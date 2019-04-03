В Армении не исключают переименования Еревана

В Армении, как известно, любят «прихватизировать» чужую интеллектуальную собственность. А еще «повторять ходы». Вот и теперь, по горячим следам переименования столицы Казахстана Астаны в Нур-Султан, в этой стране заговорили о переименовании своей столицы — Еревана. Во всяком случае, депутат Нацсобрания Армении от фракции «Мой шаг» Сергей Мовсисян не исключил переименования столицы страны Еревана — по примеру решения казахстанских законодателей. «Не исключено, ничего не исключено», — сказал Мовсисян в ответ на вопрос о возможном переименовании армянской столицы по казахстанскому примеру в беседе с корреспондентом газеты «Грапарак» (Площадь). Как именно будет звучать новое название столицы, не уточнил. Но этого, собственно, и не требовалось. Комментировал Мовсисян появление в праздничном календаре Армении новой даты — «Дня гражданина», который здесь собираются отмечать 23 апреля. Так в Ереване решили «увековечить» память о шашлычной революции» Пашиняна: 17 апреля 2018 года Никол Воваевич возвестил о начале в Армении «бархатной револлюции», а 23 апреля того же года Серж Саргсян подал в отставку. Еще раньше, в октябре 2018 года, на трассе Ванадзор-Гюмри появился прижизненный памятник «народному премьеру». Осталось только переименовать Ереван в «Пашинянкерт».

Конечно, весь этот, пардон, «цирк с конями» (и хорошо, если с конями, а не другими непарнокопытными) — хороший повод вспомнить известное выражение Моэма: «Люди больше всего на свете любят наклеить на другого человека ярлык, который раз и навсегда освобождает их от необходимости думать». Потому как на фоне восторгов по поводу «армянской революции» многим действительно оказалось проще и приятнее наклеить на Пашиняна ярлык записного демократа, чем думать о масштабах «культа личности» Пашиняна и реальной степени «демократизма» этого субъекта со всеми его обещаниями «закатать в асфальт» своих политических противников.

Только вот даже для возникновения подобной идеи одного только культа «рюкзака Пашиняна» слишком мало. Судя по всему, в Ереване пришли к выводу, что попытки надежно и убедительно вывести название «Ереван» от «Эребуни» потерпели крах, и теперь спешно придумывают своей столице «настоящее армянские название».

Напомним: нынешнее официальное название столицы Армении «Ереван» — это не более чем искаженное азербайджанское «Иреван». Именно так город назывался исторически. До образования Эриванского ханства на территории нынешней Армении располагался Чухурсаад — одно из четырех бейлярбекств Сефевидов. В 1504 году Шах Исмаил Хатаи поручил своему полководцу Ревангулу-хану построить на этой территории, на берегу реки Занга, крепость. Ее возвели уже через 7 лет и назвали в честь Ревангулу-хана — Реван, что позже трансформировалось в Иреван (в тюркских языках перед твердой согласной буквой «р» часто произносится гласная «и»). На картине Франца Рубо, запечатлевшей взятие Иреванской крепостирусскими войсками под командованием генерала Паскевича — 1 октября (12 октября по новому стилю) 1827 года, отражена панорама сугубо «мусульманского» города с минаретами и куполами — так же, как и на памятной медали, отчеканенной в честь взятия этой крепости.

Другое дело, что после захвата Иревана Россией начинается процесс арменизации этих земель — точнее, переселения сюда этнических армян из Персии и Османской Империи. Сначала здесь создается «Армянская область», затем, после распада Российской Империи, тут провозглашается независимая Армения, которой на переговорах в 1918 году делегация Азербайджанской Демократической Республики уступит Иреван — в обмен на отказ от претензий на Карабах. Затем в городе планомерно уничтожили всю историческую застройку, которая слишком ярко свидетельствовала о его «мусульманском», вернее, азербайджанском прошлом: крепость, семь из восьми местных мечетей, ханский дворец с зеркальным полом, дома, бани-хаммамы, здания медресе…

Строго говоря, Ереваном, ставшим вдруг Ереваном, этот «градостроительный геноцид» не ограничивался. То же самое происходило на всей территории Иреванского ханства, ставшего Арменией. Одновременно шла и волна переименований на армянских лад всех географических названий региона. Река Занга превратилась в реку Раздан, река Арпачай — в «Ахурян», гора Алагез превратилась в «Арагац»…Конечно, небольшие районные центры переименовывали без большого пиетета, превращая, к примеру, Гызыл-Гоч в «Ашоцк», но вот со столицей решили поступить более тонко. Тем более что как раз в 50-х годах ХХ века советские археологи вели раскопки урартийской крепости в в окрестностях Еревана и во всех смыслах откопали клинописную табличку с буквами «Р», «Б» и «Н» (в древних текстах гласные на письме нередко пропускаются). В Армении тут же прочли ее как «Эребуни» и возвестили: это табличка возвещает, что урартский царь Аргишти на этом месте основал крепость Эребуни! Эта крепость и есть «начало» официального Еревана! Тут же на месте начали возводить копию этой самой «урартской крепости» — сей новодел торжественно открыли в 1968 году. Тогда ереванские «мастера удревнения истории» в ответ на недоуменные вопросы ученых, что это за сооружение, признавались: да, это бутафория для наглядности. Но сегодня эту «бутафорию» уже выдают за реальную историческую достопримечательность.

Только вот вся эта легенда о «древнем Эребуни», судя по всему, исправно работала, пока существовал СССР, Армения при поддержке Кремля, в числе прочего, закачавшего изрядные деньги в структуры «армянского лобби», располагала всеми возможностями тиражировать свои исторические фантазии, а вот Азербайджан — уже нет. Но сегодня, когда СССР не существует, а у независимого Азербайджана свои информационные рычаги и инструменты, она уже, как бы поделикатнее выразиться, «не катит». И в Армении начинают это с ужасом осознавать. Наконец, наиболее осмотрительные и проницательные задают совсем уж опасный вопрос: а что, если Ереван, который Азербайджан нам уступил в обмен на отказ от претензий на Карабах, теперь потребуют обратно? Армения сама затеяла процесс силовой перекройки границ, и сейчас, когда баланс сил сместился не в ее пользу, чувствует себя явно неуютно. Так или иначе, еще несколько лет назад в Армении начали анекдотичный проект по созданию «старого города» из домов XIX века постройки (все то, что старше Туркманчайского договора, оказалось безнадежно «мусульманским» и было уничтожено): их планировали перенести в один район и водить туда туристов. Судя по всему, здесь поняли, что столица Армении без исторической застройки, особенно на фоне всех притязаний на собственную «древность», выглядит весьма и весьма подозрительно. Тем более что город этот не пережил землетрясение плюс цунами, как Токио в 1923 году, не был подвергнут ковровым бомбардировкам, как Дрезден или Варшава. Теперь же пришли к выводу, что и переделанное из азербайджанского «Иреван» название «Ереван» тоже звучит не особо убедительно, и решили придумать что-то более «аутентичное». А уж в честь кого назвать город — Никола Пашиняна, арестованного в США «вора в законе» Армана Казаряна или порнозвезды Ким Кардашян, не суть важно.

Только вот… откуда в Ереване взялась уверенность, что новое название позволит перечеркнуть всю подлинную и такую неудобную историю Иревана?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az