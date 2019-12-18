Визит в Азербайджан Владимира Зеленского завершен. Причем, как и отмечалось ранее, президент Украины не стал посещать ни Тбилиси, ни Иреван. А визит в Баку оказался насыщенным: переговоры глав государств, бизнес-форум, посещение БСУ и магазина украинских продуктов. Подписаны межгосударственные документы: между Баку и Киевом устанавливается правительственная связь, стороны обязались сотрудничать в сфере регулирования ведения бизнеса, развиваются партнерские связи между городами: Одесса —Гянджа и Трускавец — Губа. Экономическое сотрудничество на подъеме: Ильхам Алиев заявил, что свою деятельность в Украине расширит SOCAR, Владимир Зеленский назвал хорошим примером приобретение азербайджанским Bakcell оператора «Vodafone Украина» и выступил в поддержку Южного газового коридора, заявив: «Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям». На фоне переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома» и угрозы новой «газовой войны» это заявление звучало по-настоящему «многообещающе». Украинские СМИ накануне визита Зеленского подробно рассказывали о логистических суперпроектах Азербайджана и отмечали: «Украине шанс упустить нельзя: уже сейчас Азербайджан становится ключевым хабом, связывающим Китай и Европу».

Но в центре внимания оказалась политическая «составляющая». Выступая перед журналистами после переговоров с Ильхамом Алиевым, Владимир Зеленский заверил: «Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ».

Заявление это прозвучало вскоре после того, как Азербайджан не принял участия в голосовании в ООН по «украинской» резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. И заявление Зеленского показывает: к «особой позиции» Азербайджана Киев относится с пониманием. Тем более что представители Азербайджана заверяют, что наша страна полностью поддерживает территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ. Нелишне вспомнить и голосование ГА ООН еще в 2012 году по предложенной Азербайджаном резолюции «О положении на оккупированных территориях Азербайджана». Тогда документ не поддержали страны-сопредседатели МГ ОБСЕ. Однако представители США, затем Франции и России сразу же заявили, что они признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана, но не считают целесообразным выносить вопрос на рассмотрение Генассамблеи ООН. Что азербайджанскую сторону полностью удовлетворило.

Но самое главное, визит Зеленского в Азербайджан поставил в тупик российскую пропаганду, которая видит у границ РФ или вассалов, или врагов. В Азербайджане не устраивают «фестиваль русофобии» ради «русофобии», не запрещает георгиевских ленточек и русских школ. Но при этом проводит по-настоящему независимую политику. И, в частности, развивают масштабное сотрудничество с «нелюбимой» Украиной. А российская пропаганда не знает, как реагировать. РосСМИ в «новостных» блоках постарались визита Зеленского в Баку «не заметить». Но в одном из ток-шоу — «Кто против?» на «Россия 1» — поиронизировали: а нужна ли, дескать, Баку «такая странноватая поддержка от такого странного президента»?

Отметим специально для любителей иронии: Владимир Зеленский — законно избранный президент Украины, дружественной Азербайджану страны и одного из крупнейших государств Европы. Так что поддержка нужна, и в Баку ее высоко ценят. Что же до эпитетов вроде «странноватый», то это показатель политической культуры самой России.

Но куда интереснее другое. Точнехонько в день визита Зеленского в Азербайджан Россия объявила о расширении санкций против Украины. В тот же день было объявлено об открытии авиасообщения между Иреваном и оккупированным украинским Крымом, куда после аннексии самолеты из «третьих стран» не летают. В случайность такого «совпадения» не верится. А это значит, что визит Зеленского в Баку и достигнутые здесь договоренности всерьез меняют расстановку сил в регионе, и эти сдвиги — уж точно не в пользу послушного форпоста Кремля и его хозяев. Так что остается им только устраивать, как говорят в таком случае в Киеве, «гадости из-за поребрика».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az