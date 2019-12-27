Чрезмерная привязанность к какому-либо предмету или явлению неизменно приводит к навязчивости, что уже не укладывается в рамки нормы. В науке о человеческой психике такого рода иррациональные признаки сопрягаются с непроизвольными, а порой тревожными мыслями и действиями.

Такого рода явления рассматриваются в плоскости нежелательного, ибо извергают риски, представляющие угрозу не только для общественной среды, но и для самих носителей иррациональных симптомов. Тут скорее, надо говорить о синдромах, которые подпадают под компетенцию клиники.

Но излечимы ли такого рода отклонения? Судя по признакам, проявляемым армянскими политиками, общественными лидерами и учеными (читай: — псевдоучеными), которые свободно уходят в дебри больной фантазии, дело это представляется бесполезным.

Стоило российскому послу в Армении заговорить о будущем армяно-российских отношений, о перспективах их адаптации к меняющимся реалиям, внешнеполитическое ведомство Армении, не медля, залпом выстрелило снарядами кустарных идеологем по мифическим целям. Оказывается, сто лет назад имели место «армянские погромы в нахчыванском Айлисе («Агулисе»), результатом чего стала «деарменизация» исторической азербайджанской области — Нахчывана.

В ход пошел стандартный набор клише, которым традиционно увлекаются изобретатели банальной фальши.

Оказывается, сто лет назад на древней нахчыванской земле, когда мировые державы делили мировое пространство на сферы влияния, а армянские политики с лакейским талантом искали себе покровителей, произошли контристорические события.

Получается, что предавшие Османскую империю армяне, жаждавшие своей доли от предательства, были безгрешны и не имели никакого отношения к системному уничтожению культурно-исторического тюркско-мусульманского наследия. Спрашивается, чем же занимались варвары амазаспы, дро и андроники? Неужели насаждали культуру, создавали пояс спокойствия? Черта с два.

Если пойти на поводу у классической фальсификации, то и впрямь можно поверить, что на нахчыванской земле были величавые армянские памятники, церкви и монастыри.

Куда же они делись, если нет в традициях азербайджанцев навыка беспощадного выяснения отношений с прошлым?

Мифы вещь опасная, расхолаживают мыслительную функцию самих составителей. Это ведь тоже синдром, когда больное воображение выдает небылицы, безоглядно начинает в них верить, а далее навязывает его остальным.

Ну, Бог с ними, с неугомонными фантазерами и их пошлыми наработками. Они ничего полезного с собой не приносят. Если и приносят, то только унижение для интеллекта. Однако сами горе-авторы не осознают, насколько примитивно все выглядит со стороны.

Засоряя историю всевозможными глупостями, классическим бредом, армяне лезут из кожи вон, чтобы подвести оправдательную базу под зверства и преступления антигероев не только прошлого, но и новых амазаспов, дро и андроников, сотворивших Ходжалинский геноцид, этнические чистки на карабахских и других азербайджанских землях.

В Нахчыване они также желали сделать то же самое, что в Сумгаите, Агдаме, Ханкенди и других местах, где замутили среду и дестабилизировали положение. Где-то это удалось, но в Нахчыване тотчас же получили по зубам и дали заднего.

Не зря увидела свет очередная словесная околесица МИД Армении. Ереван дает понять, мол, Армения больше не желает мириться с несправедливостью и отстаивает права армянского меньшинства в азербайджанском Карабахе.

Этот регион, также как и другие регионы Азербайджана, родными для армян стали не более двух сот лет назад. В региональных войнах отшумевшей эпохи армяне были бросовым демографическим ресурсом. Постоянно блуждали, ибо оказались затычкой в руках влиятельных государств.

Влиятельным силам и сегодня не привыкать к использованию подручного материала в собственных интересах. И когда армянские историки питают свой политический кластер новыми наработками из серии «эврика», на свет появляются громкие заявления МИД.

Айлис, как древний памятник тюркской культуры, по определению не может считаться армянским потому как хаев там никогда не было. В средние века тем более. Топорные фантазеры бредят на славу, это забавно и занимательно, ведь раскрываются грани психических отклонений. Представляется, что для специалистов психиатрии это очень даже полезный материал.

Однако сращение нездорового мышления с политическими процессами это уже направление другого уровня. Да все это из серии курам на смех. Но контекст подпадает под власть серьезной геополитической критики.

Ереван озабочен столетием Карского и Московского договоров, которые определили ныне действующие границы на Кавказе. Если армяне мечтают об их денонсации, им карты в руки. Однако далее им как ушей не видать тактических перемещений границ. С Карабахом развязка впереди, и нечего мусолить тему Нахчывана, Айлиса и других мест.

Будь МИД Армении в ударе и каждодневно изрыгай фальшивки под знаком официальных заявлений, это все равно ничего не изменит. Разве только ответная реакция обязательно последует, если кому-то в Ереване вздумается перейти красную линию.

Войдя в раж в пустозвонной риторике, МИД Армении провоцирует Москву, дескать, не лезьте к нам со своими планами ущемления суверенитета. Армяне и впрямь думают, что Россия желает ввести войска в регион и отстоять Нахчыван в интересах Азербайджана. Вздор и только.

Нахчыван, как и Карабах, никогда не были армянонаселенными, ибо всегда были азербайджанскими. Баку в состоянии ответить на любую провокацию адекватно, и даже больше.

Ну а если Ереван озабочен судьбой своих границ с Азербайджаном и Турцией, и не видит смысла в усилении рубежей новым российским подкреплением, это его проблема.

Одно ясно, как божий свет – все вернется на круги своя. Карабах – в первую очередь. Нечего пускать пыль в глаза сообществу в разрешении несуществующего армянского вопроса. Он зримо себя изжил.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az