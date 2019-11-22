Продолжается первый официальный визит в Россию первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Уже прошли ее переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Впереди — встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, открытие отреставрированного азербайджанского павильона на ВДНХ и участие в работе юбилейного, 10 Российско-азербайджанского межрегионального форума.

Конечно, окончательные итоги визита можно будет уверенно подводить только после его окончания. Но многое понятно уже сейчас. Первый официальный визит Мехрибан Алиевой в РФ обозначил масштабную позитивную «перезагрузку» отношений Азербайджана и России.

А теперь серьезно. И подробно. Отношения Баку и Москвы называют стратегическим партнерством. В самом деле, на встрече с главой правительства РФ первый вице-президент Азербайджана привела цифры: «Если мы посмотрим на показатели, они внушают большой оптимизм. Мы отмечаем ежегодный рост, товарооборот растет — в прошлом году на 19% вырос. И составил $2,6 млрд, за девять месяцев этого года уже наблюдается рост больше 24%. Все эти показатели очень оптимистичны. Взаимные инвестиции растут, объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет 4,9 млрд, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 млрд. Что важно — по анализу межправкомиссии этот потенциал не полностью использован, возможно увеличение в два-три раза». На подъеме и гуманитарное сотрудничество. На той же встрече Мехрибан ханум констатировала: «В Азербайджане с очень большим уважением относятся к русскому языку и к русской культуре, у нас в стране в полном объеме сохранено русскоязычное обучение, в 338 школах обучение ведется на русском языке, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, в 50 школах успешно реализуется пилотный проект министерства образования — интенсивное преподавание русского языка».

Наконец, на фоне разгорающегося скандала вокруг возведения в Армении гитлеровского пособника Гарегина Нжде в ранг национального героя даже «протокольное» возложение венка к могиле Неизвестного солдата превращается в политический «месседж».

И это еще не все.

Здесь не обойтись без небольшой ретроспективы. Около года назад, в октябре 2018 года, Мехрибан Алиева отправилась с официальным визитом в Италию. Формальным поводом для визита было открытие после реставрации знаменитых римских катакомб Святого Себастьяна, ценнейшего христианского памятника. Финансовую поддержку этим реставрационным работам, напомним, оказал Азербайджан, точнее, Фонд Гейдара Алиева. Но излишне напоминать: программа визита включала и двусторонние встречи и переговоры. Но самое примечательное, накануне визита Мехрибан ханум представители итальянских властей заговорили о возможности пересмотра «газовых» соглашений с Азербайджаном. Но после того, как в Баку принимали президента Италии Серджо Маттарелле, а в Риме побывала с визитом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, власти Италии сменили риторику и высказались в поддержку азербайджанского трубопроводного проекта.

Визит Мехрибан Алиевой в Россию тоже разворачивается на примечательном фоне. Совсем недавно азербайджанские, да и не только азербайджанские, аналитики обсуждали как минимум двусмысленные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереване с формулировками «народ Нагорного Карабаха». Еще раньше в МИД Азербайджана вызывали посла РФ в нашей стране — из-за поездки в Россию представителей ханкендинского оккупационного режима.

А теперь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверяет, что, во-первых, «в заявлениях представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно указывалось, что план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в места своего прежнего проживания». А во-вторых, Россия не рассматривает Нагорный Карабах в качестве одной из сторон мирных переговоров. «Что касается переговорного формата, то это вопрос к сторонам, которые должны определять и согласовывать состав участников. Сейчас переговорный процесс ведется на уровне руководства Азербайджана и Армении», — цитируют ее информагентства.

А все дело в том, что за эти годы Азербайджан превратился для Москвы из «бывшей южной республики» в ценного партнера. И это не только продукция агросектора. На повестке дня — коридор «Север-Юг», который свяжет Россию с Ираном и позволит «выходить» на железные дороги всего Ближнего и Среднего Востока. И это не считая железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В то время, когда долги предприятий ВПК РФ достигли 13 миллиардов «зеленых», а получаемой прибыли хватает только на выплату процентов по кредитам, но никак не на погашение «тела» самого кредита, закупки российского оружия Азербайджаном за «живые» деньги приобретает особую ценность. Наконец, Азербайджан уже давно выступает в России как инвестор, причем немало азербайджанских проектов реализуется на Северном Кавказе, куда и российский бизнес идет не очень охотно.

Но куда важнее другое. Речь идет действительно о партнерстве, о связях и сотрудничестве с Россией, которые Азербайджан выстраивает как независимое государство. В переводе: Азербайджан готов к сотрудничеству с Россией. Но не намерен делиться суверенитетом ни с кем — ни с Москвой, ни с Брюсселем, ни еще с кем-нибудь. Наша страна, отказавшись подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, теперь так же четко и однозначно отказалась вступать в ЕАЭС и ОДКБ. Здесь нет ни малейшего оттенка отношений «старшего и младшего брата», униженного вымаливания уступок и т.д. и т.п. Свои отношения с Россией в Баку выстраивают уверенно, на основе собственных национальных интересов, с уважением к партнеру и с достоинством. А это процесс, как показывает практика, взаимный. И взаимовыгодный. Особенно если к нему приложить еще и дипломатический талант.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az