, заняла сторону Баку в Нагорно-карабахском конфликте с Арменией».

Здесь, возможно, по законам жанра надо в который уже раз вспомнить, как в начале девяностых, когда Азербайджан только начинал выстраивать свои отношения с Турцией уже как независимое государство, российские эксперты еще позволяли себе иронично посмеиваться: да, турецкие лицеи, школы, фестивали фильмов, концерты эстрадных звезд — это красиво и греет душу, но вот для выстраивания серьезной политики, а тем более реальной конкуренции России? Вы серьезно рассчитываете, что популярность турецкой эстрады или турецкого кино может иметь такой впечатляющий политический эффект?

Но теперь в Москве уже не посмеиваются по поводу «турецкого донера и большой политики». К вящему ужасу Кремля, Турция столь же активно налаживает отношения и со странами Центральной Азии, и, что особенно возмущает Кремль, с Грузией и Украиной. Которые к тому же воспринимают свои отношения с Турцией как часть «натовской» стратегии. И хотя прямо все кары небесные и земные на головы азербайджанских политиков «Лента.ру» как бы не призывает и даже цедит сквозь зубы, что Баку, дескать, проводит сбалансированную политику и сохраняет хорошие отношения с РФ, уже понятно, что, во-первых, «медовый месяц» между Москвой и Анкарой закончился (если он вообще начинался). Во-вторых, сотрудничество Турции со странами постсоветского пространства Москва воспринимает как угрозу собственным интересам. А в-третьих, и «в-главных», в фокусе внимания находятся отношения Турции с Азербайджаном. Так что вряд ли стоит воспринимать провокационные опусы «Ленты.ру» как чье-то личное мнение. Отношение Кремля к историческим связям Азербайджана и Турции мало изменилось с тех времен, когда в еще советском Азербайджане самым популярным и опасным политическим обвинением был «пантюркизм». Другой вопрос, что у Москвы уже нет в противостоянии с Турцией ни прежних позиций, ни прежних рычагов.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az