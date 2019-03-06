Провокация в медийном искусстве наиболее ходовой инструмент, и большей частью способствует выводу героев на откровенный, а порой и эмоционально взрывной уровень. Профессионалы телевидения, радио, иных ресурсов настолько им тонко владеют, что нередко субъекты постфактум узнают, насколько легко поддались уловкам авторов и ведущих.

Владимир Соловьев, переигрывающий на российской арене и раздражающий аудиторию всезнайством и бестактностью, увлекся популярным средством, да так, что превратил провокацию в смысл профессии. Она из средства трансформировалась в цель, и это видно невооруженным глазом.

Все бы ничего, если бы это не затрагивало жизненно важные темы. В контексте армяно-азербайджанского конфликта Владимир Рудольфович с открытым забралом идет на дерзкий снос сдерживающих факторов.

По всему он увлечен идеей не долгожданного перемирия, а большой войны. Это вызывает отвращение и ненависть простых людей. Дай ему волю, он на корню уничтожит идею платформы мира.

Кстати, о платформе. Усилиями гражданских активистов Азербайджана и Армении предпринимаются попытки вывести ее на высокий уровень, и это могло бы послужить делу мира.

Инициатива большого успеха не возымела, но от этого не перестала быть конструктивной. Выявились сомнительные старания журналюг и дельцов, присосавшихся к совестливым миротворцам. Но последние не дали шулерам превратить платформу в кормушку. Пока есть убежденные сторонники примирения, подвижники народной дипломатии, платформа будет жить.

Но она нуждается в защите от нечистоплотных маклеров, манипулирующих общественным мнением.

Владимир Соловьев, как показывают его последние радио потуги, как раз из этой категории. В ходе радиопрограммы «Полный контакт» на радиостанции Вести.FM он на этот раз осмелился обрушить поток язвительной критики на популярного армянского певца Рубена Ахвердяна, признавшего, что карабахцы «выросли в азербайджанской атмосфере». Другое дело, что и у этого признания есть оборотная, не очень лестная сторона. Не об этом речь.

Факт остается фактом – слов из песни не выкинешь и никому не запретишь называть вещи своими именами, даже если это навлекает на них неприятности.

Неугомонный российский шоумен скандальных эфиров ни с того, ни сего бросился «защищать» азербайджанских армян, мол, они «предпочли смерть рабству, выдержали ужасающие испытания, обстрелы, когда впервые в современной истории «Градом» уничтожали мирный город Степанакерт».

Получается, Соловьеву невдомек, кто развязал бойню, кто ополчился на мирных азербайджанцев с оружием в руках, сотворив такие ужасающие преступления, как геноцид в Ходжалы и другие.

Нет резона дешифровывать грязные выпады в адрес народа, который был вынужден противостоять, сначала, необъявленной, а потом и полновесной военной интервенции Армении.

Корча из себя гуманиста и гражданина мира, Соловьев, видите ли, до сих пор пребывает во власти страшных переживаний ввиду непомерно тяжких невзгод, что выпали на долю сепаратистов. «Голод, страшные мучения… как можно это забыть?», — вопрошает он, — «Как можно людей, которые воевали за свое право жить свободными, так предать?».

В чудовищно фальшивой транскрипции признание певцом истины приравнивается предательству, из чего напрашивается логический вывод – нужно воевать до последнего воина, гражданина и патрона.

Ну не подлый ли такой подход к проблеме, которая уже три десятилетия будоражит умы не только двух народов, но и их соседей, создает опасные тренды в распространении энергии отчуждения и ненависти?

Злоупотребляя правом присутствия на государственных каналах, Соловьев ведет активную пропаганду войны, занимается подстрекательством, преступно полагая, что выступает этаким проповедником справедливости.

Бессовестно утверждать, что «карабахские армяне тысячелетиями жили на своей земле», и, будто, «Арцах это исконно армянская земля».

Пустозвонство ему можно простить, выбивает себе лоббистские барыши и гонит пургу, обнажая некомпетентность и сущий бред. В остальном, что касается провокативной разрушительности мирного процесса, подстрекательства, это требует политической оценки.

Его и предыдущие, и нынешние антиазербайджанские заявления подпадают под юрисдикцию уголовного суда.

Мэтр ехидства заврался и зарвался, и напрашивается необходимость привлечь его к ответственности.

Вопиюще, что в разборе армяно-азербайджанских перипетий он, как правило, превозносит все армянское, а касающееся Азербайджана вгоняет в черную краску, выводя контрастную композицию. Однако иной раз, войдя в раж, он настолько предается сладострастью, что теряет разборчивость. И, как результат, выставляет себя в страусиной позе.

Как в случае с его другом-бизнесменом Сейраном Карапетяном, которому вызвался помочь в сохранении коммерческого дела. Выходцу из Карабаха пришлось в Ереване нелегко ввиду его азербайджанского происхождения.

У чужака, а карабахских в Армении именно так и именуют («шуртвац», что означает «перевертыш»), попытались отжать бизнес, и Владимир Рудольфович, как заправский пахан, включился в процесс.

Дело стоит журналистского расследования, но почему-то Соловьеву стало не с руки обобществить проблему в эфире, где он любит философствовать о высокой морали. Не потому ли, что днем и ночью заливал о цивилизованности армян, а тут вдруг вылезли их традиционные социальные и нравственные болячки, и уже нечем крыть?! И вправду, не станет же эфирный громовержец себя дезавуировать.

Теперь о факторе певца. Ахвердян в принципе сподвижник Соловьева, а он ведь тоже исполнитель армянского репертуара. Преданием песенника остракизму, Владимир Рудольфович не только шокировал публику, но и поторопился.

Удивляться нечему. Ахвердян как раз призвал освободить Армению от «намазов, мугамов, турецкой музыки», привнесенных карабахскими армянами. Это то, что не противоречит идейной позиции Соловьева, и надо ли было уличать песенника в предательстве?

Проармянский перехлест, похоже, совсем изъел соловьевское сознание, как результат, глючит мыслительный аппарат. Но даже это не освобождает от ответственности перед лицом очевидного преступного подстрекательства.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az