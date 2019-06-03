Азербайджан строит свои отношения с Польшей без оглядки на Кремль

Визит в Азербайджан президента Польши Анджея Дуды завершен, и теперь настало время для экспертных выкладок, комментариев и оценок — всего того, что именуется «подведением итогов». И, пожалуй, переговоры Ильхама Алиева и Анджея Дуды в Баку — как раз тот случай, когда на первом плане — обозначенные участниками политические вектора.

Выступая перед журналистами после завершения переговоров, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: «Наши политические связи находятся на высоком уровне. Это наглядно подтверждают взаимные визиты на высшем уровне. У нас нет разногласий по обсуждаемым сегодня темам. Мы хотим, чтобы наши двусторонние связи развивались во всех сферах».

Изрядную информацию к размышлению здесь, конечно, дает появившаяся как раз накануне визита новость: Армению покидает совместное с Польшей предприятие»Любава-Армения» (Lubawa Armenia), которое производило здесь палатки, каски, маскировочные сети и т.д. Но не только.

Кроме того, в своих заявлениях для прессы главы государств особо подчеркнули, что намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта. Анджей Дуда заявил об этом прямо: «Здесь обсуждались возможности выхода через Каспийское море в кавказские страны, Иран, Украину, Польшу, Центральную Азию и Китай». По его мнению, «Азербайджан, обладающий важным стратегическим положением, сотрудничая с Польшей, может стать новым окном в Европу».

Обсуждалось, как отметили главы государств, и сотрудничество в сфере энергетики. Конкретные детали Ильхам Алиев и Анджей Дуда не обозначили. Конечно, проще всего предположить, что речь идет о проекте нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск, интерес к которому то угасает, то вновь взлетает. Но теперь появилась куда более острая и актуальная тема — газ. И вот тут надо уже выйти за рамки сугубо польско-азербайджанского «трека».

Польша, напомним, была в числе главных противников строительства российского трубопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» даже в те годы, когда «старая Европа» не видела в российской энергетической экспансии ровно никакой опасности для себя. Теперь иллюзий поубавилось, «Северный поток-2» США, и не только США, весьма решительно стремятся «затормозить». Нетрудно догадаться, что судьба «Северного потока-2», по всей видимости, будет одной из центральных тем на переговорах Анджея Дуды с Дональдом Трампом — а они намечены на 12 июня.

А теперь — немного неафишируемых деталей. До последнего времени «само собой разумеющимся» считалось, что экспортировать по этой «нитке» Россия будет «голубое топливо» с собственных месторождений. Но теперь пророссийские источники в Центральной Азии проговариваются: закачивать в «Северный поток-2» Москва намерена не свой, а туркменский газ. Тот самый газ, который и США, и ЕС советуют Ашхабаду транспортировать через Каспий, а затем по азербайджанскому Южному газовому коридору в Европу. Со своей стороны, Москва тоже всеми силами стремится восстановить закупки газа в Туркменистане, прерванные Ашхабадом несколько лет назад: туркменские власти не без оснований сочли, что Москва, закупая газ у устья скважины и перепродавая его в Европе, слишком уж бессовестно играет на разнице цен. На таком интригующем фоне Анджею Дуде, без сомнения, было что обсудить с Баку в энергетическом «прочтении», в особенности перед переговорами в США.

Другое дело, что основным вопросом переговоров президента Польши в США, по всей видимости, будет размещение в Польше американских войск. Как указывает Financial Times, Вашингтон и Варшава практически согласовали вопрос о переброске в Польшу дополнительно 1000 американских солдат, о чем будет объявлено как раз в ходе визита Анджея Дуды в США. В таком случае на территории Польши будет базироваться в общей сложности 5500 американских военнослужащих, причем среди нового контингента увеличится доля бойцов спецподразделений. Сказать, что все это вызывает нескрываемое раздражение Москвы — ничего не сказать.

Формально вопрос американского военного присутствия в Польше в ходе переговоров в Баку никак не был «обозначен». Однако изрядную информацию к размышлению дают здесь подписанные по итогам визита документы. В Баку, напомним, подписано не только два меморандума о взаимопонимании: по сотрудничеству в сфере фитосанитарии между Агентством по пищевой безопасности Азербайджана и госинспекцией Польши по защите растений и зерноводства, а также между министерствами сельского хозяйства двух стран. Но самое примечательное, подписано межправительственное соглашение «Об обмене и взаимной защите секретной информации». Документ подписали глава Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев и зампред агентства внутренней безопасности Польши Криштоф Вацлавек. Одно только это уже дает изрядную информацию к размышлению о степени политического партнерства между Баку и Варшавой, причем в весьма деликатной сфере. И все это вместе взятое означает, что свои отношения с Польшей в Азербайджане строят на прочном историческом фундаменте и без оглядки на Кремль.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az