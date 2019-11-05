Несколько дней назад в МИД Азербайджана вызывали посла США в нашей стране Эрла Литценбергера. Причина — поездка в США Масиса Маиляна, именующего себя «министром иностранных дел» созданного Арменией в Ханкенди оккупационного режима. Главе американского диппредставительства была вручена нота протеста. В документе, как уточнили в МИД Азербайджана, «был выражен протест выдаче виз властями Соединенных Штатов представителям незаконного режима, путешествующим с оккупированных территорий Азербайджана, и было отмечено, что это подрывает мирный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Было подчеркнуто, что разрешение на осуществление таких визитов противоречит обязательствам США по мандату сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также основополагающим принципам международного права, как уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ». В Баку выразили ожидания, что США, как важный и ответственный член международного сообщества, твердо поддерживая принципы, закрепленные в Уставе ООН внесут серьезный вклад в реализацию резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и воздержатся от любых шагов, которые могут оказать негативное влияние разрешению конфликта. Посол Литценбергер в ответ сказал, что да, ему известно, что некоторые члены Конгресса принимали в Вашингтоне гостей, совершающих визит из Нагорного Карабаха, и подчеркнул, что «Соединенные Штаты поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и не признают режим в Нагорном Карабахе». Все законно, справедливо, в полном соответствии с интересами Азербайджана и нормами международного права.

А теперь Масис Маилян находится с визитом в России. Накануне он вместе с послом России в Армении Варданом Тоганяном присутствовал на выставке «карабахских» художников и концерте «Степанакертской» вокальной группы «ВЭЛАНС» — в рамках «Осеннего сезона армянской культуры». На следующий день встретился с руководителями и представителями ряда российских экспертных и академических центров. Но… МИД Азербайджана на этот счет молчит.

Можно, конечно, найти объяснение: дескать, в США Маилян пообщался даже с конгрессменами, а здесь депутаты Госдумы с ним не «поручкались» — возможно, потому, что Константин Затулин, к примеру, как раз находился в Ереване на сессии ПА ОДКБ. Но самое главное, в ноте МИД Азербайджана акцент делается на другом обстоятельстве — каким образом господин Маилян получил американскую визу? В переводе с дипломатического, в паспорт какой страны ему эту визу поставили? В самом деле, у конгрессменов есть определенная «свобода рук» и встреч. А вот пересечение границы — это уже вопрос текущей политики. Неважно, удостоится ли Масис Маилян встречи в здании Капитолия или ему придется довольствоваться чашечкой кофе в местном ресторане «МариВанна».

У России с Азербайджаном, так же как и с Арменией, безвизовый режим. Но, пересекая границу, все равно необходимо предъявить паспорт. Более того, год назад, в ноябре 2018 года, в Россию отправился лидер сепаратистов Карабаха Бако Саакян, как он сам себя именует, «президент Нагорного Карабаха», проводил там встречи, выступал перед журналистами. МИД РФ тогда попытался представить поездку как частную. А в Баку устами пресс-секретаря МИД Азербайджана поинтересовались: «…Если это действительно «частная» поездка какого-то лица с территории Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию (хотели бы напомнить, что в соответствии с резолюциями СБ ОНН 822, 853, 874 и 884 Российская Федерация признаёт Нагорно-Карабахский регион в качестве территории Азербайджана), были ли к нему применены надлежащие требования для пересечения государственной границы России, прежде всего касающиеся предъявления действительного документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения — Азербайджана?»

Но теперь МИД Азербайджана молчит. И эта явно затянувшаяся сверх меры пауза уже заставляет озвучивать не самые приятные вопросы: что происходит? Почему посла США в этом случае вызывают в МИД Азербайджана и вручают ему ноту протеста (что, отметим еще раз, совершенно справедливо и законно), но вот приглашать в МИД главу диппредставительства РФ Бочарникова уже не торопятся? Это уже не «гибкость реакции», а двойные стандарты. Те самые, в применении которых Азербайджан справедливо обвиняет многие страны и международные организации.

Но теперь мы применяем эти двойные стандарты против самих себя. И вопрос собственной территориальной целостности — не та сфера, где мы можем позволить себе «проявлять гибкость». Просто потому, что принципы только тогда чего-то стоят, когда им следуют на практике.

Э.Мустафаев

Minval.az