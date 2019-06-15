Какими окажутся его реальные последствия?

«Футбольная» терминология часто используется в описании многих процессов, в том числе внешнеполитических. «Красная карточка», «вне игры», «на чьей половине поля мяч» и «в чью пользу счет» — все это давно уже вышло за рамки лексикона футбольных комментаторов.

Но если азербайджанские футболисты накануне проиграли на своем поле не то чтобы очен сильной сборной Словакии, наша дипломатия одержала в эти же дни впечатляющую победу. Причем на поле, которое в Армении на протяжении десятилетий считали своим.

Впрочем, расскажем по порядку. 29 мая, на следующий день после того, как в Азербайджане отметили свой главный государственный праздник — День Республики, административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал «Хартию о дружбе» между городом Арнувилль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана.

Прошло несколько дней, и последовал новый удар от французской юстиции: административный суд французского города Гренобль аннулировал сразу несколько «Хартий о дружбе», подписанных между отдельными административными единицами Франции и регионами оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Признаны незаконными «Хартии о дружбе», подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского режима Нагорного Карабаха и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Как решили судьи, эти документы не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны – сопредседателя МГ ОБСЕ. Всего же за последние дни отменено пять таких хартий.

Азербайджанская дипломатия имеет все основания праздновать победу. Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров в своем Фейсбуке отметил: «Вот уже более 4 лет, специальные адвокатские структуры Франции, по поручению азербайджанской стороны, осуществляли деятельность в направлении доказательства посредством судебных разбирательств несоответствия юридических полномочий глав муниципальных образований и их деятельности в угоду армянским диаспоральным организациям. После долгой борьбы, процесс принятия судебных решений по отмене всякого рода «хартий по признанию независимости Карабаха», дал свои результаты». По его мнению, «вся эта армянская суета, сопровождаемая выпиванием сотен бутылок коньяка и торжественным поеданием «шашлыка из сотен древних армянских баранов» закончилась звонкой судебной оплеухой участникам очередного армянского шоу».

В Армении — предсказуемая растерянность. Есть, конечно, те, кто уверяет, будто бы ничего особенного не произошло. Но вот Киро Маноян, представитель офисов «Ай- Дата» АРФ «Дашнакцутюн», сначала с металлом в голосе изрек: «Мы осуждаем этот шаг властей Франции. Офис «Ай-Дата» в Европе уже обсуждает то, каким образом можно отреагировать и противодействовать этому. Глубоко убеждены в предвзятости этого решения» — а затем сквозь зубы выдавил: число подобных вердиктов французских судов со временем возрастет, потому как «власти Франции полагают, что подобными шагами представители органов местного самоуправления отклоняются от официального внешнеполитического курса страны, поскольку официальный Париж не признает независимость «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)». После чего уныло констатировал: как бы французская сторона ни пыталась аргументировать свои действия, этот шаг исходит из интересов одной из сторон, а именно Азербайджана. И, наконец, признал: «Это нарушение нейтралитета, которого до сих пор придерживалась Франция».

А вот здесь надо поподробнее. Еще в те не такие уж далекие времена, когда армянская пресса захлебывалась от восторга, сообщая, что очередное «гнилое местечко» подписало хартию о дружбе с оккупационными «властями» одного из захваченных азербайджанских городов в Карабахе, в Азербайджане вполне здраво замечали: вопросы «признания независимости «Арцаха»» на уровне местного самоуправления не решаются. Так что не стоит слишком уж заходиться в аплодисментах и бросать чепчики в воздух. То, что произошло — «минута славы» для местных армянских лоббистов и не более того.

Но теперь, когда эти решения «пачками» отменяют французские же суды, эффект уже «в разы» другой. Франция, и здесь с господином Манояном не поспоришь, действительно меняет позицию в Карабахе, и сдвиг этот, мягко говоря, не в пользу Еревана.

Для Армении это не просто плохие новости. Францию здесь считали едва ли не своим «заморским марзом». Более чем полумиллионная армянская община страны, с изрядным лоббистским потенциалом и политическим влиянием, казалось бы, надежно «цементировала» особые отношения Армении и Франции. Совсем недавно Ереван принимал саммит франкофонии, страну посетил президент Франции Эммануэль Макрон, который прямо в ереванском аэропорту заявил: «Армения – близкая и дорогая нашему сердцу страна. Армяне писали историю Франции, мы, можно сказать, наполовину соотечественники, и армяне составляют важную часть нашей истории». В Армении на Францию возлагались огромные надежды во всем, от инвестиций до политической поддержки, тем более что эта страна — постоянный член СБ ООН с правом вето и еще сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Наконец, сегодня, оказавшись в полной зависимости от России, в Армении надеялись, что располагают еще и надежным «окном в Париж» во всех смыслах.

И вот теперь Армении «прилетело» именно на французском направлении. Сначала здесь терпит громкий крах попытка сделать наказуемым отрицание «геноцида армян». Теперь рушится еще один бастион — «дружба на уровне местных властей». Да, во Франции живет чуть больше полумиллиона армян, но вот есть еще остальные 66 миллионов с «хвостиком» французов со своими интересами. И вот эти интересы входят во все более жесткий клинч с «традиционной дружбой» с Арменией. Той самой Арменией, которая даже после пашиняновской «шашлычной революции» остается послушным форпостом России — отправка армянского контингента в Сирию в помощь Кремлю и Асаду подтвердила это еще раз. Что уже придает дружбе с Арменией во Франции совершенно иной «привкус». Свою роль играет и российская аннексия Крыма, которая, судя по всему, все же заставила страны Запада вспомнить о том, что границы новых независимых государств следует уважать.

Но самое главное, в Париже на карте Южного Кавказа видят не одну только Армению. У Баку и Парижа — многостороннее экономическое сотрудничество, которое включает и работу французских нефтяных компаний, и закупку «эйрбасов», и то обстоятельство, что азербайджанские спутники выводят на орбиту французские ракеты с французского космодрома. Свою роль, без сомнения, сыграли и гуманитарные проекты Фонда Гейдара Алиева во Франции — а это помощь в реставрации Кафедрального собора в Страсбурге, Версальского дворца, Лувра, исторических церквей Нормандии, и регулярные Дни культуры Азербайджана, и многое другое. Все это позволило достичь главного — сдвинуть общественное мнение Франции. Так что в результате французские суды отменяют «хартии дружбы» с оккупантами в Карабахе, азербайджанские летчики исполняют в небе над Баку фигуры высшего пилотажа во французских высокотехнологичных шлемах, а небо над Каспием будут охранять французские береговые ЗРК. И самое главное, есть все признаки, что этот весьма оптимистичный для Азербайджана тренд продолжится. А Армении надо готовиться к новым «французским разочарованием». Пусть даже местные политики по-прежнему будут говорить о «традиционной дружбе» и «роли армян в истории Франции».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az