Прощание с Папой Римским Франциском, умершим 21 апреля, началось в капелле его ватиканской резиденции — доме «Святой Марфы».

Фото с церемонии опубликовали официальные ватиканские СМИ.

Пока прощаться с Франциском приходят члены курии, сотрудники Ватикана, его ассистенты и обслуживающий персонал, пояснили в службе печати Святого престола. В среду гроб с телом должен быть выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня. Окончательно дату похорон должны утвердить в течение дня кардиналы, которые собрались на конгрегацию для решения текущих вопросов. Ожидается, что похороны состоятся в субботу, 26 апреля. По ватиканским канонам, понтифик должен быть похоронен через 4-6 дней после смерти.

Захоронен Франциск по собственному желанию будет в базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой).