Давно уже замечено экспертами, что коммерсанты, попавшие в сложную финансовую ситуацию, включают изобретательность. Особенно российские, поскольку они имеют более сложные отношения с кредиторами, чем их зарубежные коллеги. Так, в СМИ описывался случай, когда один из бизнесменов предложил банку пруд, где он разводил рыбу. Некоторые предприниматели пытались отдать в залог собственные авторские права на изобретения. Бизнесмены, зарабатывающие на сельском хозяйстве, предлагали банкам то, что сами производят, в связи с чем финансовым компаниям приходится рассматривать различные кредитные заявки, где в качестве залогового обеспечения обозначается крупный рогатый скот, мешки с ядохимикатами для обработки полей, куры и даже яйца птицы. А за границей несколько раз были зафиксированы случаи залогового предложения в виде породистых домашних животных, лошадей, редких пород молочных коров и так далее.

А у нас в Азербайджане все посложнее (и поинтереснее) будет. Тут у нас своя звезда появилась, «аналогуолмаянская» притом. Вот уже неделю общественность обсуждают скандал, связанный с депутатом Милли Меджлиса Рафаэлем Джабраиловым, оставившим в залог свои мандаты (разных созывов). Согласитесь, что такого дикого маразма еще не видели ни стены Милли Меджлиса, ни история Азербайджана в целом.

Женщина, которым депутат задолжал, предоставила СМИ видео, на котором был запечатлен процесс дачи в залог депутатских мандатов III и IV созывов.

Напомним, что Рафаэль Джабраилов 9 сентября 2015 года взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома (какого именно – история умалчивает). Но на видео, распространенном в СМИ Джабраилов клянется, что не только выплатит долг в срок, но еще и подарит квартиру в молодежном городке, построенном в поселке Новханы (по словам Джабраилова, в городке имеется 200 квартир). Кроме того, видимо, не особо веря в силу своих мандатов, вышеуказанный депутат клялся Кораном и Аллахом, что обязательно вернет взятые в долг средства.

Вскоре выяснилось, что «народный избранник» соврал и деньги возвращать не собирается.

В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, и суд принял решение в ее пользу.

Разгоревшийся скандал вызвал тряску и в ММ – председатель дисциплинарной комиссии, депутат Агаджан Абиев заявил, что возглавляемая им комиссия может рассмотреть дело депутата Рафаэля Джабраилова. Хотя согласно законам совести, Р. Джабраилов должен был сам положить свой депутатский мандат на стол и объявить о своей добровольной отставке. Но пока что этого не случилось.

И пока депутат раздумывает на тему «быть или не быть», назревает новый виток скандала вокруг его делишек, ибо нарисовалась новая жертва, пожаловавшаяся в местные СМИ на откровенный грабеж со стороны Р. Джабраилова.

Согласно жалобе врача Юсифа Оруджева, Рафаэль Джабраилов в 2014-м году строил жилой дом в Бинагадинском районе. Оруджев намеревался купить коммерческий объект, расположенный на первом этаже этого дома и заплатил парламентарию 240 тысяч долларов. Но через несколько месяцев обман вскрылся: депутат начал усиленно кормить «завтраками». Затем ему надоел назойливый клиент, и «народный избранник» перешел на оскорбления и угрозы.

И началось хождение по мукам, столь характерное для нашей страны: обокраденный «народным избранником» Оруджев обращался за помощью в соответствующие структуры, к руководству Милли Меджлиса в первую очередь, но все было зря. Никто так и не отреагировал.

Юсиф Оруджев признался, что в суд не подавал, так как продолжал надеяться: машина правосудия запустит свои шестеренки, и депутат под давлением справедливого закона вернет деньги. Но после недавнего скандала Оруджев убедился полностью в том, что Р. Джабраилов – обычный мошенник, прикрывающийся высокой должностью, а потому считающий себя «непотопляемым». И теперь врач намерен подавать в суд, поставив перед собой цель «вскрыть» все грязные делишки Джабраилова и заставить его вернуть присвоенные 240 тысяч долларов.

Насчет непотопляемости можно поспорить, тем не менее, соблюдая нормы цензуры, мы не можем озвучить старую русскую поговорку, в которой говорится, что именно никогда не тонет. Но, думаем, читатель и сам догадается.

Помнится, что в 2018-м году Рафаэль Джабраилов возмущенно высказывался насчет создания в стране «Банка спермы», прикрываясь менталитетом и национальными ценностями. «Женщины не должны рожать детей таким грязным способом, — вещал Р. Джабраилов. – Они должны обязательно знать, кто является биологическим отцом ребенка». С одной стороны, он, конечно же прав: а вдруг донор спермы окажется точно таким же мошенником и банальным «кидалой», как и сам Р. Джабраилов? Кроме того, этот же депутат возмущался высокими ценами на автомобильные номера, обозвав ГАИ «аукционом».

Во как! Вот вам, собственно и пример: давно уже замечено – теми же самыми психологами – что человек обычно обвиняет других в грехах, свойственных ему самому. И это – обычное поведение всех мошенников и аферистов, давно уже никого не удивляющее. Иногда даже советуют всех, кто пытается выставить себя в свете «бичевателя нравов», «народного лидера» проверить на так называемую «вшивость» — причем, как в настоящем, так и в прошлом. Как все мы имели счастье убедиться, Р. Джабраилов проверку на вшивость не прошел и влип — по самые уши.

А ведь если вдуматься, господа, то на самом деле тряхнуть нужно весь ММ, потому что предпринимательство, запрещенное законом и Депутатским Кодексом, в парламентских стенах уже приобретает статус «нормы». Предположим, Агаджан Абиев поставит вопрос поведения Джабраилова на рассмотрение. Но это будет касаться не свинского поведения и наглости «народного избранника», а конкретно темы залога мандатов под долг. Мы почему-то не уверены в том, что тема «личного бизнеса» также будет поднята. Оно и очевидно, ведь тогда придется взяться и за остальных «народных избранников» — вплоть до обладателей самых высоких постов в парламенте. А это ой как невыгодно.

Из вышесказанного пока что можно сделать несколько выводов:

В Азербайджане депутатский мандат выступает не в роли документа носителя кодекса чести. Мандат депутата ММ хорош в качестве индульгенции, «крышующей» любые аферы. В качестве залога мандат не срабатывает.

Неизвестно, будут ли перемены. Скорее всего, нет.

Яна Мадатова

Minval.az