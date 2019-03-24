Президент Трамп продолжает контрпродуктивный внешнеполитический курс, возводя синдром непонимания ошибок в ранг нормы. Это уже не политика поддержания напряженности, а нарочитая провокативность, усугубляющая глобальный кризис.

Резкий отход Белого дома от умеренной политики Барака Обамы окончательно показывает, что США на роль беспристрастного посредника в ближневосточном формате не тянут и делают все, чтобы большая региональная война из туманной перспективы превратилась в реальность.

Трамповский твит о готовности признать израильскую юрисдикцию над Голанскими высотами – это подготовка свидетельства легитимности на оккупацию сирийской территории. Ситуация складывается не в пользу Вашингтона, который раздирает международное право, обеляя захватнический курс Израиля.

Если Барак Обама осуждал незаконную поселенческую деятельность Беньямина Нетаньяху в Восточном Иерусалиме и в других палестинских территориях, то Трамп настроен на диаметрально противоположный курс. Он продолжает минировать политическое поле Ближнего Востока.

Экспортное сообщество, выделяя особые отношения семьи Трампа с семьей Нетаньяху, осознает и понимает, что в преддверии выборов в Кнессет топорная инициатива с Голанскими высотами вполне сходит за политическую поддержку лидеру партии Ликуд. Но, идя на рискованные тактические шаги, хозяин Белого дома утрачивает стратегическую инициативу.

Реакция ведущих государств оказалась сверх негативной в условиях, когда последствия борьбы с еще недобитым Исламским государством продолжают негативно сказываться не только на положении региона, но и на комплексе международных отношений.

Самодеятельно признав Иерусалим столицей Израиля, Трамп не только добавил масла в огонь, но и создал опасный прецедент. Тель-Авив, нанося удары из воздуха и артиллерийских орудий по противникам, напоминает, что волен действовать по своему разумению, и в этом ему гарантирована помощь главного союзника. Его боевые расчеты часто бьют по позициям сирийцев, иранцев и Хезболлы, и вроде, к таким эксцессам у всех выработался иммунитет. Но после предложения по Голанским высотам общая обстановка накалилась с невиданной силой, и это настроило сообщество не только против Вашингтона, но и Тель-Авива.

Нетаньяху с его коррупционными скандалами и судебными тяжбами, где его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении положением, испытывает удовлетворение. Однако этим дело не ограничится.

Медвежьи услуги хозяина Белого дома легко конвертируются в имиджевые удары по престижу Израиля. Ужесточение линии поведения связки Вашингтон-Тель-Авив актуализирует для остальных сил проблему выстраивания новой линии защиты от самоуправства и вседозволенности. Многие государства отобразили консолидированную протестную позицию, дав Трампу знать, что не желают мириться с вызывающей политикой волюнтаризма.

ООН, Европейский Союз, Россия, Китай и многие другие страны резко осудили не только израильскую оккупацию Голанских высот, но и поддержку взрывоопасного курса Вашингтоном.

Если ближневосточное противостояние за несколько десятилетий эволюционировало, превратившись из арабо-израильского кризиса в палестино-израильский, то теперь Трамп делает все возможное, чтобы возродить некогда мощный арабо-мусульманский фронт для обуздания регионального возмутителя спокойствия.

Парадоксально, что сам Трамп, еще во время избирательной кампании озвучивший намерение положить конец ближневосточному кризису, собственными руками подрывает свое же мирное предложение. Каких трудов стоило ему и его последователям уговорить радикальные монархические режимы зоны Персидского залива смягчить отношение к Тель-Авиву, общеизвестно.

Трамп и его региональный челнок, он же зять Джарред Кушнер почти уговорили лидеров архаичного фронта откреститься от поддержки палестинцев, примешав к процессу едкий антииранский реагент. Дело вроде заладилось. И вдруг сам же Трамп при помощи пресловутой твит-дипломатии успешно сжигает свой же ресурс.

Не так давно один из высокопоставленных иранских дипломатов в контексте планов Исламской Республики по Сирии заявил, что миссия иранцев в знойном регионе сводится к одному – дождаться де-оккупации Голанских высот. Он заверил, что, произойди это, они без раздумий покинут территорию Сирии.

По всему видно, что императив иранского генерала не остался незамеченным не только в стане израильтян, но и их союзников. Поговаривают, что всемогущий советник Трампа Кушнер подвиг не в меру беспокойного тестя на экстраординарный шаг. Но вся ответственность остается на президенте. Ему уже дают знать, что планам, призванным сделать палестинцев козлами отпущения в региональной игре, не сбыться.

Пока Дональд Трамп демонстрирует политические изыски и талант находчивости, усугубляется изоляция Израиля в мире. Этим дело не ограничивается. Постепенно от США все больше отдаляются традиционные союзники, открещиваясь от заскорузлой американской «деликатности».

Они понимают, что Вашингтон не только не умеет слушать, но и упорствует в банальности, ведя дело к такому хаосу, где все может стать с ног на голову.

Если Вашингтон полагает, что он по-прежнему держит процессы под контролем, и в любой обстановке сможет подстроить конъюнктуру под себя, то ошибается. Мир стремительно меняется, и события в Сирии это отчетливо продемонстрировали.

США ушли из израненной арабской страны, чтобы контролировать ситуацию издалека и с помощью проверенной креатуры. Но все похоже на то, что они изначально впряглись не в свое дело, допустив непростительные просчеты в выборе тактики и стратегии и переоценив возможности протеже. Их стиль и почерк не коррелируются со здравым смыслом, и история серийного безрассудства это подтверждает.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az